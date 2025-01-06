團結香港基金｜社會創新翻轉貧窮　充權助精準扶貧

團結香港基金專欄｜周嘉俊、莫詩穎、林于正

簡約公屋計劃於2025年陸續入伙，成為幫助基層家庭擺脫劏房的重要舉措。元朗攸壆路和牛頭角彩興路的兩個項目將成為首批落成的單位。這些簡約公屋以極便宜的租金為基層家庭提供改善生活的機會。對於一家四口的家庭而言，位於元朗攸壆路280平方呎三至四人單位月租僅約1630元，相較於同面積的劏房，節省了約10,000元的開支。然而，簡約公屋除了直接減省基層家庭的租金開支外，是否有空間讓社會探索更多元化的扶貧策略？

從緩助到自立：扶貧策略的轉變

在香港，扶貧的傳統概念往往以物質上的「給予」為主，集中於短期緩助措施，例如提供綜援、公共房屋和其他社會福利。雖然這些支援能在短期內解決燃眉之急，但治標以外我們更需要治本，透過與基層家庭共同發掘維持財務穩定所需的技能，幫助他們實現財務安全，進而促進其長遠發展。因此，我們需要將扶貧策略轉變為一種更具長期效益的模式，不僅要授人以魚，更要授人以漁。

這種策略的轉變強調充權 （empowerment），讓基層家庭提升能力與自信，掌控自己的人生方向。這意味着政府、商界和社會應共同創造更多資源和增值機會，以增強基層家庭的自我發展能力。

創新實踐案例 啟發扶貧工作未來方向

許多關注社會問題的機構在社區持續推動各類扶貧計劃。例如，創新房屋機構「要有光」早於2013年推出「光房」計劃，採用共居模式，並將房屋問題與扶貧工作整合。該計劃協助業主利用私人物業，以低廉租金支持短期貧困人士，特別是單親家庭。這種共居模式不僅提供過渡性可負擔住房，更促進鄰里互助合作，締造有利生活環境，支持短貧戶早日脫貧並實現自力更生。

此外，2024年開展的「賽馬會躍見新生活」計劃則以家庭為單位提供多元化扶貧支援服務。該計劃旨在幫助居住過渡性房屋的基層家庭掌握向上流動的機遇，打破貧窮困局。具體措施包括制定家庭目標並提供資助以支持發展計劃、推出特惠高息儲蓄方案及進行理財教育，以及提供就業輔導、培訓和配對服務等。

最近， 一個名爲「福﹒式唐樓」的實驗計劃希望結合共居模式和社區為本理念，在深水埗唐樓內設置了共住社區生活空間、青年創意工作室及共享工作空間。該計劃旨在聯合熱心居民、良心小店及地區社企，共築關愛網絡，利用社區資源為有急切住屋需要的青年及家庭提供住屋、就業培訓及其他支援。

以上結合房屋和扶貧的計劃均強調充權和能力建設，展示了扶貧計劃的持續發展及策略的革新，對政府的精準扶貧和社會房屋政策具有重要的參考價值。

政商學民合作 共構多元策略

首先，政府應跳出傳統思維框架，尤其在財政赤字的情況下，迫切需要識變、應變和求變。在政策設計和實施過程中，政府應積極與各界持份者進行對話，特別是非政府組織、地區前線人員和有需要的市民，以充分考慮他們的意見。持續交流將幫助政府獲得更全面的見解，擴闊對扶貧的想像，並深入剖析社會環境與貧窮問題之間的關聯。從充權的角度出發，政府可以設計出更為多元且有效的長期扶貧策略，建立持續支持弱勢群體自我發展的系統。此外，有效的反饋渠道至關重要，以便對政策進行評估和調整，確保政策能滿足不斷變化的社會需求。

其次，社會各界需明白單靠政府無法解決所有問題，惟有加強政商學民各界的協作，集結各方力量，才可有效應對貧窮挑戰。商界應積極利用其網絡、專業知識和資源，投入創造社會效益的項目，以擴大其社會影響。同時，商界可以與社福機構合作，共同設計和營運項目，實現協同效應，進一步促進項目的可持續性。學術界則能應用社會效益評估工具，並提供研究和數據支持，分析項目效益並進行優化。這樣可以幫助政策制定者更深入理解貧窮問題及不同方法的成效，從宏觀角度設計出更具針對性的解決方案，實現精準扶貧。

最後，我們必須善用社區資源，建立關愛網絡，以發揮民間力量。社區是扶貧工作的基石，地方居民和社會機構能提供最直接且有效的支持。通過建立鄰里互助平台和社區網絡，可以促進居民之間的交流與合作，共同應對生活中的挑戰。此外，社區內的熱心人士和企業可以成為扶貧工作的推動者，透過義工服務、資源共享和技能傳授等方式，直接支援需要幫助的家庭和個體，從而提升整體社區的凝聚力和韌性。

扶貧工作任重道遠，只有社會各界攜手共進，才有望翻轉貧窮。

作者周嘉俊是團結香港基金醫療及社會創新研究主管，莫詩穎、林于正是團結香港基金助理研究員。



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