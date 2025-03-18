黃頴灝｜兩會為「十五五」打牢基礎　香港應該把握機會

黃頴灝專欄

2024年國家的發展歷程很不平凡，但經濟展現出強大的韌性及活力。比亞迪2023年已經首次超越Tesla成為銷售第一的新能源汽車品牌。中國成為一個汽車大國，不是靠低價低科技低質量，而是低成本高科技高質量的新能源汽車。2024年「黑悟空」遊戲更是登上全球火熱遊戲，銷售長期第一，把西遊記文化輸出全球；2025初人工智能DeepSeek橫空面世，以極低成本震撼世界，靠的是本地科研人材，80後、90後研發團隊，以比美國AI低很多的研發成本，為中國年青人及創科界爭一口氣，這是新質生產力，是中國人在實施第四次工業革命的彎道超車，在新的領域創出新征程。

雖然在面對傳統行業上的挑戰，如貿易戰及內部經濟週期性問題，但中國經濟還能持續回升，長期看好的基本趨勢並沒有因而改變，也不會改變，中國深化改革擴大高水平開放的鮮明方向也不會放變。2025年是「十四五」規劃的收官之年，也是為「十五五」規劃良好開局之年，根據官方表遠，兩會也傳遞2025年要為「十五五」打牢基礎，紮實做好經濟工作的信息。

自主研發自力更生的科技路

近日於央視春晚上爆紅的跳舞機械人，是出自中國的宇樹科技，這家公司佔全球機械狗出貨量六成，其機械人更已經成為全球行業出貨量最大的機器人，是全球頂尖的機械人企業。宇樹科技創辦人、90後王興興不是學霸，自言英文水平不夠，更沒有出國留學過，在高中三年只合格過三次，別人跟他自己都曾自我懷疑。然而靠其創科精神及自己的熱愛，由10歲開始做小發明，到現在以低成本研發出中國機械人，幾年內打造改變世界的宇樹企業。

隨着2025年DeepSeek以低成本及高效能的人工智能出現，追棒AI的投資熱錢由美股流入中國的人工智能科技股，2025年是帶動中國產業重新定立估價之年，國際投資者都著眼於中國的高質量科技發展。近日在美國大學的一場研討會上，美國學者在研判DeepSeek的研發團隊時發現他們全是中國90後、80後的本地研發者，在中國完成學業。而針對DeepSeek人工智能所發表的學術論文，也是來自中國人的手筆，都沒有去外國留學，打破以往被說技術都是由外國引進來的局面，而是中國人自力更生換來成果，建立「投資中國」品牌。

王興興與人形機械人。（王興興微博）

近日出現「錢學森」式學者回流，很多留美的中國學者放棄美國高薪厚職的職位，回流中國。香港作為一流的大學教育基地，為更快融入國家發展大局，應該把握機會，針對性地吸引這些高才來香港，為培訓人才提供肥沃的土壤。香港在硬件上要更快地發展起來，加快發展河套區，盡快引入企業及本地優秀研發，深港河套區更需要為兩地人才提供便利，以生物辯別方式跟深圳福田區作出入境過關，加強兩地科研及產業化合作，以推動科技創新和產業創新相融合。

為貫徹兩精神，香港可以全方向持續推進「人工智慧+」行動，在每一個行業都加入AI元素，以提高效能及減省成本，盡快推進法律及條例框架，以支持廣泛大模型廣用。為響應國家生態建設大局，以3060碳目標為基礎，筆者建議香港在2050碳達峰建設不同的里程碑，在這15年內建設三個五年計劃，在碳中和、自然生態保育、廢物處理、綠色能源組合及綠色碳金融等不同範疇上，開展工作，以香港獨特的地位發展重要作用。

總括而言，在第二個百年大局中，每人在自身崗位上發揮所長，各盡所能地貫徹兩會精神，為「十五五」開展良好開局，繼續改變世界，改善世界。引用宇樹科技創辦人王興興的話，「願意下笨功夫，堅持自主研發」，「相信堅持做難而正確的事，時代不會辜負長期主義者」。王興興更借用《哪吒2》的台詞共勉，「難道你還想改變這個世界，我們一齊試試」。

作者黃頴灝是元朗區議員、民主思路聯席召集人（內務及地區事務）、環保公司董事。



文章標題為編輯所擬，原題為「各盡所能貫徹兩會精神」。內容僅屬作者意見，不代表香港01立場。