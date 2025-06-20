揚言自得｜大學排名舞上舞落　校長如何說「不」？

大學是現代社會最穩定的機構。招生數字和學生素質年年相若，教職員變動是各行業最低，教研方向不變，財務穩定，管理層起碼5年不變，董事局一做6年，大學策略發展周期5年起步，不少是以10年為周期，從來無需像企業或特首《施政報告》每年都要「拗晒頭度新橋」。如此穩定的機構，為何在每年排名表上，不斷舞上舞落，好像初創企業版的股價飄忽無定？



楊志剛專欄｜揚言自得

前年考入港大的學生，入學時港大的英國機構QS世界大學排名是26。才剛剛讀滿一年，還未畢業，老師不變、同學不變、教學方法不變，但今天打開報章，才知道港大搖身一變，今年排名跳升為全世界第11。由世界26飛躍至11，可謂業績翻倍，學生亦自覺身價翻倍。於是皆大歡喜，校長高興、教研人員慶祝、校董會滿意、家長滿意、舊生滿意、聘用了港大畢業生的僱主滿意。連政府都滿意。他們都是排名機構的顧客群。

香港科技大學2021年的排名是全球27，兩年前「股價」腰斬，急跌至60，被踢出「全球50強」行列，今年價位反彈，追回一半跌幅，站穩全球44。 科大的學生難免拗晒頭，乜都冇改過，自己身價卻好像過山車，大上大落。

嶺南大學於2022年排名581，今年急跌至701。 下跌了120位。港大做對了什麼？嶺大做錯了什麼？

答案是：大學沒有做對，沒有做錯。大學排名舞上舞落，是因為大學排名是百分百一盤生意，所謂「國際排名機構」，就是一家商業牟利公司，唯一目標就是盈利。以全球大學穩定性之高，如果排名榜忠實和準確反映大學的表現，結果會像以往香港在美國「傳統基金」的經濟自由度排名一樣，20年不變。如此穩定而沉悶的排名，如何讓其顧客群樂此不疲？

大學排名是百分百一盤生意。要讓顧客群樂此不疲，就必須把排名舞上舞落，難以預測，令各顧客群每年翹首以待。

要讓顧客群樂此不疲，就必須把排名舞上舞落，難以預測，令各顧客群每年翹首以待。排名機構的經營手法，確實世界一流。一家商業公司搞的排名，居然全港各大主流報章有四間以頭版頭條報道。本港各大院校的校長，都透過媒體發表意見。港大校長張翔表示：「排名印證港大正成為全球卓越學府，將持續創新，助國家發展成教育強國。」

港大的卓越，需要一家商業公司的排名來印證？

張翔校長的母校是南京大學，一所令人驕傲的大學。2022年南京大學白紙黑字正式公布：「學校發展和學科建設均不再使用國際排名作為重要建設目標。」

南京大學的決定需要莫大的道德勇氣，更需要學術自信。南大對排名說「不」之後，該校教育研究院副院長操太聖教授在接受傳媒訪問中表示：該項決定，體現的是南大的辦學底氣，「同時也是對中國究竟應該辦什麼樣的大學的一個時代回應，體現了對大學轉型的思考和期待。」他並說，在某種意義上很多高校是被國際排名「牽着鼻子走」。他斷言：教育是系統性工程，用排行榜的簡單化指標來作指引，必然會帶偏高校的辦學方向。

按我在大學工作多年的觀察，國內學生和家長原本對國際排名機構的排名榜遠沒有今天這樣熱衷。今天他們成為排名榜的忠實信徒，背後的罪魁禍首，是香港。

香港是全國與世界接軌最緊密、最開放、最西化的都會。國內看見香港連「優才入境計劃」 的計分制度，都引用QS和泰晤士高等教育的排名榜；又看見特區政府於排名公布後，每年都煞有介事發新聞稿。今年一樣，於6月19日發表的新聞稿表示：「共有五所大學躋身世界百強，比例為全球最高，達56%，教育局表示成績令人鼓舞。」內地視香港為領風氣之先，香港如此注重這些排名，他們豈能不跟風？

特區政府這樣重視排名，無可避免對大學高層和校董會構成巨大壓力，逼使他們加入追逐排名的遊戲。大學一旦追逐排名，便導致管理層把精力時間和資源投放在有利於提升排名的活動，而忽略無助排名的活動。這是對大學方向性的影響，長年累積下來，「為害深遠」絕不誇張。

這亦正是南京大學操太聖教教授所說的：用排行榜的簡單化指標來作指引，必然會帶偏高校的辦學方向。

這次QS排行榜最大的新聞亮點為：港大排名全國第一。港澳辦主任夏寶龍與八大校長會晤時，會否以「全國第一」來祝賀張翔校長？「全國第一」的榮光，不是港大的威風，而是港大的尷尬。

尷尬之一：香港的科技及高端製造業只佔全港GDP份額的1%，深圳是40%。香港的1%大部份來自業界，而非大學。但就算把這1% 全部歸功於大學，也就是1%。為何「香港擁有5所100強大學，比例為全球最高」，但全港大學對香港GDP的貢獻如此微不足道？原因就是提升GDP不會提升大學排名；在學術期發表更多論文，才會提升大學排名。於是大學學術研究目的淪為追逐論文，而非提升GDP。這對本港大學的科研發展，遺害深遠。

尷尬之二：在學術上，本港大學生入學時是世界一流，畢業後是世界三流。在品格上，部分男女大學生在校園內外大聲粗言穢語、旁若無人，且對國家民族缺乏認同。原因是對學生的品格培養，不會提升排名。

因科技太強而被美國政府制裁的19所國內大學，無一進入「一百強」，連「二百強」都無。他們的畢業生，學以致用的是載人登月、火星探測、六代戰機、高超音速導彈、量子計算。國內眾多不上榜大學的影響，是世界級的，是東升西降的原因，是讓8億人民脫貧的大腦，是電影《哪吒II》背後的創意 。香港5所一百強大學，和國內眾多不上榜的大學之間，各有所長，不存在有意義的「強弱」可比性。國際排名，連一毛錢的參考價值也沒有。

本港大學校長都是世界一流人才，對大學排名的遺害心知肚明。但上面有政府、校董會等追逐排名的壓力、下有學生、校友、家長對排名的熱衷、旁邊還有各大傳媒頭版頭條的壓力，在如此大氣候之下，各大校長被逼參與排名遊戲，實在不宜深責。張翔校長立志要助力國家發展成教育強國，這需要多方面的長期努力。其中之一，亦是最簡單直接的方法之一，就是以母校為師，聯同8大院校集體對排名說「不」，對國內大學作出有力的示範。

後記：

國內大學是國際排名機構仍在開拓的龐大市場，南京大學的「說不」對排名機構造成風險，因可能引發國內大學集體「說不」。南大說不後，QS高層走訪該大學，明顯是危機處理。談了什麼，我不知道。但大學就算不參與排名、不提交數據，排名機構亦可主動透過公開渠道取得有關資料，包括大學公開發表的大量數據，然後作出排名。南京大學兩年前排名是141，今年大幅跳升103。排名舞上舞落可以構成很大誘因、或很大壓力。真的不能怪校長。

作者楊志剛，是香港浸會大學前協理副校長、中文大學前專業應用教授。



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