李民斌｜中央積極振興經濟　期待2025創新氣象

李民斌專欄

不平凡的2024年即將過去，這一年內地和香港的經濟發展遇上不少挑戰和障礙，來到年底出現了一些積極的發展，中央繼早前部署一攬子增量政策後，近期又釋出了大力提振經濟的強烈信號。期望能乘此勢，在變幻莫測的2025年創出新氣象。

過去一年，內地經濟面對比較大的壓力，包括房地產市場的調整、國內消費信心不足等持續影響經濟，但全年經濟增長料將達到5%左右的目標。總的來說，國家經濟長期向好的基本趨勢沒有改變，主要有三大因素。

放寬銀根 提振消費

第一，中央已經將振興經濟視為優先工作。上周的中央政治局會議和中央經濟工作會議，是2010年以來首次改變「穩健」的貨幣政策立場，表明要實施更積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，提高財政赤字率，加大財政支出強度，適時降准降息，保持流動性充裕。換言之，會以更大力度為經濟注入「活水」。

第二，內需具有龐大發展空間。現時，內地居民消費支出佔經濟比重大約四成，明顯比發達國家為低。中央為2025年經濟工作定下「九項任務」，為首的是「大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求」，包括創新多元化消費場景，擴大服務消費，提高人民養老金和醫保財政補助等，將有助釋放人民的消費力。刺激內需，除了能拉動短期經濟增長，更可望在中長期過渡到一個更健康和可持續的經濟結構，由過去投資帶動增長的模式，轉型為消費帶動。結構性轉型不會在一夜間發生，但正在向好的方面發展。

第三，是內地作為全球第二大經濟體，其經濟規模是世界不能忽視的。內地已經形成全球種類最齊全、配套最強大的產業鏈和供應鏈，有自主的生產技術和部件供應，向世界市場提供優質的商品。目前，內地製造業增加值佔全球比重已升至30%以上，這是難以取代的。同時，內地亦不斷加快產業結構調整優化，在不同高科技領域，如人工智能、工業機械人、半導體製造、新能源汽車等方面，在全球佔據優勢。高新科技領域的蓬勃發展，正在成為內地經濟的新引擎。

以自身確定應對外部挑戰

香港方面，今年經濟表現復甦並不平均，動力有待增強，但中長期前景是樂觀的。首先，是特區政府積極務實，制定及落實了不少有效措施，如專才計劃吸引了不同領域的高端人才來港，有助增強香港競爭力。第二，隨着息口回落，住宅物業市場可望企穩。第三，香港國際金融中心的地位將繼續鞏固及提升，近月的IPO市場已經回復活力，而財富管理亦有很大發展潛力，並預計2028年有望超越瑞士，成為全球規模最大的跨境財富管理中心。

外圍環境方面，特朗普再次當選美國總統，不單是全球貿易和投資市場的不穩定因素，亦為國際政治局勢增添變數。預期他會利用關稅作為手段，貫徹其美國優先的策略，再加上大規模減稅、驅逐非法移民，以及放寬對金融業包括虛擬貨幣的監管，很可能會令通脹維持高於政策目標一段較長時間，影響減息的步伐，同時令美元維持強勢。

全球政治經濟格局正在深刻調整，這是我們難以控制的現實。但任時局如何轉變，內地與國際之間始終需要一個聯繫點，而香港肯定仍然是擔當聯繫角色的最佳選擇。面對外部風雲變幻，我們可以做的是集中精力，做好自己的事情，背靠國家，放眼世界，堅持國際化的優勢，應對外部的不確定性。

作者李民斌是全國政協社會和法制委員會副主任、東亞銀行聯席行政總裁。



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