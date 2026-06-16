夏建芳｜拯救啟德之二：郵輪碼頭樞紐模式早已失效

夏建芳專欄

耗資82億港元興建的啟德郵輪碼頭，坐擁維多利亞港毫無遮擋的絕美海景，卻長期被外界質疑為「大白象」工程。客觀來看，2025年訪港郵輪達189航次、接待逾63萬乘客（全港）的成績，雖未如外界批評般慘淡，但與區內對手相比仍有巨大差距。在歐美需求萎縮與周邊港口競爭下，死守單一的「郵輪樞紐」舊模式已顯失效率。



客觀條件已變

碼頭降級順理成章

當年啟德郵輪碼頭選址於此，核心邏輯是配合九龍東CBD2的崛起，並解決尖沙咀碼頭水深不足、無法停泊巨型郵輪的痛點。然而，時移世易，當初的客觀條件已發生根本改變：

商務重心轉移：九龍東甲級寫字樓空置率高企，CBD2的發展步伐未如預期，原本依託的大廈商務客流基礎大幅削弱。

郵輪市場洗牌：歐美傳統郵輪需求萎縮，加上深圳等周邊港口分流，啟德作為單一郵輪樞紐的競爭力已大不如前。

城市發展新局：隨著啟德體育園、Airside等新地標落成，該區域已自然演變為集體育、娛樂、商業、居住於一體的綜合社區。

因此，將郵輪功能「降級」為基礎配套，弱化其主導地位，是務實之舉，更是順應城市發展脈絡的順理成章之策。

重塑「維港鐵三角」的戰略分工與聯動

參考悉尼達令港從工業碼頭向中心活動區的蛻變經驗，啟德應與中環、尖沙咀形成明確的錯位分工，構建「金融—文旅—文娛」的維港鐵三角，通過功能互補實現客流的高效循環：

中環：金融心臟與高端消費。主打跨國商務會議、高端奢侈品消費。它是維港鐵三角的「商務引擎」，負責吸引高淨值人群與全球資本。

尖沙咀：文旅面孔與大眾觀光。承接大眾觀光客與自由行遊客，主打特色購物、地道美食與文化尋蹤。它是鐵三角的「流量入口」。

啟德：濱海文娛新地標。憑藉開闊的空地資源與一線海景，聚焦流行音樂、電競比賽、戶外體育及大型嘉年華等年輕業態，與主攻高雅藝術的西九文化區形成「雅俗共治」，負責填補維港大型露天活動場地的空白，啟動年輕消費力。

鐵三角的聯動機制，不應只是孤立的島嶼，而應通過「海陸空」立體網路串聯。為破解政府跨局處（運輸局、文體旅局、發展局）各自為政的體制壁壘，首要任務是，成立司局級牽頭「維港東翼文娛發展專責小組」，推行「一站式行政審批」，統一協調活動牌照、交通管制與跨境清關事宜，確保戰略藍圖落地。

在專責小組調配下，期望今後能實現商務客在中環洽談後，乘坐專屬海上接駁船直達啟德體育園；遊客在尖沙咀購物後，在法規與安全分階段試點的保障下，可搭乘eVTOL（電動垂直起降飛行器）飛往啟德。通過差異化的定位與便捷的交通，實現客流的跨區流動與消費場景的無縫切換。

四大維度的破局實策

要讓藍圖落地，必須直面財務、交通、社區與氣候四大現實挑戰，提出具針對性的解決方案：

一、財務破局：從「政府輸血」到「商業造血」

針對維港渡輪長期虧損的困境，建議摒棄單純的客運思維，轉向「海上文旅綜合體」模式。新開通的「中環—尖沙咀—啟德」環狀渡輪應引入特色餐飲與娛樂元素，提升單客消費力。

同時，針對大型活動的運營成本，政府不應只充當「出資人」，而應作為「資源撮合者」，引入國際策展公司與本地地產商成立合資運營主體。為確保商業誘因，政府應進行「基於特許經營權的財務可行性推估」，打包注入「啟德體育園+郵輪碼頭」的聯動冠名權、一體化戶外廣告位，以及大型賽事衍生品獨家開發權。通過初期合理的稅收減免與公共基礎設施補貼，構建清晰的財務回報模型，吸引市場資金，通過商業閉環分攤保安與清潔開支。

二、交通突圍：填補2031年前的「真空期」

在2031年智慧綠色集體運輸系統竣工前，必須採取「短平快」的應急措施。運輸署應增設穿梭巴士連接港鐵啟德站與碼頭，利用現有道路資源實現高頻次接駁。

針對碼頭內部步行距離過長的問題，應在頂層甲板與跑道公園之間增設全天候遮陽避雨連廊及自動步道，改善遊客體驗。此外，在舉辦萬人級活動時，可臨時徵用啟德體育園的停車場作為接駁樞紐，通過「遠端停車+快速接駁」緩解暫時性交通壓力。

三、社區共融：化解豪宅區的「鄰避效應」

啟德跑道區豪宅林立，強行放寬噪音限制勢必引發強烈反彈。建議實施「聲學工程+利益共用」的柔性治理。

一方面，利用前沿聲學技術，在活動現場部署定向揚聲器與主動降噪屏障，從物理上減少對高層住宅的干擾；另一方面，設立「社區共融基金」，將部分活動收益回饋社區，用於優化社區內公共設施，變「鄰避」為「迎臂」。

四、氣候適應：打造「全天候」韌性空間

針對香港颱風暴雨頻發及夏季濕熱的痛點，啟德不能只做「露天場」。建議在碼頭大樓及周邊預留空間，引入充氣式膜結構場館或模組化可移動室內場館。這類設施搭建快、成本可控，能在惡劣天氣下作為大型活動的室內備選方案，確保全年活動檔期不空置。

引入大灣區增量活水

打造區域聯動

啟德的復興不能僅依靠香港本地700萬人口。應充分利用政策，與深圳、廣州的旅行社深度聯動，推出「大灣區海上樂園」。

利用啟德場地，預留發展跨境低空經濟的可能，待條件成熟時，由粵港兩地政府啟動「低空監管沙箱」，先開通特定節假日的「商務/救援特批包機」航線，最終達至全面開通往來深圳前海、珠海橫琴的eVTOL跨境常態化航線。通過分階段突破體制時差，將啟德打造為大灣區年輕客群的跨境文娛消費首選地。

82億元的沉沒成本已是事實，若僵化固守純郵輪思維，啟德只會繼續淪為昂貴的地標。通過精準的錯位定位、務實的交通與商業配套、以及對社區與氣候挑戰的積極回應，我們完全有能力將啟德從「孤島」變為「熟土」。這不僅是對一個碼頭的拯救，更是為香港文旅經濟挖掘全新增長極的關鍵一役。

作者夏建芳是粵港兩地企業家，曾在內地媒體任職10年，廣東省作家協會會員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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