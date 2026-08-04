利哲宏｜啟德醫院即將啟用　有助公營醫療轉型

利哲宏Prof. Riz's專欄

自1998年啟德國際機場遷往赤鱲角以來，近30年後，啟德這片土地即將迎來另一個重要地標——啟德醫院。這所新醫院不僅是九龍城區的重要里程碑，也象徵香港醫療發展踏入一個具轉化意義的新篇章：它把歷史記憶與先進醫療科技結合，既承載啟德的城市故事，也回應香港未來醫療服務的需要。



搬遷不只是地點轉移更是升級

伊利沙伯醫院遷往啟德醫院，並不只是一次後勤安排或地點轉移，而是香港醫療系統的一次策略性提升。新醫院將提供更現代化的設施、更先進的醫療技術，以及更大的服務容量，以應對九龍區日益上升的醫療需求。

啟德位處市區核心，交通位置具優勢，有助改善病人到院的便利性，並可與附近醫院及醫療設施更好地整合，形成更強、更具韌性的醫療網絡。值得注意的是，京士柏原址將繼續作醫療用途，而伊利沙伯醫院的日間醫療中心(新翼)亦保留在現址。香港最大型的公共醫療樞紐啟德醫院將會肩負起九龍區公營醫療樞紐的角色，總建築樓面面積達50萬平方米，提供2,400張病床。院內有37間手術室，並設有腫瘤科中心、腦神經科學中心等專科中心，以處理更複雜的轉介個案。

作為指定創傷中心，啟德醫院將提供24小時急症服務，能夠應對緊急情況及重大事故。尤其值得一提的是，啟德醫院將成為香港首間配備迴旋加速器的公立醫院，可在院內生產用於放射檢查及腫瘤服務的放射性示蹤劑，這項突破大大提升臨床診斷與治療能力，對香港醫療系統的長遠發展具有重要意義。

承傳「啟德」之名的歷史意義

「啟德」二字承載深厚的歷史意義，源自本地兩位商人何啟先生與區德先生。何啟先生是香港華人西醫發展的重要先驅之一，曾共同創辦香港華人西醫書院，即香港大學醫學院的前身，並推動雅麗氏何妙齡那打素醫院及廣華醫院的成立。他的貢獻，為香港現代醫療發展奠下重要基礎。因此，啟德醫院之名不只反映地理位置，也象徵一份歷史傳承。它提醒我們，醫療建設從來不只是建築工程，更是以人為本、服務社群、延續公共使命的制度工程。

為確保服務質素，啟德醫院將分兩個階段投入服務。

第一階段預計於2026年10月展開，屆時將啟用專科門診大樓及腫瘤科大樓，服務包括家庭醫學綜合中心、專科門診服務（內科、外科、神經外科、家庭醫學及腫瘤科）、專職醫療服務，以及診斷和放射治療等配套服務。

第二階段預計於2028年展開，屆時將陸續啟用住院、手術及急症服務，讓醫護人員與病人均有時間逐步適應新安排。

這種分階段推行方式，體現一個重要原則：醫院搬遷不能只求速度，更要確保服務質素、病人安全與系統銜接。對大型公營醫療機構而言，平穩過渡本身就是成功的一部分。

多項配套措施協助平穩過渡

儘管啟德醫院代表進步與機遇，但社區仍然存在不少關注。部分長者病人及長期使用伊利沙伯醫院服務的市民，可能需要時間適應新地點；不少九龍區居民也對伊利沙伯醫院這所自1963年起服務社區的機構懷有深厚感情，對其角色轉變感到不捨。

為回應這些關注，九龍城區議會成員一直積極倡議多項配套措施，以協助社區及病人平穩過渡。

首先，在交通配套方面，社區十分關注啟德醫院與九龍城、紅磡及土瓜灣之間的連接。現時直接路線仍有不足，因此有需要增設更多巴士及小巴路線，讓病人、家屬及醫護人員更方便往返醫院。第二，在共融就業方面，可考慮聘用少數族裔人士擔任保安及客戶服務等崗位。這不但有助推動共融就業，也可提升醫院管理局作為公共機構的形象，展現醫療服務對不同社群的包容。

第三，在人手安排方面，醫院搬遷涉及大量醫護及支援人員重新適應新環境。如何確保人手充足、流程順暢、服務質素不受影響，將是搬遷期間必須正視的問題。第四，在數碼參與方面，可進一步推廣醫管局「HAGo」流動應用程式，讓市民能更準確掌握覆診資料、服務安排及相關健康資訊，並鼓勵更多病人善用數碼工具管理自己的醫療需要。

啟德作為城市更新的象徵啟德醫院的成立，不只是一次醫療設施升級，更是九龍城區以至整個香港城市更新的重要象徵。昔日啟德機場的遷移，重塑了香港城市空間；今天啟德醫院的落成，則進一步鞏固啟德作為連接、創新與社區照顧樞紐的角色。

一座現代化醫院的意義，並不止於病床數目、手術室數量或樓面面積。它更代表一個城市如何回應人口老化、慢性疾病、急症服務及醫療科技發展的挑戰。當醫療創新與歷史傳承在啟德相遇，這片曾經承載香港航空記憶的土地，也將承載另一種與生命、照顧和希望相關的公共使命。透過尊重歷史、擁抱科技，並積極回應社區關注，啟德醫院有望成為香港醫療系統中一座具代表性的燈塔，象徵香港在公共醫療、社區照顧與城市發展方面的韌性與進步。

作者利哲宏博士是九龍城區議員，直資學校副校長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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