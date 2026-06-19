劉暢｜韓劇《鐵拳教育》爆紅背後——香港教育要有溫度更要有尺度

劉暢專欄

最近韓劇《鐵拳教育》在網絡上引發了現象級的討論，佔據某流媒體平台香港劇集播放量首位。劇中，面對囂張跋扈的校園惡霸、滿嘴謊言的網絡投訴女學生，以及四處舉報的「恐龍家長」，教育督察組以毫不妥協的「鐵拳」手段正面迎擊，看得觀眾直呼解氣。觀眾為何如此着迷「鐵拳」？心理學上有個概念叫「替代性公義」：當現實中法律和制度無法為受害者提供公道時，人們便透過影視作品中的極端手段獲得心理補償與宣洩。《鐵拳教育》的爆紅，本身就是一種社會症狀的顯影——它折射出大眾對教育體制長期積壓的不滿與無力感。相信看這部劇的時候，不少人會邊看邊想：這不就是我認識的那間學校？那個家長？那個老師？



當法律和制度失靈：

觀眾尋找另一種公道

《鐵拳教育》爆紅的深層邏輯，不在於它有多爽，而在於它填補了一個現實中存在的巨大空洞。當一個女教師因為被家長狂轟濫投訴而情緒崩潰，當一個男老師因為被學生性誣陷而被迫以命自證，當施害者在法律的灰色地帶逍遙自在——在這種結構性的不公義持續存在的時候，觀眾才會如此渴望一個手持鐵拳的督察橫空出世，代替系統做它本應做的事。

這是一種心理補償，也是一種集體吶喊。香港教育向來以穩健著稱，未走到韓國那般極端境地，但真正讓人後背發涼的是，劇中的很多問題，在香港都能找到對應的影子，只是形式沒有那麼戲劇化，語氣沒有那麼誇張，後果卻一樣真實地落在學生、教師和家長身上。

教師「三高」困境：

高行政、高情緒、高投訴

香港教育工作者聯會2023年調查顯示，84.8%教師受壓於學校行政工作、59.9%來自教學、51.6%需應對學生情緒問題；逾六成教師感到洩氣，近半感到焦急、憤怒與無助。城市大學正向教育研究室亦發現教師每週工時常逾50小時，快樂感創十年新低。教育局「教師陽光專線」數據顯示，過去五個年度每年處理求助個案介乎273至440宗，2024/25年度更達430宗。 在少子化「殺校潮」陰影下，教師還肩負保住學校收生率的隱形KPI，情緒勞動已近臨界。

更致命的是投訴文化與怪獸家長現象。教師正常的口頭提醒、罰留堂、按校規訓導，易被過度解讀為「嚴苛」「情緒化對待」，引發家長向校方甚至教育局投訴。老師為自證清白須撰寫大量說明文件，久而久之——越來越多老師不敢管、不願管，只求平安度日。這是「老師失職」嗎？不，這是制度把教育者逼成旁觀者。當老師從教育者變成風險承擔者，學校就很難再有真正的規範可言。

校園霸凌制度漏洞：

學校息事寧人讓弱者沉默

除了教師困境，校園霸凌亦是香港社會存在的問題。每當個案曝光，輿論嘩然，討論數日後又歸於沉寂，制度上的漏洞從未被認真填補。香港幼兒教育及服務聯會調查發現約34.9%學童曾遭欺凌，當中有近17%因此萌生自殺念頭；OECD數據亦顯示香港學生遭受校園欺凌比例（29.3%）高於國際平均。近兩年社交平台流傳多宗本地校園暴力片段並非個別事件。諷刺的是，不少個案中旁觀同學選擇拍攝而非制止，校方初期往往「和稀泥」、以「同學間小摩擦」低調處理，直至家長向傳媒投訴才啟動調查。

而學生的痛苦，從來不只來自成績。家長焦慮、朋輩排擠、網絡欺凌、校內標籤、前途迷惘，往往纏在一起。若自殺風險本身來自校園欺凌或學校體系，單靠學校主導處理，未必足夠客觀，也未必足夠有力。這正是香港最需要警醒的地方：不是每一間學校都會包庇問題，但當學校既是裁判，也是被檢視的一方時，制度就必須有更強的外部支援與制衡，否則最終受委屈的，通常還是最弱勢的人。受害學生最深的無助，往往不是被欺負的那一刻，而是舉報後發現體制選擇息事寧人。當違規者不必付出代價，「守規矩的孩子默默忍讓，肆意妄為的孩子愈發肆無忌憚」便成為校園潛規則。

「怪獸家長」是制度產物：

品格教育給成績讓位

談到教育問題，很多人都會把矛頭指向所謂「怪獸家長」。但事實上，怪獸家長的出現，本身也是教育焦慮的結果。香港是一個競爭極其激烈的社會。升學、公開試、名校、職業前景，每一個環節都讓家長感受到巨大壓力。於是，有些家長把孩子視為人生項目來經營。他們願意投入大量金錢和時間培養孩子，卻忽略了品格教育的重要性。一方面，他們要求孩子成績優秀。另一方面，他們又不願意讓孩子面對挫折與後果。孩子犯錯時，第一反應往往不是檢討，而是替孩子辯護。久而久之，孩子學會的不是責任，而是推卸責任。學會的不是尊重規則，而是利用規則。這種現象在《鐵拳教育》中被極端化呈現，但其背後的人性邏輯，並不陌生。

香港婦聯公布的調查顯示，僅57.6%家長認為家庭生活愉快，較前一年的80%顯著下跌。34%學童表示感到不快樂，當中更有10%形容自己「從沒感到過快樂」。——親子關係緊繃、重分數輕教養，是香港家庭普遍縮影。當品格教育讓位給排名榜，當「我的孩子不會錯」成為預設立場，學校要推行任何紀律與價值教育都寸步難行。日復一日的妥協裏，對錯的邊界悄然模糊。

以「底線」代替縱容：

我們需要教育公平

《鐵拳教育》的結論，其實不是「要用暴力解決問題」，而是：沒有懲戒的教育，本質就是縱容；沒有底線的包容，最終只會害人。好的教育從來不是非黑即白。它可以有溫度、有包容，但更要有底線、有原則、有力度。

這句話，對香港同樣適用。

香港不需要一個真實版的鐵拳督察，但香港需要一個能夠真正執行公平、真正保護所有人的制度——保護遭受欺凌的學生，也保護身陷困境的老師；約束無理取鬧的家長，也約束失職不作為的管理層。當法律和制度能夠真正為受害者提供公道，當每一個站在講台上或坐在課桌前的人都能感受到基本的尊重與保護，我們就不需要依靠一部韓劇來呼出那口悶氣。

那才是真正的教育公平，也是每個人都值得擁有的校園。唯有如此，教育才能走得端正，也走得長遠。

作者劉暢博士是「香港新方向」總召集人，香港人才創業者協會執行主席，海南大學「一帶一路」研究院客座教授。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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