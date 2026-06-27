于品海｜傲慢的西方制度還能走多遠？

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯斯塔默）於週一（6月22日）宣佈離任，代表英國即將迎來過去十年的第七位首相。六位前首相都是興高采烈地站在唐寧街十號門前，言辭激昂地承諾將為國民帶來改變、希望。但同一個人在不久之後（甚至短到只有45天），同樣站在唐寧街十號門前，用悲壯的語言宣告退位，言辭間的不舍以及提出的解釋相差無幾，甚至隱喻短暫的首相工作讓他們受到百般委屈。在如此尷尬的政治局勢面前，英國自詡的民主模範生角色還能夠支撐多久？



同一天發生的三件事

在同一天，美國完成與伊朗在瑞士的第一輪談判，雙方對會談結果看似滿意，卡塔爾和巴基斯坦作為協調方，宣稱談判取得有意義的積極成果。讓一場持續一百天的戰爭能否真正結束，全球經濟能否解除被油氣價格急升帶來的痛苦，這是所有人的期盼。全世界的共識是美國輸了，以色列的地緣政治野心遭到當頭棒喝。至於戰爭是如何發生的，以色列是如何被霸道的特朗普「出賣」，美國又是如何輸掉一場軍力懸殊的戰爭，大家都不再關注。老子所講的「損有餘而補不足」在這裏再一次被證明，美國創造的神話也在持續祛魅。

2026年6月21日，美國、伊朗、巴基斯坦與卡塔爾在瑞士舉行4方會談（Pool via Reuters）

還是在同一天，美國聯邦儲備局前主席格林斯潘（Alan Greenpsan）與世長辭。他的離去同樣宣示一種美國經濟治理模式的終結。格林斯潘既是美國神話的締造者之一，也是它的破壞者。有人認為他代表了美國的繁榮和巨大經濟成就，另一些人指責他錯誤判斷美國經濟走向，直接造成2008年的金融海嘯，更多人相信社會現實證明他的經濟治理想像是虛妄的判斷。他提出「非理性繁榮」（Irrational Exuberance）的告誡，然而他自己在資本無序擴張時卻选择袖手旁观，最終導致市場崩塌。

這三件事從不同視域提醒我們，西方制度優越的神話是多麼脆弱，它的現代化理論終究陷入了思想傲慢的誤區，當既得利益和精英階層缺乏自我批判的想像和魄力，經濟崩塌很可能是唯一結果。一國的領導者頻繁更換，政策缺乏延續性，政黨之間只懂得相互否定，反對黨的工作就是攻擊執政黨，權力博弈成為政治的一切，完全忽略治理成效和人民疾苦；一個超級大國可以對戰爭後果毫無感知，隨意開戰、草率收場，用輕浮態度來決策影響上萬計生命，耗費數千億美元的軍事行動；一位曾經叱吒於經濟界的領軍人物離世，勾起人們回想他曾經因為錯信自由市埸而懺悔，提醒人們美國經濟今天面對的挑戰——資本市場再一次存在巨大泡沫，社會貧富衝突嚴重，加上國家債台高築，「非理性繁榮」重現，但精英階層還是毫無警覺，只有少數人感受到些微的危機感。

2008年10月23日，美國聯邦儲備局前主席格林斯潘出席眾議院監督與政府改革委員會的聽證會。（Getty Images）

當崩塌最終來臨，或許會有很多人想起格林斯潘的告誡。然而，就像美國轟炸伊朗，英國首相持續輪替，所謂的優越制度卻會在瞬間讓情緒翻篇。精英階層繼續享受自己的特權，其餘的人都會受傷，一部分蜷縮在牆角，對誰應該為自己的處境負責懵然不知。

危機面前的從容突顯中國的治理韌性

中國的崛起就像一面鏡子，西方逐漸看見一種陌生的制度或許能緩解自己身處的困局，在某些領域不情願地開始學習。它們發現，當遇到挑戰，這個陌生制度會即時啟動檢討和反思，以最快速度進行修復或改革。然而，西方不習慣否定自己的制度，它下意識地只會指責對方專制、不民主，編造各種負面標籤，如產能過剩、不公平競爭。就像西方的兩黨政治，他們習慣了將問題推給對方。可是，當西方沉醉在政治叫囂和無理指責中，中國卻繼續轉型升級，它的成果持續反噬西方曾經引以為傲的行為邏輯。

伊朗戰爭觸發的能源危機進一步挑戰西方的固有認知。由於中國進口能源中很大部分來自霍爾木茲海峽，戰爭開始時大家以為中國即將面對巨大衝擊，結果它從容應對。中國的石油戰略儲備非常充裕，新能源體系基礎牢固，電動車產量和使用都驚人，為能源韌性提供了巨大支撐，西方感受到的能源危機在中國社會不僅可以說是無感，它甚至有額外能力為一些友好國家提供幫助。相反，伊朗一旦封鎖霍爾木茲海峽，即時削弱美國的戰爭勢頭，鞏固了全球反戰的聲浪，更成為壓倒英國首相的最後一根稻草。最諷刺的是，它為中國的新能源產業和電動汽車走向全球做了一次免費宣傳。

西方認為中國沒有民主，然而，中國成功推動高端產業的發展，生產力持續幾十年平穩增長，為各種危機建立防禦機制，化解又一波無妄之災。如果中國治理的成功竟然與西方鼓吹的民主無關，民主的意義究竟何在？

2026年4月10日，人們參觀澳洲墨爾本車展上的比亞迪汽車展會。（新華社）

法家是中國專制傳統的符號。它有一套經濟治理方法叫《平籴法》，是戰國時期魏國政治家李悝所提出，核心概念是：在糧食豐收的時候，國家出面採購部分糧食，讓糧價不會過度下跌，傷害農民利益；一旦糧食歉收，糧價必然大幅上升，甚至會產生饑荒，國家就應介入，用平價出售豐年積存的糧食，以提升供應來平抑物價，讓人民不至於因為無法負擔而造成社會動亂。中國今天的能源儲備跟《平籴法》的思想如出一轍，即為物資供求進行市場調劑，穩定價格。中國今天的產業政策曾經被西方定義為「專制」的範例，但它有效發揮國家在經濟治理中的平衡作用。魏國曾經在戰國時期成為強國，李悝的經濟思想被譽為是主要原因之一。

教條的選舉民主無法提升治理

西方選擇民主自然是值得贊許的，問題是把它作為政治制度的唯一信念，繼而將選舉作為它唯一的實現形式，不考慮這種唯一性是否過於教條，時代的變化會否讓它無從適應。西方普遍信奉一神教，堅持上帝為世界提供了一條前進道路，作為它的子民，別無選擇。在前進路上一旦遇到阻礙，西方只知道用蠻力衝擊這道牆，戰爭、制裁、圍堵成為慣用手法，他們好像不知道有其他路徑走出困局。

當然，如果長時期認為自己是文明的領航者，不斷灌輸自己擁有絕對的優越性，確實就難以為自己的傲慢找到下台階。特朗普以為輕鬆解決了委內瑞拉的「背叛」，就可以用同樣手法推動伊朗的政權更迭，結果要與曾經輕視的敵人簽下城下之盟。格林斯潘清醒認識到市場已經失靈，判斷身處的繁榮是非理性的，但在經濟利益格局面前，他只能臣服於既得利益的意識形態，最終承擔錯誤的責任。2019年約翰遜帶領保守黨贏得英國議會650席中的365席，擁有超過80席的議會優勢。施紀賢兩年前在大選中領導工黨贏得412席，優勢擴大到174席。兩個政黨都宣稱獲得選民明確授權，但無法避免四年之間迎來第五位首相。有人會相信下一任就能解決問題嗎？

西方政客積極支持制裁俄羅斯，認為站在烏克蘭一邊會提升自己的正義形象，英國人沒有反對的勇氣，哪怕制裁必然傷害英國經濟，提高生活成本。伊朗戰爭爆發後，英國就算不支持，也阻止不了石油和天然氣價格大幅上漲。但政客們沒有因此而放鬆能源進口限制，人民和企業只能夠硬食高成本。是否更換領導人或執政黨就能解決社會焦慮，甚至讓能源成本下降？估計大家心知肚明。如果不對症下藥，換了多少醫生都無法治癒疾病。既然知道選舉解決不了問題，為什麼依然閉上眼睛沿著邪路走下去？既然知道黔驢技窮，為什麼不懂得借坡下驢？

相反，中國雖然不認同俄羅斯入侵烏克蘭，堅持主權不可侵犯，但它不會因而制裁俄羅斯，更是與伊朗一直維持能源合作。中國早在90年代就開始落實石油儲備計畫。在美伊戰爭爆發之前，它的石油儲備處於歷史高位，不單只緩解了危機的衝擊，甚至緩解了全球油氣價格的升幅。這不是中國第一次有效應對外部危機。當美國發生次貸金融風暴時，歐洲手足無措，中國卻安然度過。為什麼西方和中國在同樣事態面前的遭遇截然不同？

2026年七國集團（G7）峰會於6月15至17日在法國埃維昂萊班（Évian-les-Bains）舉行。圖為6月16日，各國領導人合照。（Reuters）

不只是英國和美國，其他西方國家，包括日本、法國、德國、意大利，都在選舉政治的外衣之下繼續聚焦在權力的博弈，而不是對治理下功夫。如果獲得權力不是為了解決治理問題，為什麼要去爭取？自然是為了其他利益。但這不是民主或選舉的制度原意，應對人民生活和發展的挑戰才是。如果能夠改善人民生活，耗費時間關注政治人物或政黨之間走馬燈式的替換或許還值得，現實是社會的注意力被這種無聊政治操作吸引了過去，大家難以聚焦在電費成本的升降、醫療服務有否改善、非法移民是否繼續湧入，工資會否增加等議題上。

香港構建新治理模式任重道遠

西方政治過去幾十年的成績很好證明單講民主是不夠的，更何況太多人將民主商業化，資本利益主導的選舉制度更是高度固化，難以適應利益多元、持續碎片化的社會現實。這樣的制度無法自我優化，更是難以推動自我革命，很容易被有心的政客騎劫，民主化淪落為民粹化，結果是治理成效逐漸減弱。絕大多數西方選舉產生的政客鬥爭意識極強，但解決問題的能力卻乏善足陳。這批專業政客更像是職業銷售，在選舉政治中游刃有餘，對國家治理卻一竅不通。這種人既是國家困局的始作俑者，更是改革的障礙，他們利益共通，壟斷了整個政治論述，就算是來自不同政黨，執政的或是反對的，無論原先從政的出發點為何，最終都成為一丘之貉。

香港很幸運，最終走出了民主迷思和選舉困局，雖然過程痛苦。不過，走出困局不等同進入了新局。這一屆政府不斷嘗試建立治理新模式，但仍然面對諸多挑戰。無論是何謂行政主導，公務員如何作為當家人，如何走出北都的土地困局，融入國家發展大局，香港這個傳統的國際都會如何適應嶄新的全球化，都是這一屆政府的考驗。任重而道遠，這句兩千多年前有為政治家的感慨，今天還是很有用。