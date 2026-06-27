葉文瀚｜十年六位首相——英國到底出了甚麼問題？

葉文瀚博士專欄

英國倫敦唐寧街十號那道標誌性的黑色大門，過去一直象徵着穩定與權力，如今卻彷彿變成了一道旋轉門。短短十年間，英國已先後換上六位首相，從卡梅倫、文翠珊、約翰遜、卓慧思、辛偉誠，到近日離任的施紀賢，每位首相上台時都肩負重振英國的期望，離場時卻幾乎都未能完成改革，也未能走出困局。昔日以成熟穩健著稱的英式議會民主，如今反而讓外界看見一個長期陷於政治動盪的英國。



首相之位之所以變得如此燙手，根本原因並非個別領袖能力不足，而是國家發展方向早已失去共識。自十年前脫歐公投撕裂社會開始，英國政治便一直陷於內耗之中。文翠珊因無法平衡黨內對脫歐協議的分歧而黯然辭職，約翰遜雖成功完成脫歐，最終卻因誠信爭議下台；卓慧思更因激進減稅政策引發金融市場震盪，在位僅四十九天便草草收場。其後無論是辛偉誠，還是工黨的施紀賢，都希望重新聚焦經濟、民生與公共服務，但最終仍難逃支持度下滑的命運。

問題在於，當一個國家的政治制度習慣以更換領袖來回應危機，真正需要時間推動的改革便難以落實。執政黨內不同派系的權力角力，往往凌駕於國家長遠利益之上。政策稍有受挫，撤換黨魁便成為最快的止痛藥，卻無法真正醫治深層問題。英國今天面對的高生活成本、公共服務壓力、勞動力短缺，以及投資動能不足，均非一朝一夕形成，更不可能靠一次人事更替便迎刃而解。然而，歷任首相往往還未有足夠時間推動改革，便已要忙於應付黨內挑戰、民意壓力及選舉部署，最終只能疲於奔命，難以建立長遠施政基礎。

相比政壇的人來人往，更值得關注的是英國民意正在出現根本轉變。當年高舉「脫歐」旗幟的人，相信離開歐盟能重奪主權與競爭力；然而十年過去，不少年輕人對這項歷史決定卻有截然不同的評價。最新民意調查顯示，在十八至二十八歲的Z世代之中，約六成受訪者支持重新加入歐盟，超過半數更認為脫歐是一項失敗的決定。

這一代年輕人有一個共同背景，就是當年脫歐公投舉行時，他們大多尚未達到投票年齡，沒有機會參與決定國家前途，卻要承擔公投帶來的長遠後果。今天，他們踏入社會，面對的是高昂樓價、生活成本急升、經濟增長乏力，以及昔日可以自由前往歐洲升學、工作與發展的機會大幅減少。對不少人而言，重返歐盟未必代表對歐洲一體化抱有浪漫幻想，而是希望重新獲得更多發展機遇，以及一個較為穩定的經濟環境。

這種跨世代落差，也反映出一個值得深思的公共政策課題。一項足以改變國家命運的重大決定，其影響往往延續數十年，但真正承擔後果的人，未必是當年投下選票的一代。隨着人口結構改變，當年支持脫歐的主要選民逐漸老去，而當年沒有投票權的年輕人，則陸續成為新的選民主體。民意出現逆轉，其實並不令人意外。

英國今天的政治困局與世代分歧，其實是一體兩面。首相頻繁更替，反映的是執政者始終未能有效處理脫歐留下的深層挑戰；年輕世代重新擁抱歐洲，則說明當年對脫歐寄予厚望的願景，已難以說服新一代。如果英國政壇仍然將焦點放在黨派角力，不斷以更換領袖作為回應危機的方法，唐寧街十號門前的告別演說恐怕仍會一次又一次上演。真正值得思考的，不只是誰會成為下一位首相，而是英國如何重新凝聚國家共識，回應年輕一代對未來的期待，並在政治分裂與經濟挑戰之間，重新找回前進的方向。

作者葉文瀚博士是亞洲行銷科技協會主席，聖方濟各大學創業培育中心副總監。



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