劉暢｜陳嘉信法官屢犯抄襲僅受訓誡——不能讓問責真空毀了司法公信

香港新方向劉暢博士專欄

如果你是一名中學文憑試（DSE）的考生，在校本評核中大面積抄襲網絡文章，將被取消該科成績，直接失去升讀大學的資格。如果你是一名大學生，功課、論文一旦證實抄襲，後果可以是災難性的，輕則該科零分、記過，重則停學、開除學籍；即使畢業多年後才被揭發，校方照樣可以褫奪學位——學術不端是終身追責的。至於教授，一篇論文出事，足以斷送教職、終止終身教席，甚至身敗名裂，從此在學界無立足之地。學術抄襲的後果，在香港的教育體系中，清晰而嚴厲。然而，當抄襲的主角從大學生換成高等法院法官，懲處的邏輯却仿佛進入了另一個維度。



屢抄屢犯代價幾何？

高等法院原訟法庭法官陳嘉信，近年至少涉及五宗案件的司法抄襲。2021年的「黃道益商標案」，判詞有98%與原告書面陳詞相同；2018年的「鷹君案」，239段判詞中有221段涉抄襲；2024年的「南太股份案」，判詞近95%直接抄錄自被告方陳詞。上訴庭批評，這種程度的抄襲「令人嚴重擔心原審法官是否真的曾深入掌握爭議」，「無從顯示陳嘉信曾考慮雙方矛盾的證供或陳詞」。面對如此反覆且大規模的抄襲，司法機構的回應是什麽？2023年，終審法院首席法官張舉能及高等法院首席法官潘兆初對陳嘉信作出「嚴肅訓誡」，陳官表示「明白和同意」。2025年，司法機構調整其工作，讓他主要負責審理無須撰寫判詞的刑事案件。如今，因「南太股份案」再次被揭發抄襲，司法機構宣布：再次嚴肅訓誡，並要求接受針對性培訓。

抄襲、被訓誡、再審案、再抄襲、再訓誡。——這便是反覆司法抄襲的全部代價。

當然，司法抄襲與學術抄襲並非完全相同。法官引用訴訟一方的陳詞，本身不一定不當；法官若認同某項法律分析，也毋須為改寫而改寫。終審法院在相關投訴的回應已指出，真正問題不在文字相似本身，而在判詞是否顯示法官曾以獨立思考履行司法職能。司法機構的投訴調查亦採取相同原則：即使判詞大量採納陳詞，若仍能證明法官獨立分析，未必構成司法行為失當；但這種做法極其危險，會浪費上訴資源和法律費用，更損害公正觀感。

司法獨立不是免責金牌

《法官行為指引》明言，公義不但要得到秉行，而且必須有目共睹；法官不但要實際上不偏不倚，也要讓外界相信其不偏不倚。因此，保障司法獨立不能被理解為免於問責。司法獨立保障法官不受政治、行政及輿論壓力干預判决，並不等於反覆出現專業失誤後，制度只能在「再培訓」與「免職」之間二選一。

法官終身制是為保障司法獨立，《基本法》第89條下的免職機制門檻極高，必須證明法官「無力履行職責」或「行為不檢」，由審議庭建議、特首决定。這套設計的良苦用心，市民明白也支持——司法獨立確實是香港法治的命脉，不容政治力量輕易幹預法官任免。但門檻高，不等於沒有門檻；機制從未啓動，不等於機制永遠不該啓動。免職門檻高，也不代表中間地帶必須真空。當一名法官在至少七八宗案件中被上訴庭反覆批評缺乏獨立思考，當終審法院首席法官公開斥之「絕對不能接受」，當嚴肅訓誡證明無效，社會有權追問：究竟要抄襲多少次，才觸及「行為不檢」的邊界？

在獨立與問責之間找平衡

學術界深明此理，所以面對學術不端絕不姑息；司法界手握生殺大權，標準理應更高而非更低。每次發還重審，與訟雙方要重新付出數以百萬計的律師費、數年的光陰，法庭亦要耗費公共資源重頭再審。這些成本，全部由社會埋單，而始作俑者的代價只是「培訓」。問題的關鍵，在於如何在保障司法獨立的前提下，建立更為有效的問責機制，讓違規者付出與過錯相稱的代價。

制度空白不應成為不作為的理由，出路並非沒有。其一，司法機構可考慮建立法官行為的漸進式紀律框架，在《法官行為指引》之上，明確訂明不同嚴重程度失當行為的處理階梯，讓「訓誡—停審特定案件—內部紀律程序—建議啟動審議庭」每一階段有清晰的決策機制、理據、期限與復職標準，而非目前「訓誡之後還是訓誡」的單調重複。其二，由司法行為問題導致案件重審，代價不應全部由訴訟人承受。當事人要再付律師費、再作供、再等候裁決，法院也要重複動用公共資源。司法機構應研究設立特別訟費或特惠補償安排，在上訴庭明確裁定審訊因嚴重司法行為問題而失效時，減輕無辜當事人的額外負擔。這不是向法官個人追討，而是制度承認錯誤、承擔後果。其三，對屢勸不改者，首席法官應認真考慮援引《基本法》第89條啟動審議庭程序——這不是破壞司法獨立，恰恰是司法機構以最高標準自我要求的體現。

陳官事件始終是個案。香港絕大部分法官專業盡職、兢兢業業，在沉重的工作量下維護着普通法的尊嚴。正因如此，對極少數害群之馬的寬縱，才是對大多數盡責法官最大的不公平，也是對「法治」二字最大的侵蝕。學術界能夠終身追責，是因為明白誠信是學術的命根；司法界的命根，同樣是公信。司法體系面對反覆大規模抄襲的法官，不應只有「再培訓」這唯一答案。

作者劉暢博士是「香港新方向」總召集人，香港人才創業者協會執行主席，海南大學「一帶一路」研究院客座教授。



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