劉暢｜香港鄉村旅遊需要一場「整村革命」

香港新方向劉暢博士專欄

特區政府終於為香港鄉村旅遊推開了一扇真正的門。為配合北部都會區發展及推動「無處不旅遊」，政府擬在燕崗和河上鄉先行試點，放寬「鄉村式發展」規劃限制，容許現有村屋全棟或部分樓層改作食肆、零售商店和旅館，毋須逐項提出規劃申請；同時以兩億元「北都城鄉共融基金」支援建築活化、文化徑、市集、導賞及旅遊項目。這項安排無疑是正確方向，也可說是香港在鄉郊旅遊與住宿供應上，終於踏出較具實質意義的一步。



跳出購物依賴挖掘鄉郊價值

特區政府開放村屋改造民宿，其意義不只在於多幾間民宿，而在於政府開始承認：新界村屋並非只能是靜態居所，也可以成為文化、旅遊和社區經濟的載體。過去香港談「無處不旅遊」，往往長於宣傳、短於產品；有山海、有古村、有節慶、有農田，卻缺少讓旅客留下來的住宿、餐飲和夜間體驗。如今放寬村屋用途，等於補上鄉郊旅遊最關鍵的一塊拼圖，讓「到此一遊」有機會變成「住上一晚」。

這一步也回應了旅遊消費的深刻變化。今天的旅客不再只為購物而來，而是為故事、氛圍、社交分享和情緒價值付費。城市酒店提供效率，鄉村民宿提供的卻應是另一種香港：清晨在塱原觀鳥，午後走訪宗祠、書塾和農田，晚上吃一席由本地食材製作的盆菜，聽村民講圍村、遷徙和節慶的故事。這些不可複製的生活場景，正是香港從「旅遊＋」走向「＋旅遊」的珍貴資產。

從「點」到「面」塑造整村思維

然而，必須清醒看到，村屋可以改成民宿，只是第一步，甚至只能算是最基礎的一步。因為旅遊從來不是單靠幾間房間就能做起來的產業，更不是把村屋翻新一下、加上幾件木家具和文青擺設，便自然能把遊客留住。若政策最後只是把若干村屋裝修成千篇一律的房間，旅客睡一晚便離開，收益集中於少數業主，甚至帶來交通、噪音、垃圾和租金壓力，那就只是把城市酒店搬到鄉村，談不上鄉村振興。

今天旅客真正願意為之停留和付費的，不是一間孤立的民宿，而是一整個有內容、有節奏、有參與感的村落體驗。真正成功的鄉村旅遊，不是「一棟屋賺錢」，而是「一條村增值」；不是多一個住宿牌照，而是形成一套能讓村民、企業、社區和旅客共同參與的地方經濟。

事實上，發展局今次提出的方向，已不只是放寬村屋用途，還包括設立鄉村文化徑、預留休憩用地和傳統節慶活動空間、改善排污和基礎建設、善用農地作農耕活動，以及以基金支持鄉村品牌設計、環境美化、歷史文化研究、鄉村節、周末市集及導賞體驗設計等。從政策清單來看，政府其實已經知道問題不只在住宿，而在於整體體驗設計、基建配套與社區活化。問題只在於，這些措施最終會否停留在分散式項目層面，還是能真正整合成有主題、有品牌、有持續吸引力的整村文旅產品。

應大膽借鑑海內外經驗

內地和海外不少實踐已說明這一點。雲南普洱的「美麗星村 有風咖谷」之所以能把流量變成「留量」，靠的不是孤立民宿，而是以咖啡產業為主線，把種植、採摘、烘焙、品鑑、非遺手作、親子活動、農家餐飲和住宿串成完整體驗，並通過「社會力量＋村集體＋合作社＋農戶」的模式，讓村民從咖農轉變為民宿管家、咖啡師和手作導師。意大利的「分散式酒店」不是另建大型度假村，而是把客房分布於村內既有民居，並以中央接待、餐飲、預訂和公共服務串聯起來；更進一步的「村莊酒店」模式，甚至把不同業主的房屋、酒吧、餐廳和公共空間組成接待網絡。旅客住的不是一座封閉酒店，而是整條仍有居民生活的村莊，既活化閒置建築，也讓消費流向村內不同經營者。

香港應借鑑的，正是「整村營造、整村運營、整村受益」的思路。每條試點村應先確立清晰主題，燕崗和河上鄉可結合古洞北及塱原的區位優勢，圍繞濕地生態、農耕文化、侯族歷史和單車慢遊形成差異化定位；同時由村民或村級組織與專業營運者建立合作平台，統籌品牌、導賞、訂房、接駁、環境管理和服務標準，在引入企業市場能力的同時，保障村民的話語權和收益權。政府資助也不能只用於裝修村屋，而應推動形成完整消費鏈，把村屋、祠堂、書塾、農田、空置村校和傳統節慶，分別轉化為住宿、文化展館、「農場到餐桌」、手作工坊、夜遊市集和特色商品，並同步完善交通、污水、消防、步行系統、雙語標識、數碼預約和承載力管理。

民宿收入亦可按一定比例投入環境保潔、長者服務、文化保育及青年培訓，讓未有經營民宿的村民同樣受益。政策成效則不應只看旅客人次和旅館數量，更要追蹤停留時間、過夜比例、重遊率、本地採購額、村民參與、青年就業、集體收入、居民滿意度及生態承載力。只有旅客願意留下、消費留在村內、文化得以傳承、村民共享收益，才能真正把「流量」轉化為「留量」。

從村屋到民宿，是空間用途的轉變；從村子到景觀，才是發展理念的革命。這是一場關於香港旅遊業的「價值革命」，也是一次鄉村振興的寶貴機遇。愈早大步嘗試，香港就愈有可能在新一輪文旅競爭中，找到真正屬於自己的位置。

作者劉暢博士是「香港新方向」總召集人，香港人才創業者協會執行主席，海南大學「一帶一路」研究院客座教授。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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