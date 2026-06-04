團結香港基金｜打造國際化盛事生態圈：由活動思維走向資產思維

團結香港基金專欄｜陳智思

2026年世界盃將於6月12日揭幕，這項四年一度的全球盛事，今年首次擴展至48支球隊，並由美國、加拿大和墨西哥三國共同主辦。無論從參賽規模、跨境協作，還是全球關注度來看，今屆世界盃都不只是一場足球賽事，而是一場關於城市發展、基建承載、商業轉化和國際影響力的綜合展示。



香港可以扮演什麼角色？

對香港而言，世界盃固然不是在我們主場上演，但這並不代表我們只能充當旁觀者。恰恰相反，正因香港不是主辦城市，更值得思考的是：在這類全球超級盛事所帶動的跨國人流、資訊流、資金流與品牌流之中，香港可以扮演什麼角色？

我們應否繼續以「有大型活動來港舉辦」作為盛事發展的主要衡量標準，還是應該進一步將眼光放遠，思考如何把體育設施、盛事活動和周邊產業，整合為一套可持續經營香港盛事的資產模式？

這不只是字眼上的轉變，而是發展思維的突破。體育場館若只被視為一個舉辦比賽或演唱會的場所，其價值始終有限；但如果我們把它視為能夠連結旅遊、零售、餐飲、娛樂、科技、品牌合作，以至城市形象塑造的平台，體育便不再只是體育，而是一種可以不斷衍生內容、持續聚集人流、有效轉化消費、進一步提升城市競爭力的綜合資產。從這個角度看，世界盃帶給香港最大的啟示，並非如何主辦一場同等規模的賽事，而是如何學會以生態圈思維經營體育產業，將短期流量沉澱為長期價值。

啟德體育園不應只是場館

香港正正站在這個需要轉向的關口，啟德體育園的落成，標誌着本港體育基建發展進入新階段，這是香港多年來難得一見、具規模、具象徵性、亦具國際潛力的大型文體設施。社會對它寄予厚望，十分自然。

然而，啟德體育園真正的成功，不應只用一年舉辦多少場賽事、多少場演唱會來衡量，更重要的是，它能否成為香港建立國際化盛事生態圈的起點，並帶動周邊商業、旅遊、文化和科技應用的系統性升級。

換言之，啟德體育園不應只是一個「場地」，而應是一個「平台」，不應只是一個租用空間，而應是一項可持續創造價值的城市資產。

球場周邊應建成綜合社區

國際經驗值得我們借鏡，以倫敦溫布萊為例，溫布萊球場（Wembley Stadium）當然是英國最具代表性的體育地標之一，但其真正成功之處，在於它早已超越單一場館的功能，而是在全球定位為「足球之家」（The Home of Football），吸引全球球迷聚集。

球場周邊並非只為比賽日而存在，而是結合零售、餐飲、娛樂、酒店、公共空間、住宅與創意活動，形成一個全年運作、持續吸引人流的綜合社區。換句話說，溫布萊的價值不只是90分鐘的球賽，而是來自整個片區在非比賽日展現的生命力和消費吸引力。該區已從單一體育場館轉型為結合住宅、商業、休閒的綜合生活圈，成為帶動倫敦西北部區域經濟發展的重要引擎。

把「觀賽」變成城市體驗

這種模式反映一個重要觀念：現代體育設施的競爭力，愈來愈取決於其周邊場景的完整性，以及能否把「觀賽」變成一種全日、甚至多日的城市體驗。人們到場不局限於看比賽，也包括購物、用餐、住宿、社交、同樂日、參與活動，甚至把一次活動延伸為短途旅遊。當場館能與商圈、街區和生活方式連結，它才可能真正突破「有活動才有人流」的局限。

這也是香港需要建立的思維，今天我們談體育發展，不能再只停留於「多辦幾場賽事、多吸引幾支海外球隊」「數量」為中心的層次。這些當然重要，但若要令體育成為新的經濟增長點，便必須由活動思維走向資產思維，由場館思維走向生態圈思維。

打造全城聯動的盛事經濟

我認為，若要進一步發揮盛事效益，香港可在三個層面下多一點功夫。

首先，社會需要進一步研究盛事品牌的培育與累積。香港具備舉辦大型國際活動的能力，也有良好的場地和市場基礎，但過往部分活動較着重短期聲勢，較少形成可持續的品牌資產。

就如我過去的文章提到，未來若要提升盛事經濟的長遠效益，便需要以更具延續性的思維，將活動與城市形象、文化特色及社會參與結合，逐步建立具辨識度和穩定吸引力的品牌項目。

另外，探討數碼化為體育及文娛產業帶來的新空間。隨着科技發展，盛事經濟的價值已不再局限於現場活動本身，而是延伸至票務、會員服務、數據應用、內容傳播及市場推廣等多個層面。香港在金融、創科、專業服務及國際聯通方面具備一定優勢，若能進一步推動相關應用，將有助拓展盛事產業鏈，提升整體商業效益與競爭力。

讓啟德體育園成為香港模式

最後，大型活動所帶來的人流和消費，需要有完善配套和協同機制承接，才能更有效轉化為旅遊、零售、餐飲、酒店及其他服務行業的收益。所以，社會應一同加強跨界別、跨部門協調，提升盛事對整體經濟的帶動作用。香港城市密度高、交通便利、商業配套成熟，本具備發展盛事經濟的有利條件。未來若能在政策層面加強統籌，推動文化、體育、旅遊與商業等環節更好銜接，便有助將盛事效益由單一活動延伸至更廣泛的城市層面。

總括而言，世界盃讓我們看到，真正成功的盛事，從來不是靠一晚熱鬧，而是靠多方面協調和佈局；除了追求人流這類的硬性指標，同時要追求價值沉澱；我們不應只把場館當為成本中心，而是把場館周邊的經濟體和體育視為可持續經營的資產。啟德體育園的落成，為香港提供了一次難得契機。現在最重要的，不只是把它用起來，而是把它用好、用深、用出香港自己的模式。

作者陳智思是團結香港基金主席。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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