團結香港基金｜掌握國際政經局勢　捉緊香港航運新機遇

團結香港基金專欄｜葉文祺、梁躍昊、趙恆

過去一年，全球多地戰火不斷，國際貿易持續受到波及，導致全球物流供應鏈面臨前所未有的挑戰。然而每一次出現重大動蕩，都將重整物流業的格局。再者，隨著一帶一路倡議不斷深化，將衍生出不同的商業機會，對香港的物流業帶來重整旗鼓的機遇。如何把握時局化危為機，以至提升香港在一帶一路國家合作中的角色，是香港在動蕩格局之中保持競爭力的關鍵。

發展歐亞多式聯運 應對紅海航運危機

從蘇彝士運河延伸至亞丁灣的航道，一直是歐亞之間的航運必經要道，佔據全球超過百分之10的貿易額。然而自前年年底以來，加沙、黎巴嫩及也門戰火延綿，多艘途徑也門的貨船遭受襲擊，令船公司和貨主不得不避開相關海域。目前所有來往歐亞的主要航線，已經選擇繞道南非好望角。據統計，目前歐亞航線的航程較紅海危機前，延長多達3,500海里，貨物運輸時間亦較衝突前延長約三成。儘管去年不少新造貨輪下水，由於武裝衝突所造成的航線延長效應，反而令環球海運運力下降近一成。不論是貨櫃運費，運輸時間還是平均貨物延誤日數，均維持在歷史上的相對高位。無論是貨主，貨運代理還是消費者，均通過飛漲的運費和物價水平，切實地感受到紅海危機帶來的影響。

在高昂運費和貨物延誤的夾擊下，貨主和物流供應商均紛紛尋找其他可行替代方案。當中，業界將部分時間敏感度較高的貨品，改用途徑中東中轉的海空聯運方案。從亞洲出口往歐洲的貨物，可先以船運運至杜拜等中東自貿區，利用當地的多式聯運優勢，通過航空貨運運抵歐洲各地。不少中東國家在多年前已經著手發展多式聯運，而這次紅海危機正好給予了香港好好發展相關業務的契機。本港業界可多與中東物流供應商尋找合作機會，提供更具時效性的解決方案。

乘主要港口擁擠之機 搶佔中小型船舶市場

同一時間，美國總統特朗普上台，揚言對中國及主要貿易夥伴的貨品加徵關稅。有見及此，不少貨主希望趕及特朗普上台前，盡早將貨物運輸至歐美等地的目標市場，避免受到難以預料的關稅及貿易壁壘措施影響。此舉令航運業出現一波突發需求，亞洲區內的新加坡，上海等主要港口均出現數日的延誤。再者，紅海航運危機亦令不少航線改道，增加了中轉業務的需求，進一步加劇了部分港口的擁擠情況。

各大主要港口堵塞所帶來的的航線調整，對香港而言是短期發展的機遇。部分船公司為避免上述港口的擁擠問題波及其旗下航線，決定跳過受影響的港口。香港可趁機發展這一類航線的業務，並專注吸引運力少於兩萬標準箱（TEU）的中小型船舶停靠。近年由於環球供應鏈重整，不少企業均嘗試將貨物訂單分散至更多地區，減少對單一生產地的依賴。日益零散化的需求，驅使業界改用中小型船舶，靈活地連接基建尚未成熟的生產地與擁有較多航線的中轉港口。香港可把握此一趨勢，聚集更多零散化的中轉需求，重塑中轉港的定位和競爭力。

拓闊大宗商品服務 人民幣計價加強吸引力

中東地區是全球原油的出口基地，船隻大量從中東港口油輪承載原油，出口至全球各地。然而，這些船隻在目的地卸下原油之後，由於沒有相應的運輸需求，往往只能空載返航，造成運力浪費。在全球航運綠色轉型的大趨勢下，綠色燃料的需求與日俱增，而內地是全球其中一個最大的綠色燃料生產地，掌握生物柴油和綠色甲醇的供應鏈。若能利用空載運能，幫助內地綠色燃料出口，相信將會是一大市場機遇。儘管使用現有油輪運載綠色燃料，在技術上是可行辦法；然而在實際運作層面，換載不同燃料時，視乎燃料的特性，油輪或需進行洗艙工序，增加了停靠港口的時長和維護成本。筆者建議政府與業界研究各類綠色燃料與傳統油輪的匹配性，尋找具經濟效益的綠色燃料運輸方案，助力香港發展綠色燃料業務。

另一方面，不少中東國家亦有興趣涉足以人民幣計價的大宗商品及金融工具。隨著中美經貿矛盾日深，不少國家都希望減少對美元和美國為首的金融體系的依賴，以避免遭受系統性風險。沙特央行早前已經與中國人民銀行簽訂價值500億元人民幣的外幣掉期合約，並對在石油交易中使用人民幣持開放態度，顯示出人民幣國際化進程已經有著長足發展。香港應抓緊此一機遇，開發更多人民幣計價的大宗商品合約及商品種類，例如綠色燃料相關的產品及服務。此舉不但能配合政府提出、發展成大宗商品交易中心的定位，亦能服務國家的戰略利益。

紅海危機雖然給全球物流帶來了巨大挑戰，但同時也為香港提供了重塑競爭力的機遇。通過靈活應對市場變化、加強與新興市場的合作，以及推動綠色燃料運輸和人民幣計價的大宗商品服務，香港能在變局中尋找新商機，強化作為一帶一路超級聯繫人的角色和作用，在全球物流版圖中建立獨特定位。

作者葉文祺、梁躍昊、趙恆分別是團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監、土地及房屋研究主管、助理研究員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。