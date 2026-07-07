寰海明察｜大嶼山文旅潛力亟待釋放　應納入第一個五年規劃

梁海明專欄｜寰海明察｜梁海明、蔡素玉、文美炫

香港特區政府正就《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026—2030）》開展公眾諮詢。規劃提出推動文化、體育與旅遊協同發展，致力於打造更具特色、更富活力、更具國際吸引力的大都會形象。大嶼山作為香港最大島嶼，憑藉壯麗山海之勝和深厚中華文化底蘊，具備獨特文旅優勢。若將其納入香港首個五年規劃，並與港九新界文旅景點及內地城市聯動，既能講好中華文化的香港故事，又可開創文旅發展新局面，構建「南金融、北創科、中文旅」三足鼎立的城市發展新格局，全面提升香港國際競爭力與文化軟實力。



當地文旅潛力仍有釋放空間

環觀全球，善用山嶽與文化資源的地區無不獲益良多。例如，中國四大佛教名山五台山、峨眉山、普陀山和九華山，年接待遊客均以千萬計，為其所在地區帶來持續的經濟收益與深厚的文化傳播效應。港人熟悉的日本富士山，於2013年列入世界文化遺產名錄時，被聯合國教科文組織評為「歷史悠久的朝聖地」，並因其「激發了無數藝術家與詩人的靈感」而享譽國際，每年吸引逾400萬外國遊客。韓國漢拏山則承載着「瀛洲仙山」的傳說與濟州島「耽羅」古國的歷史記憶，作為聯合國教科文組織認定的世界自然遺產，展現出結合自然與文化的獨特價值。

雄踞香港的大嶼山，雖是自然與人文的寶庫，卻在充分釋放其文旅潛力上，仍有進步空間。與中國四大佛教名山不同，大嶼山的文化與景點資源尚處於分散狀態，暫缺清晰整體佈局。這些景點包括舉世聞名的天壇大佛、佛陀真身舍利、寶蓮禪寺、寶林禪寺、鹿湖精舍和觀音寺等；此外，位於昂坪鳳凰山山麓的心經簡林，作為全球最大的戶外木刻佛經群，由國學大師饒宗頤教授於2002年親筆題寫的《心經》墨寶化育而成，充滿禪意而深具文化內涵。

遠足羌山或深屈路的山徑間，鳳凰山的壯麗山海與南中國海遙相輝映，《心經》的書韻與香江的經聲交織，一如香港這座城市的命運——「中西交融、古今輝映」。與之形成鮮明對比的是古樸的漁村大澳，其嶺南水鄉風貌更是展現了自然與人文和諧共生的獨特魅力。然而，當前的大嶼山文旅發展，仍局限於遊客到此一遊的「打卡式體驗」，未能通過深度規劃和整合，將文化和生態的潛力充分釋放。

名山資源要走向可持續文旅發展，「單點觀光」的模式或將難以為計。正如內地四大名山所在的省份，均在各自的「十五五」規劃中不約而同提出要大力推動「文旅深度融合」，以系統性視野統籌山、人、文化、生態的協同發展。例如，四川峨眉山依託「五山文化」，深挖普賢文化與佛教歷史，助力打造「錦繡天府」的品牌形象；山西五台山則圍繞「佛教聖地」建設文化研究合作平台，同時推出年輕群體喜愛的沉浸式體驗與研學課程；浙江普陀山，所構築的品牌生態更是極大地拉動了舟山群島的整體文化旅遊收入。

大嶼山文旅應納入首個五年規劃

因此，若能將大嶼山文旅發展納入香港首個五年規劃，通過高效統籌與資源整合，香港完全有條件將其打造為兼具國際影響力與中華文化深度體驗的世界級文旅聖地。寶蓮寺、寶林禪寺、鹿湖精舍和觀音寺等約百間寺廟延續了千年的佛教歷史，心經簡林與大澳漁村展現了嶺南文化與自然和諧共生的獨特魅力，加之壯麗的山海風光與完善的生態保護體系，為其叩開聯合國教科文組織世界遺產大門，奠定了堅實基礎。

相比以填海基建為重的「明日大嶼願景」，此次以「文旅發展」為核心的構想，更強調文化傳承與自然保育的聯動發展。未來，通過「文化—生態—人文」的有機融合，大嶼山有望比肩中國四大佛教名山，未來或將躋身「第五大名山」之列。

從五台山到富士山，名山成功申遺依賴的不僅是自然景觀，更需鮮明的文化內涵與人類精神共鳴。大嶼山同樣具備這種潛力。若在未來規劃中整合地標資源，設立文化研究平台，並加強國際傳播計劃，大嶼山完全有機會成為又一座講述中華文明故事的名山，展現其壯美景觀與中華文化交融的獨特價值，全面提升國際影響力。

確立傳統文化體驗基地定位

其一，明確定位，納入規劃。 應考慮在五年規劃中確立大嶼山為「大灣區中華傳統文化體驗基地」的戰略定位，將其打造為「中文旅」新發展格局的核心載體，並結合文化傳承、青年交流、文旅融合與國際傳播等多重功能。進入五年規劃後，可依託跨部門統籌機制，設定階段性目標，合理配置資源，避免零散發展，讓項目更加系統而高效。

其二，整合資源，優化線路。 借鑑中外名山「文化敘事+遺產保護+文旅融合」的經驗體系，以寶蓮寺、天壇大佛、寶林禪寺和觀音寺等為核心地標，延展至心經簡林、回歸寶鼎、古茶園、荷花展、大澳漁村、鳳凰山、昂坪空間和大嶼山遠足山徑（如羌山、深屈路等），構建完整的文化體驗線路。通過設計多層次的遊覽模式，讓遊客尤其是青少年在山水之間，感受並深刻理解每一處空間的文化內涵，實現觀光與文化教育的雙重價值。

其三，數字賦能，深化研學。 聚焦粵港澳大灣區及海外華裔青少年，圍繞「中華經典體驗」、「佛教文化與香港社會」、「嶺南民俗與大澳社區」、「生態保育與綠色生活」等主題，設計一日體驗、兩日研學、三日交流等沉浸式課程，促進青年群體在共同遊歷中增進文化理解。同步建設多語種智慧導覽系統，推出數字化、沉浸式文化體驗，以及面向國際社會的短視頻內容，讓佛教文化、心經書法、禪茶文化與民俗生活以現代化表達，更易為國際社會接受。同時，須堅守生態與文化底線，以「文化育人」為核心理念，確保大嶼山發展具有可持續性與長久生命力。

讓大嶼山成為地區文化樞紐

其四，拓展輻射，內聯外傳。 大嶼山不僅是文旅發展的單一節點，更應成為聯通港九新界及其周邊地區的文化樞紐。一方面，整合全港中華文化傳播資源，並與內地合作舉辦非遺展覽、傳統節慶、文化交流等多樣化活動；另一方面，加強對外傳播，以海外遊客、華僑華人、國際學生和共建「一帶一路」國家的青年為目標，開展禪茶體驗、敲鐘儀式、品鑒荷花、經典誦讀、嶺南民俗及大灣區參訪等文化活動。通過傳統文化的現代化呈現與區域聯動，大嶼山將成為中華文化「走出去」的重要平台，助力提升國家文化軟實力。

其五，產學研結合，設立研究機構。 建議借鑑中外名山在「學術研究+文化保護」協同發展方面的成功經驗，通過香港的大學設立「大嶼山中華文化與文旅融合研究院」，作為推進「中文旅」新發展格局的重要平台。五台山與清華大學、浙江大學的國際佛學合作，普陀山學院與華東師範大學的實踐基地，以及峨眉山與清華大學共同舉辦的普賢文化研討會，均為這一模式提供了成熟範例。

香港應助力中華文化走出去

依託香港的大學國際化優勢，研究院可圍繞佛教中國化、嶺南文化與中華文化國際傳播等課題，開發研學教材、數字導覽和文創產品，推動文化研究成果向文旅體驗轉化，全面提升大嶼山的文化內涵和國際影響力。同時，通過這一機構的設立，大嶼山將系統整合生態保護、文化傳承與國際傳播資源，不僅助力其邁向聯合國教科文組織的世界文化或自然遺產名錄，還將推動「南金融、北創科、中文旅」戰略協同發展，使其成為展示中華文化、傳遞中國故事的重要平台，實現文化與學術的長遠融合發展。

正如國家主席習近平所強調：「要更好推動中華文化走出去，以文載道、以文傳聲、以文化人，向世界闡釋推介更多具有中國特色、體現中國精神、蘊藏中國智慧的優秀文化。」中華文化歷來崇尚「觀乎人文，以化成天下」，並在傳承與創新中踐行「周雖舊邦，其命維新」的精神。

香港要更好地融入和服務國家發展大局，不僅需要繼續發揮金融、貿易、航運和創科等領域的優勢，也應在中華文化的國際傳播中擔當獨特角色。未來，若能將發展大嶼山文旅納入首個五年規劃，以大嶼山為基礎，讓中華文化在香江之畔變得可觀、可感、可學、可傳，香港將不僅僅是通往世界的金融之橋，也將成為連通文明的文化紐帶。在「海內存知己，天涯若比鄰」的交流格局中，香港必將以中華文化為媒介，進一步彰顯其中外文化交流橋樑的獨特價值。

作者梁海明是海南大學「一帶一路」研究院院長、絲路智谷研究院院長；作者蔡素玉是第11屆至13屆港區全國人大代表、第1至3屆香港立法會議員；作者文美炫是海南大學「一帶一路」研究院助理研究員。



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