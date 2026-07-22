劉暢｜中美AI競賽才剛開始——誰能搶佔國際規則主導權？

香港新方向劉暢博士專欄

2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議在上海啟幕，國家主席習近平發表主旨講話，提出攜手構建公正合理的全球人工智能治理體系四大主張；同期，由29國共同簽署協定的世界人工智能合作組織（WAICO）正式落地，宣告一套區別於西方的全球AI合作框架從構想走向現實。另一邊，國內月之暗面發布參數達2.8萬億的開源大模型Kimi K3，中美頭部大模型性能差距收窄至僅2.7%。技術突破與國際機制落地同步發生，並不只是巧合，也標誌着全球AI競爭的底層邏輯已發生根本性轉變：未來的博弈不僅是大模型與算力的硬實力較量，更是國際規則與話語權的軟實力角逐。在這場重塑全球數字秩序的大戲中，中國正以獨特的發展模式與開放姿態攜手全球南方國家，搶佔未來國際規則的主導權。



模式之爭：閉源壟斷與開源普惠的兩條道路

美國的路線可以概括為「閉源壟斷+算力堆砌」。​ 以OpenAI、Google、Anthropic為代表的西方頂尖實驗室，多采取閉源或有限開放策略，核心模型參數與訓練數據高度保密。美國政府則通過出口管制，試圖將先進AI能力（如高階AI芯片）鎖定在「友好國家」範圍內，並依托英偉達、微軟、亞馬遜等巨頭搭建起覆蓋算力、雲服務、大模型、投融資的完整閉環。2025年美國AI行業私人投資總額高達2,859億美元，是中國的23倍以上，擁有5,427座大型數據中心，數量遠超他國十倍。這套模式的底層邏輯是「贏者通吃」——誰掌握了最頂尖的模型和最強的算力，誰就掌握定義權。但代價也很明顯：大多數發展中國家被擋在門外，只能以「消費者」身份購買服務，喪失數字主權。

中國選擇的則是「開源普惠+場景驅動」的差異化路線。習近平主席在講話中明確提出「鼓勵開源開放、合作共享」 ，並以Kimi K3等開源權重大模型為載體，向全球提供「極致性價比」的AI公共產品。這套路線對發展中國家格外友好——當絕大多數新興國家因算力硬件稀缺、專業人才匱乏、數字基建薄弱而無法負擔高端閉源AI時，中國的開源模型以僅約20%的運行成本達到美方約90%的性能，成為它們邁入AI時代最現實的入口 。

規則之爭：從技術追趕者到秩序塑造者

過去全球AI博弈焦點集中於大模型參數、算力芯片、論文專利等硬核技術指標，如今賽道已全面升維，國際治理規則、行業使用慣性、全球發展共識成為決定長期勝負的核心戰場。沒有拿得出手的技術底牌，就無法坐上規則制定的談判桌。中國在WAIC上同步亮出技術突破與合作機制兩張王牌，標誌着其從單純的技術追趕者轉變為國際規則的塑造者。

面對美國在WAICO成立决議中投下的唯一反對票，全球185國贊成、29國簽署成立協定的結果，證明了「小院高牆」不得人心。中國提出的「堅持開放共贏、強化風險意識、鼓勵包容並蓄、倡導和衷共濟」四點意見，精準回應了全球南方國家對技術普惠與公平治理的訴求。未來五年，中國將提供5,000個AI研修名額、建設六大區域合作中心、推動「媽祖」氣象預警系統在30國落地。這些舉措不只是技術援助，更是在爭奪AI時代的「行業使用慣性」。誰能成為各國起步階段的默認選擇，誰就能掌握後續技術標準與規則的主動權。中國正通過構建開放包容的生態，讓更多國家主動融入並參與規則搭建。

因此，中美AI競爭的本質，已經不只是模型性能之爭，而是兩種發展模式之間的競爭。美國更強調尖端突破和市場主導，中國則更強調規模化應用、開放合作和全球普及。兩者各有優勢，也各有挑戰。美國仍然擁有世界最強的芯片技術、資本市場和科技企業；中國則擁有龐大的產業鏈、應用場景以及與發展中國家合作的空間。未來勝負，不會簡單取决於某一次模型排名，而取决於誰能形成更完整、更具吸引力的全球AI生態。

AI機遇和香港人才網絡充分銜接

在這場關乎未來全球數字秩序的博弈中，香港擁有不可替代的獨特優勢與廣闊空間。

香港擁有「一國兩制」下的獨特制度優勢、國際金融中心地位與普通法體系，正是WAICO連接全球南方的最佳橋梁：可發展成AI基建的國際融資中心，為合作項目發債集資；可憑藉法律優勢建立跨境數據流通與AI爭議仲裁機制；本地大學躋身世界前列，可承辦面向東盟、中東的AI研修培訓，AI機遇和香港的人才網絡充分銜接。

人工智能時代才剛剛開始。下一階段的競爭，不只是誰擁有更大的算力、更強的模型，而是誰能讓更多國家參與其中，誰能建立更具影響力的合作網絡，誰能在全球規則制定中發出更大的聲音。中國正在嘗試從技術追趕者轉向規則參與者，從單純競爭產品轉向塑造生態。AI未來的世界，不會只屬於少數科技巨頭，而將取决於各國如何共同制定規則、共享成果。

這場人工智能競賽，真正的較量才剛剛開始。

作者劉暢博士是「香港新方向」總召集人，香港人才創業者協會執行主席，海南大學「一帶一路」研究院客座教授。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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