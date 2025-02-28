梁海明專欄｜寰海明察

財政司司長近日發佈新一份《財政預算案》，提出未來五年內，每年通過「政府可持續債券計劃」及「基礎建設債券計劃」發行債券，預計金額在1500億至1950億元之間。其中，約56%將用於償還到期的短期債務。這一舉措引發部分人士擔憂，認為香港或將依賴借貸維持財政運作，可能陷入結構性財政赤字。然而，從經濟學角度來看，政府適當發債不僅無可厚非，反而能有效推動經濟復甦，尤其是當資金集中用於基礎設施建設時，更能帶動長遠的經濟增長。

部分人士對政府發債「談債色變」，但事實上，債務融資是現代經濟社會中普遍存在的現象。無論是個人使用信用卡消費、貸款購房，還是國家或地區通過發行債券籌集資金，實質上都是債務融資的具體表現。對於政府而言，在經濟發展亟需資金支持但財政收入暫時不足的情況下，合理利用債務融資是一種行之有效的手段。

近代歐洲發債作用大 經濟學認同推動增長

回顧歷史，政府債務融資的制度可追溯至16世紀。當時，奧地利哈布斯堡皇帝為籌措戰爭經費，利用荷蘭聯邦議會的信用發行債券，並賦予其稅收管理權，以保證債務償還。這一制度創新不僅增強了政府的融資能力，還提升了債券的市場認可度。此後，在18世紀後半葉，英國繼承並完善了這套制度，使其在戰爭及經濟發展中發揮了關鍵作用。相比之下，法國因政府信用較低，融資成本高昂（當時英國國債的平均利率僅為3.7%，但法國信用最好的也要6.1%），法國最終在戰爭中處於劣勢——拿破崙戰爭期間，法國的資金反而大量流入英國，成為其戰敗的重要原因之一。

到了現代，政府債務融資已成為穩定經濟增長的重要政策工具。凱恩斯學派認為，政府短期內增加債務可提高民眾可支配收入，進而刺激社會總需求，推動經濟增長。而巴羅-李嘉圖等價定理也表明，政府負債並不影響經濟增長。2008年全球金融危機後，不少經濟學家分析指出，各國經濟增長與政府債務佔GDP比重之間存在一個最佳債務率，當債務率維持在合理水平時，反而能最大化經濟增長效益。經濟合作與發展組織（OECD）在一些研究中也提出，對於發達國家而言，政府債務率的「合理區間」通常在50至70%之間。國際貨幣基金組織（IMF）的一些報告則指出，發達國家通常能夠承受60至80%的債務率，而保持穩定的經濟增長。

世界各國均曾利用政府債務融資推動經濟復甦。例如，20世紀30年代美國在大蕭條時期大規模發行國債，用於基礎設施建設、就業計劃及社會福利項目，為經濟復甦注入強大動力。二戰後，歐洲各國也通過發行國債籌集資金，用於基礎設施重建和生產力恢復，從而實現戰後經濟的快速復甦與增長。

香港債務比率低 投資新區能夠創造就業

香港此次發債計劃同樣出於類似考量：通過基礎設施投資促進經濟發展。雖然部分人士擔憂債務水平過高會影響政府未來的財政靈活性，但財政司司長已明確指出，香港特區政府債務佔GDP比率將在12至16.5%之間，遠低於多數發達經濟體。例如，日本的債務佔GDP比率高達255%，美國也超過120%，但由於兩國政府信用較高，均未陷入債務危機。相比之下，香港不僅擁有超過3.2萬億港元的外匯儲備和6400億港元財政儲備，更有中央政府作為堅實後盾，債權人對其信心充足。因此，即使香港未來五年總計發債7000億港元，相信不會對財政造成過重負擔。

而且，香港特區政府未來的發債資金將全部用於北部都會區、洪水橋廈村新發展區及交通基建等基礎設施項目，而非經常性開支。基礎設施建設是經濟發展的基石，能夠創造就業、提升生產效率，並帶動相關產業發展。

經濟學理論也支持這一觀點。內生增長理論認為，基礎設施建設具有外部性，其帶來的溢出效應是經濟增長的重要來源。新古典經濟增長模型（Solow Growth Model）則強調，基礎設施投資能夠通過促進資本積累，推動經濟長期增長。例如，作為世界第一大經濟體，美國在特朗普政府和拜登政府時期均推出逾萬億美元的基建計劃，以刺激經濟復甦；作為世界第二大經濟體，中國亦曾通過舉債大規模興建基礎設施，不僅奠定了經濟騰飛的基礎，也成功推進了中國式現代化進程。

香港特區政府將發債所得資金用於基建投資，也正是基於這一邏輯。財政司長陳茂波明確表示，政府發債資金不會用於日常開支，而是嚴格遵循財政紀律，確保資金投向具有長期經濟價值的基礎設施項目。此外，政府發債不僅能利用市場資金支持基建，還能促進香港債券市場的發展。而基建投資所帶動的經濟活動和產業發展，也將為香港創造更多發展機遇和財政收入。

國際資本競爭 低成本吸引資金

從全球競爭來看，國家或地區之間的較量，某種程度上是對國際資本的競爭。能夠以低成本、大規模、可持續地吸引資金的地區，往往能在發展中佔據先機。香港作為國際金融中心，若能通過發債吸引全球資本投入基建項目，既能刺激經濟增長，也能增強投資者對香港未來的信心。

未來，香港特區政府除了繼續加快基礎設施建設，釋放經濟活力，還應考慮積極引入各地的社會資本參與基建項目，以降低政府債務負擔。此外，特區政府需加強監管審計，精準評估各項目的經濟效益，確保投資回報率最大化，減少潛在財政風險，從而消除社會對「借債度日」或「財政赤字惡化」的疑慮。

政府發債是現代經濟治理的重要手段，關鍵在於如何合理運用。香港特區政府當前的發債計劃並非盲目舉債，而是基於經濟增長與財政可持續性的考量，將資金用於關鍵基礎設施建設，以促進經濟復甦、提升民生福祉。只要妥善管理債務，確保項目投資回報，香港完全可以通過這一策略鞏固競爭優勢，推動經濟向前發展。

作者梁海明是絲路智谷研究院院長。



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