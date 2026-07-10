夏建芳｜河套思辨之一：「冷軌」傳輸可解數據跨境死結

夏建芳專欄

河套深港科技創新合作區正加速崛起，但「南金融」與「北科創」的資產割裂，以及跨境數據流通的信任壁壘，仍是制約兩地深度融合的隱形枷鎖。面對複雜的跨法域監管與地緣博弈，單純依賴技術手段或傳統金融工具已難破局。本文作者跳出常規思維，從制度架構層面開出「藥方」。希望這套「河套方案」的思辨框架，能為大灣區科創金融創新提供啟發性的破局思路。



以物理冷軌破解數據困局

新皇崗口岸即將開通，深港之間的物理距離將被進一步壓縮。然而，對於身處河套深港科技創新合作區的科研人員與企業而言，比地理距離更難跨越的，是那道看不見、摸不着的「數據圍牆」。

作為大灣區科創融合的試驗田，河套承載着特殊的使命。但現實往往骨感：一邊是內地的數據安全監管紅線，另一邊是歐美技術出口管制的長臂管轄。不少跨國科研機構無奈地形容，在河套搞研發就像是「戴着鐐銬走鋼絲」——任何操作失誤，都可能同時觸發兩地的合規警報，面臨雙重處罰。

這種焦慮並非杞人憂天。表面上看，這是算力不足或加密技術不夠先進的問題；深究其裏，這其實是一場跨法域的「信任博弈」。當現有的網絡傳輸管道因為地緣政治或法律互信缺失而變得脆弱時，我們是否應該換一種思路，回歸最原始卻最可靠的方式？

本文提出一個看似「復古」實則務實的構想：建立一套以實體隔離為核心的「冷軌」備用機制，實行「熱軌為主、冷軌兜底」的雙軌體系，或許能為河套的數據困局找到破局之道。

熱軌效率高卻具結構盲點

目前，業界主流的數據跨境方案是「數據沙箱＋隱私計算」，本文稱這套機制為「熱軌」。其通過演算法讓數據「可用不可見」，確實解決了大部分普通商務和低風險科研數據的流通問題。它的優勢在於高效、實時，符合互聯網時代的節奏。

然而，「熱軌」並非萬能藥，它存在着難以克服的結構性盲點。

首先是「解釋權」的歸屬。誰掌握規則制定權、監管邊界劃分權、爭議裁決權、技術獨立審計權這四大權力，誰便佔據先天話語優勢。在地緣政治摩擦加劇的背景下，加密技術越精密，反而越容易被外界視為某種「遠程監控工具」。這種技術上的不透明，加劇了信任裂痕——這是一個單純靠技術無法填補的鴻溝。

其次是物理層面的風險。只要有網絡連接，就存在被滲透的可能。一旦發生重大數據洩露事故，責任歸屬往往陷入羅生門：是內地監管不力，還是香港防火牆失守？這種高昂的合規成本和心理負擔，讓許多企業在數據跨境面前望而卻步。

正因「熱軌」無法覆蓋極端突發場景，本文提出：搭建一條物理備用通道，為河套數據聯通戰略性托底。

冷軌用物理隔離換取安全

既然網絡世界充滿了猜忌，不如回到物理世界尋找安全感。

本文定義的「冷軌」，是指通過實體載具（如加密硬盤）、專車押運、全程斷絕網絡連接的數據通道。它不追求速度，只追求絕對的物理隔離和安全可控。整套流程可概括為四個環節：源頭存證、實體封運、三重檢核、隔離運算——數據離開原有法域前完成硬體燒錄、生成唯一雜湊（Unique Hash）上鏈存證；裝入電磁遮罩箱，海關雙鎖加封、閉環車輛專運；抵達園區後由海關見證解封，逐層核驗指紋、清除病毒、復核硬體痕跡；最後接入完全隔離外網的獨立機房，科研人員駐場操作，用完數據原路退回或直接銷毀。

我們需要明確，「冷軌」不是要取代「熱軌」，而是作為應急備案路徑。只有在發生信任分歧、突發海外管制或極高敏感度數據傳輸時，才啟用這條「備用路」。

三級冷軌兼顧安全與成本

為了兼顧安全與成本，冷軌可按風險梯度劃分三個等級：

第一層——全隔離冷軌：針對國家級機密或核心研發數據，採用完整閉環流程，全程專人押運，類似運送現金或貴重文物。

第二層——半隔離冷軌：針對中型企業核心數據，硬體載具加密封存、專車押運，抵達後接入經安全加固的共用隔離終端運算，將成本控制約為第一層的40%。

第三層——輕量冷軌：針對一般敏感數據，加密硬體載具經標準快遞寄送，全程GPS追蹤，將成本控制為第一層的10%。

園區同時設立「冷軌物流合作社」，允許同一時段、同一方向的多家企業數據合併押運，費用按數據量比例分攤，進一步降低中小企業的使用門檻。這套體系的核心價值，不在於提升效率，而在於「去技術化」——利用海關實體監管這種看得見、摸得着的直觀手段，替代複雜且易受質疑的代碼黑箱，從而大幅降低信任成本。當然，必須強調的是，「冷軌」絕非「法外之地」。它不能豁免內地數據出境的法定審批義務，涉及制裁清單機構或國家戰略敏感領域數據，就算實體斷網押運，相關數據仍須遵守兩地監管規範，越界依舊會觸發監管審查紅線。

配套制度應讓冷軌轉得動

有了硬體載體，還需要軟件制度的配合。

首先是分級使用與退出機制。普通商務數據依然走高效的「熱軌」；只有涉及國家安全、核心演算法等敏感領域，才啟動「冷軌」，具體範圍由深港聯合數據安全委員會發布動態更新的《冷軌適用數據正面清單》。若試點滿三年後評估不達標，可觸發容錯退出機制，閒置硬體改造為大灣區跨境數據災備節點，避免公共資源浪費。

其次是中立監管架構。建議設立獨立於粵港兩地行政體系的國際數據託管機構，按照ISO國際安全標準營運，常態邀請境外第三方獨立機構獨立審計，數據押運、存儲、調取全流程上鏈存證，提升海外機構對河套試點的信任度。

冷軌模式或將面臨四大質疑

任何政策構想都難以面面俱到。針對冷軌模式，市場主要可能有四點質疑：

第一，成本門檻過高。對此，本文已引入分級及拼單共用機制，將中小企業使用成本降至第一層級的10%至40%。

第二，冷軌仍需通過兩地多重監管審批，行政流程並未簡化。但冷軌定位為應急備案而非常態通道，其價值在於極端情境下的可選項。

第三，極端地緣環境下仍可能遭遇海關臨時核查。冷軌僅降低技術層面的信任猜忌，無法消除地緣政治風險。

第四，改良現有熱軌架構同樣能緩解信任矛盾。但熱軌改良與冷軌建設並非互斥選項，雙軌並行可在熱軌持續優化的同時，為極端情況保留戰略冗餘。

冷軌模式給信任以物理抓手

長期以來，業界討論數據跨境，容易陷入「加密、沙箱、隱私計算」等技術崇拜的誤區。這些技術固然重要，但它們解決不了人心的隔閡。

「冷軌」構想，本質上是一種物理降維。它不再試圖用更複雜的技術去修補信任漏洞，而是直接切斷技術連接，用最原始的物理隔離來重建信任基石。

在香港這個法治社會，講究的是證據確鑿、程序正義。相比於虛無縹緲的網絡承諾，一個貼着封條、有海關蓋章、有專人押運的硬盤，或許更能給市場帶來確定的安全感。

河套的開發，不僅需要高樓大廈的崛起，更需要制度創新的軟聯通。

本文提出冷軌設想，並非挑戰主流敘事，僅是希望在現時的「技術決定論」之外，提供一種具有啟發的散發性思維：消解跨法域信任赤字，路徑不止一條；有時回到物理世界的「降維思考」，反而能為制度困局砸開一道意想不到的缺口。

作者夏建芳是粵港兩地企業家，曾在內地媒體任職10年，廣東省作家協會會員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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