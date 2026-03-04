團結香港基金．陳智思｜文化旅遊新賽道：讓旅客「活在香港」

團結香港基金專欄｜陳智思

根據政府公布的最新數據，2025年訪港旅客初步達到4,990萬人次，按年增長12%。隨着單車節重回大眾視野、香港馬拉松規模再度擴張，加上多項國際體育盛事與跨年演唱會接踵而至，表面看來，香港旅遊人氣似乎已經回升。然而，人流增加並不必然等同旅遊質量提升，特別是不代表過夜旅客和深度遊客同步增長。在數字增長的喜悅背後，旅客留港時間與人均消費與疫情前水平相比仍存在明顯差距，這代表香港有需要進一步探索以「深度生活體驗」為導向的旅遊模式。



回望過去，維港夜景、迪士尼樂園與海洋公園奠定了香港旅遊的輝煌基石。這些地標固然重要，但對於追求「沉浸式體驗」的新一代旅客而言，單純的「打卡式觀光」已難以滿足他們，他們更渴求與城市建立深層的情感連結，渴望一場與城市靈魂深度對話的「沉浸式」體驗。

城市案例的啟示：將「日常」轉化為「產品」

借鑒國際城市的成功實踐，我們不難發現，真正動人的文化旅遊往往不在於只追求宏偉的建築景觀，而在於那份被細心策展的生活底蘊、並能與人共享的「生活感」。

以意大利西西里島為例，這片地中海上的古老土地早已超越了對埃特納火山或古希臘神廟等名勝的單一依賴，而是將數百年的農耕傳統與「慢食」哲學轉化為可體驗的文化產品。當旅客入住以古老農舍改建的「農莊民宿」（Agriturismo），跟隨農戶在橄欖樹蔭下親手搓揉一碟道地的手工意粉，或是採摘橄欖、參與製作橄欖油的活動，旅客便悄然融入了當地的農耕生活節奏。這種深度的文化連結，讓旅程不再只是途經一片田園風光，而是讓他們在不知不覺中，短暫地「成為」了西西里人。

首爾的例子則向我們展示，即便是最樸實的「在地日常」，也能被重塑為極具魅力的文化符號。以歷史悠久的廣藏市場為例，韓國巧妙地藉助《Running Man》等影視文化的傳播，將原本平凡的街頭拌飯與地道飲食，融入「Hip-tradi」（傳統與時尚結合）的新潮思維，使其化身為一場場讓全球旅客心嚮往之的「文化尋寶」。當旅客坐在那騰着熱氣、充滿生活煙火的攤位前，他們品嚐的不僅是一份滋味，更是在親身參與一場傳統與當代交織的生活儀式。

國際城市將「平民生活」提鍊為「情感記憶」的成功軌跡，無疑為香港提供了一份珍貴的啟示。這讓我們不由得深思：我們是否也能以此為起點，引領旅客褪去匆匆過客的身份，走入城市深處的日常，在那份最真實的生活氣息中，細細感受「活在香港」的旅遊真諦？

重塑香港故事：讓「旅遊」增加「香港生活」

要將「活在香港」從宏觀的政策願景，轉化為具體的文化體驗，我們需從多維度着手。例如在科技應用層面，政府應與業界聯動，利用大數據、人工智能及各類電子平台，全面提升旅遊服務的智慧化水平。這不僅限於在景點增設智慧元素以提供便捷服務，更應優化各類數位資訊平台。

想像一下，當旅客漫步中環，手機推送的不是商場清單或導航，而是利用大數據和人工智能引導他們走進巷弄間的老字號茶樓，體會早茶文化，或在大牌檔與本地人共同用餐。這種數位導引不再只指向消費地標，而是以科技帶領旅客走入社區深處，透過最貼地的飲食細節，建立起對這座城市真實而持久的情感連結。

此外，若能進一步深化與政府合作的「工業遊」計劃，將香港的產業故事立體化，講好「香港製造」的品牌故事，引領旅客走進餅家，乃至即食麵與傳統醬料的生產線，這將不再只是單純的品牌展示，而是讓世界讀懂香港那份在爐火與歲月中磨礪出、堅韌不拔的民生韌性。

甚至，世界上鮮有國際都會能像香港一樣，讓人在30分鐘內從金融中心走到原始山徑。這種高密度的城市與自然反差，本身就是極具張力的生活藝術，也是歐美旅客最為嚮往的獨特體驗。

旅遊的最高境界，是讓異鄉人產生歸屬感。當我們能引領旅客褪去匆匆過客的身分，在茶樓的一盅兩件中、在叮叮車的搖曳節奏中，真切感受到「活在香港」的滋味，這種情感連結將轉化為最強大的回訪動力。這不僅是為了提升消費數據，更是為了在全球舞台上，說好一個有溫度、有厚度的香港故事。這正是文化旅遊最動人、也最純粹的精髓所在。

作者陳智思是團結香港基金主席。



