梁海明專欄｜寰海明察

中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍近期曾提出，希望香港工商界和企業家繼續發揮推動經濟發展主力軍作用，傳承愛國愛港的優良傳統，正確認識自身事業與香港發展、與國家發展的關係，永遠不捨大義、不忘國家利益。大家要看好香港、支持香港、投資香港，把好的資源吸引到香港、留在香港，一起為香港繁榮穩定注入更多活水，在強國建設、民族復興偉業中更好發揮作用。

特首李家超日前亦表示，香港正處於經濟轉型期，不同行業表現各異，有些行業展現出強勁增長潛力，有些則面臨挑戰。政府與社會各界需要識變、應變、求變，透過創新創造發掘新增長點，開拓新市場，深化區域合作，全力推動經濟發展，以改善民生。

「地瓜經濟」兩個關鍵概念——

「浙江經濟」與「浙江人經濟」

在全球競爭與區域整合的新形勢下，香港如何找到新的發展路徑成為焦點。浙江省的「地瓜經濟」理論及實踐為香港的經濟轉型提供了重要啟示。國家主席習近平在浙江工作期間提出「地瓜經濟」理論，以地瓜藤蔓向外延伸、根莖牢牢扎根為比喻，闡釋了地方經濟如何通過「走出去」與「引進來」實現內外循環、協同發展的戰略路徑。在這一理論指引下，浙江構建了一個外向型、創新型、數字化的現代經濟體系，突破了資源與空間有限的制約。

浙江的「地瓜經濟」實踐中，兩個關鍵概念——「浙江經濟」與「浙江人經濟」——尤為值得香港借鑑。「浙江經濟」是浙江省域範圍內浙江人和非浙江人共同創造的經濟總量，而「浙江人經濟」則是浙江人在浙江以及浙江以外任何地方創造的經濟總量。兩者與「地瓜經濟」一脈相承，「浙江人經濟」強調的是讓浙江人高水平地「走出去」，在更廣闊的天地開創事業；而「浙江經濟」則關注於高質量地「引進來」，吸引資源、人才與技術，令本地經濟根基更加鞏固。浙江正是通過這種「走出去」與「引進來」的雙向互動，成功發展了本地經濟，同時令「全球浙商」在國際市場上大放異彩。

以「地瓜經濟」為指引，浙江不僅出現「杭州六小龍」等創科公司，也通過大力發展跨境電商、海外倉等新業態，將「數字藤蔓」延伸至全球市場；同時，依托寧波舟山港等國際樞紐平台，實現本地根基與全球網絡的深度整合，形成藤蔓與塊莖協同發力的格局。這種模式不僅實現了經濟高質量增長，還在面對複雜外部環境時展現出極強的韌性與競爭力。

行政長官李家超4月23日到訪杭州未來科技城城市展館，「杭州六小龍」代表向其介紹各自在大語言模型、機械人、人工智能、遊戲開發和腦機接口等新技術領域的發展和特色。（李家超facebook）

香港長期依賴金融與地產

面對全球競爭顯得後力不足

相比之下，香港過去長期依賴金融與地產等行業的單一經濟模式，面對全球競爭與區域整合的挑戰，已顯得後力不足。香港要實現高質量、可持續發展，不僅需要打造「香港經濟」的外在增長，更需培育「香港人經濟」的內在活力。「香港經濟」應重視吸引全球資源、技術與人才，以提升經濟結構的多元性與全球競爭力；而「香港人經濟」則聚焦於激發本地市民的主動性與創造力，促使本地人才與企業「走出去」，在國際市場中尋求更廣闊的發展空間。這種內外結合的模式，是香港經濟轉型升級的重要關鍵。

對於夏寶龍提出的希望香港企業家「以港為家、倚港興業」的期望，以及特首李家超表示要全力拼經濟，謀發展，改善民生，香港未來可結合「地瓜經濟」理論，考慮從以下幾方面著力。

其一，鼓勵本港企業構建「總部+基地」模式，在「一帶一路」共建國家、粵港澳大灣區內地城市及海南自貿港等地設立生產與銷售基地，將產業鏈下游環節外移，同時將研發、管理與金融等高附加值環節留在本地，特別是在北部都會區進行布局。這種模式既可延伸「藤蔓」拓展市場，又能鞏固「塊莖」強化本地根基。

構建「總部+基地」模式

打造「數字貿易港」

其二，香港應充分發揮自由港的制度優勢，加快發展數字經濟與跨境電商，打造「數字貿易港」。透過完善數字基礎設施，發展以數據為核心的貿易模式，香港可以迅速融入全球數字供應鏈網絡，在新一輪科技革命與產業變革中搶佔先機。此外，深化與粵港澳大灣區的協同發展以及增強與海南自貿港的聯動，也是重要方向。通過制度型開放、規則對接與政策協同，推動資源要素自由流動與產業鏈深度整合，「跳出香港發展香港」將成為經濟升級的重要路徑。例如，可在橫琴、前海與海南等地探索更多制度創新試點，為香港企業與人才提供更廣闊的發展空間。

其三，香港應加強對青年國際化發展的支持。借鑑浙江通過「全球浙商」網絡帶動青年創業的經驗，香港可以構建覆蓋全球的「港人網絡」，為青年提供「出海」平台與資源支持。透過設立創業基金、國際孵化器及跨境人才交流機制，幫助年輕人拓寬發展路徑，增強其全球競爭力與適應力。

經濟高質量發展不僅是產業擴張，更是制度建設、人才培養與理念更新的系統工程。浙江的成功經驗表明，清晰的戰略方向、持續的執行力與有力的政策支撐，是構建強大發展韌性與競爭力的關鍵。香港若要從「由治及興」到「由興而強」，同樣需要從制度創新、人才策略與發展理念等多方面同步發力，推動經濟結構深度轉型與全面升級。在此過程中，香港應主動融入國家發展大局，充分發揮「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，培育出既具全球競爭力，又具區域帶動力與內生活力的現代化經濟體系。

「地瓜經濟」不僅是一種戰略思維，更是一種注重根基與長遠發展的理念。香港若要擺脫對傳統模式的依賴，必須跳出慣性思維，敢於改革、勇於創新、善於借鑑，才能以更開放的視野與務實的行動探索符合自身特色的發展道路。借鑒浙江經驗，不僅是參考其成功模式，更是啟發我們從戰略高度審視香港的發展方向，將「香港經濟」與「香港人經濟」有機融合，構建既扎實穩健又充滿活力的現代化經濟體系。

作者梁海明是絲路智谷研究院院長。



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