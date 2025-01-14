團結香港基金｜大灣區製造產業鏈互補強　香港兩步轉型協同發展

團結香港基金專欄｜水志偉、蕭逸駒、何文懿

製造業作為實體經濟的核心支柱，中國憑藉其全球最大的製造業基地優勢，在新能源汽車產銷量、船舶及海洋工程裝備等領域的國際市場市佔率穩居世界第一。為保持這一優勢，中國政策層面明確提出需要保持製造業的合理比重，例如廣東製造業「十四五」規劃強調，到2025年，製造業增加值佔GDP比例要保持在30%以上。大灣區的製造業協同發展優勢顯著，是落實國家製造業發展戰略的重要區域之一。

大灣區產業鏈互補 各城市分工定位明確

根據《團結香港基金–大新銀行大灣區行業發展指數 2024》（以下簡稱「指數」），研究團隊發現，在金融服務、創新科技、貿易物流、製造業、建造及房地產、文化體育及旅遊六大行業中，製造業的互補性較高，各城市定位清晰，形成了全產業鏈互補，實現了從研發、生產到營銷的上中下游高效銜接。

深圳「研發環境」表現突出，工業企業的研發支出超過1,500億人民幣，佔大灣區總量的48%；而大灣區近四成的工業企業研發人員亦集中於深圳。大量的研發投入和人員令深圳成為新製造業專利最多的大灣區城市，同時為整個行業上游發展提供了充足的創新動力。

而在中游部分，廣州、佛山、東莞等在「傳統製造業」表現較出色的城市，為行業的生產環節提供有力保障。以廣州為例，該市的工業總產值和行業就業人員數量在大灣區内首屈一指。在2023年，廣州的汽車產量達到318萬輛，連續五年位居全國榜首。目前，廣州藉著在傳統裝備製造業的優勢，正致力發展新能源汽車製造，集結小鵬汽車、廣汽埃安等龍頭企業。同樣地，佛山的家電製造業也在積極升級轉型，美的集團在佛山的空調和微波爐工廠已分別入選為全球最先進的「燈塔工廠」。這些傳統製造業城市正積極引入先進的生產設備和管理系統，提升生產效率。雖然各市產業定位不同，但是整體都正逐步從傳統製造業向現代製造業轉型。

相比之下，香港並非傳統製造基地，但是與內地的合作悠久，經濟聯繫頻繁。自改革開放以來，兩地雙向輸出為對方帶來蓬勃發展機會。其中，香港曾輸出資本、技術、設備、人才等要素到內地，尤其是到深圳，形成了獨特的「前店後廠」合作模式。如今，大灣區9市中的港資製造業企業超過兩萬家，業務和投資遍佈各城市。這些企業的累計註冊資本以千億港元計算，為內地經濟發展作出貢獻，並持續連接內地與國際市場。

近年來，香港的製造業在本地的GDP中佔比較低，但其在整個大灣區製造業體系中的角色卻不可或缺。其中，香港的「製造業下游」表現突出，擁有950間測試、檢驗及認證機構，佔大灣區總量的15%。另外，香港的檢測認證服務有高度認受性，受117個經濟體系和123個認可機構的認可。高質量的質檢技術服務、國際標準的應用和日漸擴大的結果認受性均為大灣區製造業的下游發展和服務提供了有力保障。

香港製造新方向：

內部高科技轉型 對外服務強化輸出

展望未來，香港製造業有兩大發展方向，分別是支持本地行業的發展和協助更多企業走向國際。促進「內部」發展方面，香港政府已提出將製造業GDP佔比從1%提升至5%，對應增加值需從280億港元增至1,400億港元以上，這意味香港的製造業應進一步走向高科技，透過自動化和智能化為核心的「工業4.0」來推動高端製造，以達到政府的目標。

上述「工業4.0」利用物聯網（IoT）技術來收集和分析訂單資料、物流狀況及材料庫存等數據，通過靈活調配材料和設備，使整個生產流程更加緊密。數字化和全自動化的生產系統正正能夠幫助工廠節省人力、倉儲和土地等成本，有效解決香港製造面臨的問題。此外，這一發展方向還能實現客製化生產，從而滿足多樣化的市場需求，解決款式需求多、產量少的難題。這些發展策略不僅與政府的政策目標相契合，也與《指數》的問卷調查結果互相關連，香港製造業企業認為行業的最大機遇為綠色製造與可持續發展（50%）、數字化轉型（46%）、新材料應用（36%）。

另一方面，香港應善用其國際地位，強化製造業下游服務，增加「對外」輸出。隨著內地城市技術、工業科研、技術人員等要素的快速進步，香港需要強化自身作為國際橋梁的角色，協助更多大灣區企業邁向國際。通過提升質檢服務技術水平、增加國際服務等方式，香港可充分利用其國際連接度，為內地品牌出海提供更多支持和幫助。以紡織業為例，香港可確保紡織企業的產品符合國際標準，如調整尺碼、材料以及標籤等方面的要求，並協助產品符合各類國際減碳或綠色標準。例如，針對部分進入歐盟市場的產品，香港可協助購買碳邊境調整機制（CBAM）證書，以確保產品的碳排放成本與歐盟内部產品一致。借助香港的平台，企業可確保其產品符合安全、質量和監管條例，從而更順暢地進軍海外市場。

總結而言，大灣區各城市的獨特產業定位令整個大灣區形成了全產業鏈的互補與協同。展望未來，香港應加速推動製造業高科技化與智能化，並強化其下游服務的國際連接功能，以助大灣區製造企業走向國際市場。這不僅符合政府提升製造業GDP佔比的目標，也能夠提高整個產業鏈的競爭力。隨著大灣區產業協同效應的進一步深化，香港將在高端製造和國際連接中扮演不可替代的角色。

作者水志偉是團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監，高級研究員是蕭逸駒，何文懿是助理研究員。



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