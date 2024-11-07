星星之伙｜「負碳」綠建材初創的建築設計師

黃錦星專欄（鳴謝吳嘉偉Antonio合撰）

吳嘉偉Antonio憑藉「負碳」綠建材初創Formwork IO，剛在9月底國際盛會《紐約氣候週》的氣候科技創新者獎項（Global Adaptive Cities Innovators Awards）競賽中，晉身十強。從全球逾千隊氣候科技創新者之中脫穎而出，於《紐約氣候週》Formwork IO榮獲全球十大創新者獎！

2024年《紐約氣候週》Formwork IO榮獲Global Adaptive Cities Innovators Award全球十大氣候科技創新者獎。（相片由作者提供）

負碳建材

全球氣候變化，極端天氣事件惡化，各地在力爭深度低碳轉型，如香港目標是2050年前實現「碳中和」。對本港而言，建築物的減碳速度是重點挑戰，當中包括「營運碳」（Operational Carbon）和「隱含碳」（Embodied Carbon）兩大範疇。前者泛指大家運用建築物時耗能用電等相關的碳排放，仍是本地碳排放量的大戶，大家都應加緊節能慳電。後者則指建築物所用建材在其開採、製造、運輸、施工以至棄置等過程所涉碳排放，全球建築界越來越重視「隱含碳」，綠建材正由相對低碳之選，邁向「零碳」甚至「負碳」。

2024年《紐約氣候週》氣候科技投資者高峰會中吳嘉偉（Antonio）介紹「負碳」綠建材。（相片由作者提供）

「負碳」建材是氣候科技的高端方案之一，可捕碳並將之封存，助建築物減輕「隱含碳」量，以配合社會力爭「碳中和」。Antonio自1990年代中在歐美擔當建築師，從2000年代中回流亞洲從事建築以至創科事業，近卅年來一直貢獻低碳環保建築環境的相關工作。至2020年，國家及香港先後公布「雙碳」和「碳中和」目標，Antonio亦毅然轉投氣候科技的初創行列，自立門戶Formwork IO，以獻身擔負應對建材「隱含碳」的挑戰。

建築設計師背景的吳嘉偉（Antonio）近年獻身「負碳」綠建材以配合社會力爭「碳中和」。（相片由作者提供）

綠建材美

Antonio分享：「FormworkIO的方案旨於令建造過程大幅減碳，同時結合轉廢為材，支持減廢減碳的循環經濟，示範氣候科技產品創新實用兩兼，甚至具內在美（減碳、減廢、實用等）和外在美，一舉多得。」FormworkIO開發了高端「碳礦化」專有技術，可與水泥物料無縫整合，使其產品於應用前能捕碳鎖碳，成為固碳綠建材。Antonio不時展出他的「負碳」綠建材工藝，例如在2023年華懋集團主辦的可持續發展論壇（Chinachem Group Sustainability Conference）展場，我樂見企業對Formwork IO的認可與支持。而近來的應用實例之一，名為「循環碳磚牆」（Circular Carbon Brick Wall），已設於啟德AIRSIDE的企業辦公室，此創意磚牆裝置豈止具減碳內在美，其型格砌磚法及時尚色調等設計更彰顯外在美，原來磚材色素都源自生物顏料，包括將咖啡渣轉廢為材，減廢並減碳。據報，與一般建造比較，此裝置整體碳排放量少70%。

啟德AIRSIDE的企業已領先應用Formwork IO「循環碳磚牆」（Circular Carbon Brick Wall）。（相片由作者提供）

我樂見Antonio善用他的建築設計師背景，不但貢獻負碳建材的創新研發，同時擁抱工藝匠意，令高端科技綠建材亦貼地親民，甚具可用之材的潛質。近月，我有緣帶同了一群大學生去參觀AIRSIDE，包括其領先應用的「循環碳磚牆」，見此磚牆裝置（含咖啡渣轉廢為材的生物顏料）坐落員工茶水間旁，旁設咖啡機以至咖啡渣回收桶，這正好象徵循環經濟的醒神好氛圍！

Formwork IO「循環碳磚牆」的色素源自生物顏料（如咖啡渣）以彰顯環保又減碳的循環經濟。（相片由作者提供）

是時候了

在氣候變化帶來緊迫挑戰的大時代，對氣候科技初創的認可，可成為希望和靈感的燈塔。Antonio展遠見，近幾年來專心致志創科，於今年《紐約氣候週》的全球氣候科技創新者獎項中贏得國際肯定，載譽歸來。如同《香港氣候行動藍圖2050》所點出的六大挑戰，當中科技創新和人才需求就是應對氣候變化的兩大重點挑戰，那麼可如何令氣候科技的初創如FormworkIO及其人才走得更快更遠？近年，政府已增設不同的基金，如我時任環境局局長期間於2020年所新設的「低碳綠色科研基金」（Green Tech Fund），《行政長官2024年施政報告》亦指會加強支援本地綠色科技發展，加速生產綠色轉型。

近月與大學生參觀 AIRSIDE 包括 Formwork IO「循環碳磚牆」以見識減碳減廢的綠色轉型。（相片由作者提供）

我有感如Antonio熱衷氣候科技抱負的初創故事，值得更多各界人士關心以及支持培育，利導低碳循環經濟。Antonio倡議，是時候加強支持「負碳」建材等氣候科技的正能量，包括：

・公共工程範疇，宜對氣候科技的創新綠建材多加支持試用，例如「北部都會區」的工務工程項目，宜多結合示範，帶頭加快深度低碳轉型，領先邁向「碳中和」。

・建築業界方面，如建造業議會（CIC）、香港綠色建築議會（HKGBC），宜善用「綠建環評」（BEAMPlus）等評級工具，加大力度引導市場力量增用「負碳」綠建材等氣候科技產品。

今年聯合國氣候變化大會（簡稱COP29）快於11月中舉行，剛率先出爐的聯合國環境規劃署《202​​4年排放差距報告》直指氣候緊急狀態，強調我們所面臨的嚴峻選擇：將全球溫度升幅控制在1.5°C，努力適應2°C，或是面臨升溫2.6°C及以上的災難性後果。

如同今年《紐約氣候週》口號「是時候了」（It’s Time），各業各戶要覺醒投入力爭「碳中和」。（相片由作者提供）

Antonio從《紐約氣候週》回港，有感而發：「今年《紐約氣候週》的口號為「是時候了」（It’s Time），這表明危機感迫切巨大，各行各業要深化減碳。而在建築方面，世界綠色建築委員會（World GBC）宣布了INDICATE項目，以加速推動政策和產業解決「營運碳」和「隱含碳」問題，即是建築全生命週期碳。」為加緊減緩氣候變化，建築業界人士責無旁貸，大眾日常在家和工作間亦要加大努力節能省電，慳錢惜碳。氣候的關鍵時候到了，人人提速減碳的時候到了！