李民斌｜民企靈活創新　激發經濟活力

習近平主席再次召開民營企業座談會，既釋放了促進民營經濟健康發展的重要信號，更指出在新時代、新征程，民營經濟發展前景廣闊、大有可為，鼓勵民營企業和企業家要大顯身手，對廣大民企來說是巨大的鼓舞。



在國家實行改革開放以來，民營企業一直是經濟發展極為重要的支持力量。內地流行的「五六七八九」之說，就是民營經濟貢獻了國家五成以上的稅收、六成以上的國內生產總值、七成以上的技術創新成果、八成以上的城鎮勞動就業崗位，以及九成以上的企業數量。

民營品牌享譽國際

近年，民營企業憑藉創新力和市場觸覺，為國家在新經濟領域實現一個又一個的突破，持續不斷創下全球矚目的成就，在新一代科技發展上實現「彎道超車」，如在智能手機和電動車，內地的民營品牌已在世界市場佔有重要一席。最近在人工智能領域，DeepSeek以更低成本、高性能震撼全球創科業界。當前，國家奉行高質量經濟發展，推動新質生產力、激發活力、擴大內需，為經濟注入新動能。在這個過程中，民企的創新力和市場觸覺扮演着極為關鍵的角色。

另一方面，國際政經環境複雜變化，增添了民營企業，特別是中小型民企的經營挑戰，包括融資方面以至公平的營商環境保障。習主席表明要堅決破除依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭的各種障礙，下大氣力解決民營企業融資難融資貴問題，不單能夠對症下藥，亦可向外界釋出強烈訊號，國家將繼續毫不動搖鼓勵、支持、引導民營經濟健康和高質量發展，大力提振民企信心，進一步激發經濟活力。

香港助民企揚帆出海

國家支持民營企業發展，亦為港資企業帶來重要機遇。首先，隨着國家不斷深化改革開放和進一步優化市場規範，亦可為港資企業拓展內地市場提供更穩定的營商環境，下一步要發揮創新思維，推動產品和服務升級，開拓內地龐大的市場。

另外，在國家政策持續支持和護航下，民企更遠大的目標將是拓展海外市場。而香港作為國際金融、貿易中心，與國際規則全面接軌，熟悉不同市場環境，一直是內地企業「走出去」的橋頭堡。香港國際化的法律、金融、諮詢等專業服務體系，可協助內地企業走向國際籌集資金，並就海外市場的運營、併購和合規提供既專業又實用的建議，助力內地企業在風險可控的前提下，於國際市場穩健前行，同時亦實現自身更好發展。

作者李民斌是全國政協社會和法制委員會副主任、東亞銀行聯席行政總裁。



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