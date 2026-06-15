揚言自得｜「五所百強」——遺害了香港院校

揚言自得｜楊志剛專欄

「香港作為一個城市，有五所世界百強大學，是全球唯一」。特區政府這句官方宣傳口號，悅耳動聽，使人印象深刻，卻遺害深遠。特區政府近年以「五所百強」來宣傳香港的卓越，連《施政報告》亦以此為政績。自此以後，沒有任何大學校長能夠承受「在我任內跌出百強」的政治風險，因為涉及的不僅是一所大學的排名，而是整個香港由「五所百強」降格為「四所百強」，特區政府被迫下調官方口徑，香港金漆招牌蒙塵。同樣地，沒有任何一位校長能夠抗拒致命誘惑：在自己任內成功躋身百強，把香港由五所百強推升至六所百強，創造新的「世界紀錄」，名留青史。



香港不是「五所百強」，而是「零所百強」

政治風險如此巨大、刷新「全球唯一」的榮耀如此吸引，於是全港大學由校長以致教研團隊，都圍繞著排名的指標團團轉。一切校政、人才調配和資源投入，凡是有利大學排名的便是第一優先，投入所有資源推動；無助於提升排名的，不論如何有意義，都要讓路。排名只是量度工具，其指標粗疏，卻竟然成為大學經年累月的追尋目標，有何後果？

本月初，世界大學排名中心（CWUR）公布最新世界大學排名。結果是：香港八大院校，無一進入世界百強。排名最高的香港大學僅列第155位，其餘院校排名不提也罷。CWUR排名並不接受大學自主填報資料、不設主觀問卷、而是採用全公開數據核算，在學界普遍被視為較具客觀性。在此排名下，香港不是「五所百強」，而是「零所百強」。

面對如此巨大的落差，特區政府莊敬自強，不作回應；大學展示學術自信，不屑回應；傳媒視為無新聞價值，不願炒作；校友學生家長波瀾不興。整個社會彷彿當無事發生。這才是正常。

當大學排名成為特區榮辱

因為大學排名只是一種量度的工具，不是目標。不同機構有不同方法，不同方法有不同結果。今天是五所百強，明天可能變成零所百強。問題是，特區政府偏偏不是這樣看，竟然進一步以「五所百強」作為宣傳香港的口號，並以此作為特區的榮譽和政績。於是大學排名便不再只是學界的事，而成為涉及整個特區榮辱的事。

影響深遠的遺害，亦由此開始。例如：無論QS還是《泰晤士高等教育》，都把學術論文發表和論文引用率作為重要評分指標。於是全港大學投入大量資源提升論文產量、甚至安排互相引用，提升引用率。又例如，排名榜對教學質素的計分方法，就是以簡單的師生比例為主要指標。於是，大學聚焦於操弄師生比例的數字，忽視教學的質素。

發表論文本身當然沒有問題。學術研究取得成果，自然應該發表。但當排名成為目標後，「研究什麼」便由學術價值主導，變為排名主導。研究的內容偏向於是否容易在學術期刊發表和獲得引用，以提升排名。至於研究項目是否具有重大科研和產業價值、是否能解決社會問題、是否有助技術突破，這些因素不影響排名，淪為次要。於是大學研究資源的流向和精神時間的投入，走入歧途。

台灣追尋真正的科研，而非論文

長年累月之下，香港形成了一種獨特現象：出了很多論文，很少產業。我們也不必與科技奇蹟的深圳比較，我們看看台灣省。台灣有超過160所大學，但只有一所進入世界百強。以香港「五所百強」的標準看，實在「寒酸」。但台灣卻是實打實的「科技寶島」，台灣出了台積電，一家公司佔了全球60%高端芯片市場；出了富士康，人工智能服务器佔了全球約40%以上的市場份額。數字如此驕人，因為他們大學教研人才追尋的，是真真正正的科研，而非論文。

反觀立志成為「國際創新科技中心」的香港，又有「五所百強，全球唯一」的科研實力撐腰，理應成果亮麗。以下是相關數字：香港政府統計處的數字是創新科技佔香港GDP只得1%。香港大學鄧希煒教授去年的估算是1.4%。創新科技局局長孫東今年把「環境工程服務」等以往不計算在內的經濟活動，亦列為「創新工業」，硬生生把GDP佔比數字推高至2.6%。但也只是人家的零頭也不到。這刺眼的數字在拷問我們：為何如此？

原因當然涉及一籃子的綜合因素。其中一項長期被忽略的因素，就是國內的大學和台灣的大學，都拒絕追逐排名，而是實事求是，為科研而科研，出科技，出創新。香港院校的校長以及教研團隊則是圍繞着排名的指標團團轉，為排名而出論文，為出論文而作研究。於是出來出去，就是出論文。科研成果轉化、創業孵化、和產業培育等都不是排名指標，於是並不成為大學目標。

結果是：學術論文豐收，創科企業稀少。

政府不迷信排名，大學才會不崇拜排名

香港的大學其實不缺人才。本港大學匯聚了世界級研究人員，本港學生亦是世界級的優秀群體。問題是制度激勵扭曲了香港高校人才追尋的目標。

近年香港融入國家發展大局，北部都會區、新田科技城的建設全面展開，國家亦大力支持香港發展國際創新科技中心。大型數據中心、高端科研平台、創科企業和產業資本陸續落戶香港，「南金融、北創科」的產業布局正在形成。這是香港前所未有的歷史機遇。但要把科研轉化為產業優勢，把論文轉化為產品，香港首先需要改變的，不是大學，而是要打破政府對「排名」的迷信。政府不迷信排名，大學才會不追逐排名。

本周稍後，慣常被政府引用的QS世界大學排名將公布最新排行榜。無論香港是五所百強、六所百強、還是四所百強，都不影響本港大學的質素、不影響香港能否成為創新科技中心。特區政府何時帶頭以不屑一顧的自信來回應大學排名榜，就是全港大學從回正軌的開始。

作者楊志剛是香港浸會大學前協理副校長，中文大學前專業應用教授。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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