劉暢｜特朗普又徵收新關稅：以強迫勞動之名，行保護主義之實！

香港新方向劉暢博士專欄

特朗普政府上周五（7月24日）正式對逾80個貿易夥伴徵收新一輪關稅，理由是這些國家「未能有效禁止強迫勞動產品進口」。表面上，官方文件寫的是60個「經濟體」，實際上，因為歐盟27個成員國被打包視為單一經濟體計算，若按國家和地區計算，真正被貼上「強迫勞動」標籤的是全球86個。這86個經濟體覆蓋美國貿易額的99.4%，聯合國安理會五個常任理事國中有四個在列（俄羅斯只因早已被制裁到幾乎沒有正常貿易而缺席），G20除美國自己以外集體上榜，亞非拉的窮國小國反而因為對美貿易量太小而倖免。



本質是關稅戰「換皮」

縱觀本次關稅新政的出臺邏輯，全程充斥着政治操弄，毫無公允性與合理性可言。此前數年，美國長期炒作「強迫勞動」議題誣衊中國，借不實傳言實施產品禁令、實體清單限制等打壓手段。但這一次，美方直接將這一套話語體系泛化為對所有順差國無差別收割的萬能理由：歐盟、日本、韓國、印度、加拿大、英國等發達經濟體無一幸免。細究名單不難發現，這86個國家和地區擁有一個高度一致的特徵——對美國維持貿易順差。所謂「強迫勞動」指控，自始至終沒有配套詳實、可核驗的證據，沒有具體行業、企業案例支撐，僅僅是美國單方面設定標準、單方面定罪、單方面實施懲罰。

究其根源，本輪關稅是特朗普舊有全球關稅政策的「續命方案」。早在今年2月，美國最高法院作出裁決，認定政府依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）大範圍徵收全球關稅缺乏法律授權，相關措施被判非法。此後特朗普政府臨時啟用《1974年貿易法》第122條推出為期150天的臨時10%進口關稅，該政策窗口期在7月24日到期。若想要延續關稅工具，必須尋求國會批准，但當下國會博弈格局之下，提案通過可能性極低。為填補政策真空，第301條成為特朗普團隊的「救命稻草」。與IEEPA和122條相比，301條具有三大優勢：調查與裁決由USTR主導，無需國會批准；「不合理貿易行為」定義寬泛，可隨意解釋；總統擁有最終決定權。更重要的是，301條有長期判例積累，司法挑戰門檻較高。

部分專家指出，301條「從未打算讓總統全面重寫關稅表並實施永久性關稅」，此次大規模、無差別的適用已明顯越界。訴訟已在國際貿易法院提起，原告方——曾成功挑戰IEEPA關稅的Liberty Justice Center——指控政府不過是「從一項法規轉移到另一項法規」，以維持被法院否決的全球關稅制度。

「聽話」換不來優待

新關稅對不同經濟體的衝擊差異顯著，對於日本、韓國等此前為換取關稅減免而向美國作出巨額投資承諾的經濟體而言，新關稅無疑是一種諷刺。它們付出了高昂代價才將關稅降至15%，在此基礎上，如今日韓與中國同被加徵12.5%。換句話說,那些去年不惜血本討好特朗普的經濟體,如今並未換來任何「優待」,反倒顯得投資承諾成了一場代價高昂的公關表演。

對中國加徵稅率為12.5%，疊加原有最惠國關稅後綜合稅率達22.5%左右。在中美多輪博弈後，新301關稅在稅率上並未進一步加碼，中國外交部已明確表態反對以「強迫勞動」為藉口的單邊措施。

邊加關稅邊留緩衝空間

更加值得留意的是特朗普政府極具兩面性的經貿操作，充分展現其交易型施政風格：一邊高舉大棒，大範圍對全球主要經濟體加徵關稅；另一邊又刻意劃出緩衝地帶，為自身經濟發展預留空間。為避免關稅推高國內通脹，美國針對能源、基礎食品品類設置關稅豁免，降低民生壓力。與此同時，中美經貿層面的磋商持續推進，中美雙方經貿團隊正推進規模約300億美元商品的互惠關稅削減計劃。美方計劃恢復部分中國商品最惠國稅率，取消額外加徵關稅，清單涵蓋農產品、家居、玩具、鞋服等低端消費品，醫療設備零部件、部分非敏感工業組件、煙花以及特定能源產品。

美國的核心訴求非常清晰，經過去年的貿易戰，美國現在並不願意推動全面經貿脫鈎，而是希望借助極限施壓爭奪談判籌碼，在選擇性維持經貿往來的前提下，最大限度攫取經濟利益。全面脫鈎不符合美國企業與消費者利益，持續性大範圍關稅又會抬高通脹，因此「邊施壓、邊談判、選擇性開放」成為最優策略，這也完全契合特朗普一貫的談判模式。

戰略定力讓中國不敗

面對特朗普變幻莫測、法理站不住腳的關稅遊戲，戰略定力的重要性更加凸顯。回顧過去1年多,中國是唯一對美國實施真正對等反制的經濟體,這份底氣正是今天能在關稅重組中處於相對有利位置的關鍵。中國出口結構已更加多元，對美依賴度下降；同時美國企業界有動力推動關稅減免，形成自下而上的制衡力量。真正的風險不在於關稅本身，而在於美國將貿易與人權議題深度綁定的長期戰略——這需要我們在國際輿論場持續揭批其雙重標準，在具體產業上加快供應鏈韌性建設。

美國以「強迫勞動」為名行貿易保護之實，是一場注定難以持久的戰略內耗。歷史經驗表明，凡是背離多邊規則、違背經濟規律、透支國家信用的單邊措施，終究難以持久，最終只會反噬其自身。對中國而言，堅持多邊主義，持續穩固產業鏈優勢，穩步拓展多元化海外市場，同時以理性務實姿態開展經貿對話，守住自身發展節奏，便是應對外部政策波動最好的方式。

作者劉暢博士是「香港新方向」總召集人，香港人才創業者協會執行主席，海南大學「一帶一路」研究院客座教授。



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