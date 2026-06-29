李頴彰律師｜Danny獲三年保護令：「非常父母」需要的是重整生活

李頴彰律師專欄

「Save Danny」事件發展至今，最受矚目的關鍵進展，無疑是法庭正式頒下為期三年的保護令，決定在未來三十六個月內，由社會福利署監管及照顧Danny。這項裁決之所以引起社會廣泛關注，不僅因為命令年期較長，更因為它清楚表明：當家庭照顧能力、父母自主意願與兒童福祉出現根本衝突時，法院必須以兒童最佳利益作為首要考量，不能容許庭外情緒、媒體敘事或個人感受凌駕制度判斷。若要準確理解這項命令的意義，討論便不能停留在誰較值得同情、誰的說話較具感染力等表層印象，而應回到法律原則、公共責任與兒童保護制度本身，審視特區政府、司法機關與福利體系在相關案件中的角色與界線。



首先，在兒童保護案件中，一個常見誤解，是把父母對子女的愛直接等同於其照顧能力。兩者可以有關，但絕不能混為一談。法律不會因為父母感情真摯，便自然推定其所有養育決定均符合孩子利益。對年幼兒童而言，真正關鍵的從來不是照顧者如何表達愛意，而是能否持續提供安全居所、穩定生活條件、合適醫療安排、基本衛生保障，以及配合專業意見的能力與態度。法庭需要處理的，不是親情真假，而是風險高低。兒童保護制度的核心，也不在於評價誰更愛孩子，而在於判斷孩子若繼續留在某種照顧環境中，是否會面對可預見且不容忽視的傷害風險。

正因如此，Danny父親在保護令頒下後向傳媒所作的陳述，雖然容易觸動公眾情緒，卻不足以構成推翻裁決的有力依據。他提到Danny在收容期間一度發高燒，入院十小時後情況仍未見明顯改善，直至他與關女士到醫院通宵照顧後，病情才開始好轉，並哽咽表示：「究竟係專業嘅照料好啲，定係父母嘅照料好啲，大家係有眼見嘅，但係法庭同社署係見唔到㗎。」這番說話之所以具感染力，在於它塑造出一個鮮明對比：一方是以愛守護孩子的父母，另一方則是冷漠而抽離的制度。

然而，若從專業判斷與基本邏輯分析，病情在某段時間內出現改善，並不能直接證明主要原因必然是父母在場陪伴，更不足以據此否定整體醫療處理、社工評估與法庭裁決。陪伴或可帶來情緒安撫，但這與是否具備全面、穩定而持續的照顧能力，始終屬於兩個不同層次的問題。短時間在醫院守候，也不能等同於在日常生活中長期承擔照顧、判斷、安排與風險管理的能力。

更重要的是，Danny父親所說「法庭同社署係見唔到」，其實反映出社會對司法與福利制度角色的一種常見誤讀。法庭與社署要處理的，從來不是憑眼淚多少去判斷誰較真誠，也不是根據片段式經歷作情緒化決定，而是依據專業報告、醫療紀錄、家庭背景、住屋環境、生活狀況、合作程度及整體風險評估，全面判斷孩子在可見將來所面對的處境。制度要看的，不是某一刻的照顧畫面，而是一套是否穩定、可持續，並真正符合兒童利益的照顧安排。從這個角度而言，法庭不是「見唔到」，而是必須看得更遠、更深，也更全面。若社會只因父母在庭外幾句情緒激動的說話，便質疑整個程序的正當性，無異於把一套建基於證據與專業判斷的制度，錯誤地簡化成一場比拼感染力的輿論競賽。

法庭頒下長達三年的保護令，亦反映其面對的並非一次性的偶發失誤，而是多項風險長期交疊所形成的結構性問題。兒童福祉從來不是靠一次探望、幾句辯解或某個感人場面便能保障，而是建基於一套穩定且可持續的生活條件，包括合適住屋、基本收入、合理醫療觀念、基本衛生、成長支援，以及照顧者是否願意與制度合作。若資料顯示，父母在住屋穩定性、生活安排、醫療判斷及與社署協作等方面同時存在疑問，法庭自然有理由視之為累積風險，而非零散瑕疵。對幼童而言，真正危險的往往不是單一缺失，而是多項不穩定因素同時存在，令其長期處於缺乏保障、缺少秩序、前景難以預測的成長環境。三年這個期限本身，正反映法庭認為有關風險並非短時間內可以消散，而需要較長時間觀察、監管及驗證是否出現實質改善。

因此，對Danny父母而言，未來三年真正重要的，並不是一再向傳媒強調自己有多愛孩子，也不是把焦點持續放在對法庭與社署的不滿，而是實際建立一套足以令社署與法院重新產生信心的生活基礎。當中最關鍵的，就是穩定工作與穩定住屋。穩定收入，代表家長有能力承擔孩子日常生活、醫療與成長所需的基本開支。穩定居所，則代表孩子可以在安全、有秩序、可持續的環境中生活。這些並非官式要求，而是照顧幼童最基本的現實條件。若父母真心希望日後爭取更多探視安排，甚至逐步恢復照顧角色，最具說服力的方法，從來不是在鏡頭前展現多少不捨，而是讓制度清楚看見，他們在責任承擔、生活安排與行為模式上，已出現可核實的實質改變。對法庭而言，真正值得信納的，從來不是修辭，而是經時間累積出來的穩定表現。

這宗案件亦再次說明，家庭自主從來不是毫無界線。成年人固然可以對生活方式、醫療選擇或價值觀持有自己的看法，只要後果主要由自己承擔，法律一般都會保留一定空間。但幼童既無法作出成熟判斷，也沒有能力在風險出現時保護自己，因此國家對未成年人負有更高程度的保障責任。家庭私隱當然值得尊重，但若私隱成為遮掩風險的屏障，令孩子在缺乏外界監察下承受後果，公權力介入便不只是合理，更是必要。真正值得警惕的，不是社署在高風險情況下介入，而是制度明知有隱患，卻因顧忌爭議而選擇不作為。從這個角度看，法庭與社署的介入，並非對家庭抱有敵意，而是履行對無力自保兒童的基本保護責任。

同時，三年保護令亦不等於永久切斷親子關係。相反，它更像是一段受監管、受觀察、亦可逐步修正的過渡時期。法庭並非單純以懲罰角度看待父母，而是要求他們以實際行動證明，自己能否重新建立一套值得信賴的照顧安排。親權在法治社會中，從來不是單靠血緣便可無條件行使，而是一種以兒童利益為核心的責任。若父母日後希望改變現況，關鍵不在於一再控訴制度無情，而在於是否願意接受專業意見、穩定工作、改善住屋、重整生活，並透過時間與事實重新建立信任。

這宗案件對香港社會的重要提醒，在於兒童從來不是任何成年人情緒、執念或生活觀念的附屬品。社會可以理解父母的失落，也可以同情其痛苦，但不能因此模糊一條最基本的界線：親情表達不能取代照顧能力，庭外控訴亦不能凌駕兒童安全。當司法機關與社會福利制度根據證據與專業判斷作出保護決定，這不是冷酷，而是負責。若社會能藉此重新建立清晰共識，明白真正需要守護的，始終是孩子在安全、穩定與理性照顧下成長的權利，那麼這紙三年保護令的意義，便不只停留於一宗新聞事件，而會成為香港社會重新理解家庭責任、制度信任與兒童福祉的一個重要契機。

作者李頴彰是執業律師、熟悉民事訴訟和刑事訴訟事項，暨南大學國際關係學院政治學博士候選人。



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