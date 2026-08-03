李頴彰｜休達一夜湧入六萬人：西班牙難民危機變成美以摩地緣陽謀

李頴彰律師專欄

2026年7月30日，西班牙位於北非的飛地休達（Ceuta），這座人口僅84,000人、面積18.5平方公里的海角城市，在24小時內遭遇約60,000人經海陸兩路非法闖入，規模幾乎等同於一夜之間複製整座城市的全部人口。軍隊緊急開入，無人機與潛水員沿岸搜索，最終至少67人溺斃或遭踐踏致死，逾8,000名無成人陪伴的未成年人滯留街頭。事件震撼全歐洲，意大利即時中止與西班牙的《神根公約》免簽安排，法國將邊境憲兵佈防兵力擴增五倍，美國總統特朗普更以「入侵」定性這場亂局。國際輿論最初將矛頭指向西班牙法院的一項人道裁決，以及人蛇集團在社交平台散播的虛假信息。然而，當一系列政策文件、智庫研究與國會辯論紀錄事後被逐層剝開，一幅更精密的地緣政治操作拼圖，才逐漸浮現。



這場危機最直接的導火線，是西班牙最高法院今年7月8日頒下的一項裁定。西班牙《外國人法》原設有所謂「即時遣返」機制，授權執法人員在邊境截獲非法入境者後，毋須經正式司法程序即可將其直接遣返。惟該機制的適用範圍，僅限於跨越陸路邊境圍欄的人員。法院依循嚴格文義解釋，判定經海路游泳抵達休達灘岸的非法入境者，不屬此機制的規管對象，故不可被即時遣返。相關判決迅即被人蛇集團加工包裝成「游水入境就可以留低」的動員口號，加上7月30日正值摩洛哥國王穆罕默德六世登基周年紀念日，邊境管控相對鬆弛，60,000人就在群組呼召之下如洪水決堤般湧向休達。

然而，若只將責任純粹歸咎於一紙法院裁決，便會忽略了西班牙政府過去半年接連釋出的一連串政策訊號。今年1月27日，首相桑切斯領導的社會黨政府批准法令，將境內約50萬無證移民予以合法化，他本人更在國會高調宣告此為「歷史性的一天」，強調「管理好移民，移民便是國家發展的動力」。在德國、法國、意大利甚至英國皆向右轉、同步收緊庇護門檻的大環境之下，西班牙單邊開放的移民政策，無疑形成了一股強勁的拉力效應。人蛇集團只需告訴潛在客戶：這個國家連50萬非法移民都能合法化，法院又禁止即時遣返海上入境者，那麼休達就是進入歐洲那道最脆弱的城門。

正當外界普遍以為西班牙是在自身意識形態驅使下進行了一場政策豪賭，陸續曝光的資料卻指向一個更令人不安的真相：早在這場人道災難發生前數月，美國與以色列的戰略圈子，已經白紙黑字地構想並倡導過極為類似的操作方案。今年3月，美國極具影響力的智庫「美國企業研究所」(American Enterprise Institute) 發表了一份政策報告，直接呼籲特朗普政府正式承認休達及另一塊西班牙飛地梅利利亞（Melilla）為「被西班牙佔領的摩洛哥領土」，並明確援引1975年摩洛哥發動的「綠色進軍」(Green March) 作為歷史先例。所謂「綠色進軍」，正是一場由摩洛哥政府組織、動員數十萬手無寸鐵的平民步行進入當時西班牙控制的西撒哈拉（Western Sahara），以人民力量迫使殖民者讓步的政治行動。該報告不僅在歷史層面作出比擬，更以政策建議的形式，鼓勵摩洛哥將這種「平民滲透」模式，應用於收復休達與梅利利亞的現代場景之中。

同年4月，美國眾議院國家安全委員會主席在國會聽證會上公開宣稱，梅利利亞在法律上不屬於西班牙領土，而是摩洛哥的一部分，並要求美國政府不應再將其視為西班牙主權範圍，而應該「由盟友協助解決這殖民遺留問題」。更進一步的是，4月底，美國眾議院撥款委員會在審議對外援助法案時，竟將「支持摩洛哥對休達及梅利利亞的主權主張」這類極具指向性的字句寫入委員會報告，雖然最終並未成為具法律約束力的條文，但其政治信號之強烈，無異於向摩洛哥王室作出了一個承諾。

與此同時，以色列方面的輿論機器亦同步啟動。以色列新保守主義陣營明確將西班牙視為需要被「教訓」的對象，原因在於桑切斯政府在以巴問題上多次公開批評以色列的加沙軍事行動，並率先在歐盟內部推動承認巴勒斯坦國，甚至支持國際刑事法院對以色列總理內塔尼亞胡的指控。該陣營毫不諱言，支持摩洛哥收復休達與梅利利亞，既符合《亞伯拉罕協議》(Abraham Accords，美國在2020年促成以色列與阿聯酋、巴林等多個阿拉伯國家建立或正常化外交關係的一系列協議，被視為中東局勢的重要轉折框架) 下以色列與摩洛哥的戰略同盟關係，同時也是對西班牙「在最關鍵時刻選擇阻撓而非幫助以色列」的懲罰。他們呼籲以色列政府及親以色列的美國政治力量，應將此方案操作成一個地緣政治的「閉環」：摩洛哥在美國默許下在休達邊境放人，西班牙因邊境壓力陷入內政危機，從而在中東問題上被迫收聲。

這個思路在以色列高層絕不缺乏和應者：以色列國家安全部長在其個人社交平台上對剛發生的休達事件幸災樂禍，嘲諷西班牙首相桑切斯「貫徹了他對移民和人類多元性的深刻承諾」，以色列駐聯合國大使更公開將西班牙的殖民歷史與其移民政策捆綁批判，暗示這是西班牙應得的報應。

將上述時間線串連起來，一個「陽謀」的輪廓便清晰可見。這並非傳統意義上遮遮掩掩的陰謀，因為每一步都有公開文獻、國會紀錄與媒體言論可尋。西班牙法院的裁定，本質上是對國內法條文的技術性解讀，它無法預見在一個被外部勢力刻意放大和扭曲的資訊生態中，一則關於管轄權的判決竟能被轉化為動員六萬人的起跑槍聲。然而，摩洛哥邊防部隊當日近乎主動放行的姿態，卻很難用一句「警力不足」輕輕帶過。網上流傳的多段現場影片顯示，身穿制服的摩洛哥海關及警務人員甚至協助指揮交通，引導人群有序前往邊境口岸，這種行為模式與2021年摩洛哥因間諜爭議而故意放行8,000人衝擊休達的手法如出一轍，只是今次規模放大了7倍。

摩洛哥的政治動機可謂「一箭雙鵰」：既可藉機重申對休達與梅利利亞的主權聲索，又可執行美國與以色列所期望的懲罰西班牙之任務，換取美國與以色列在撒哈拉（Sahara）主權爭議及軍事援助上的更大支持。

事件對《國際法》與歐洲內部秩序的衝擊，遠不止於一次邊境失控。歐盟耗費十年談判、剛於6月12日生效的新版《移民與庇護公約》（EU Pact on Migration and Asylum），標榜建立強制性的「團結機制」，要求接收壓力較小的成員國分擔前線國家的安置責任。然而，休達危機爆發僅一日，意大利、丹麥、芬蘭便迅速「割席」，非但未有啟動任何分擔機制，反而單方面恢復邊境管制，將西班牙在《神根公約》內的孤立狀態瞬間變成現實。

當所謂團結機制淪為一紙空文，右翼民粹政黨便順手撿到了最有力的選舉彈藥。法國國民聯盟領袖勒龐（Marine Le Pen）已表明，若2027年當選總統，將推動限制《神根公約》自由流動僅適用於歐盟公民，實質上即是對尚未入籍的合法居留者實施差別待遇。這種連鎖反應，最終必然侵蝕歐洲一體化最核心的人員自由流動原則，而這一切，恰恰是外部勢力樂見其成的戰略成果。

這場休達風波給予國際社會的最大啟示，在於它徹底暴露了西方所謂「人權外交」與「規則秩序」的高度選擇性與工具化本質。當西班牙出於左翼意識形態推行開放移民政策時，自詡為人道燈塔。惟當其政策被他國以「平民湧入」的方式反向操作，同一套人權話語便瞬間失效，隨即轉向軍隊清場與加速遣返。

美國一方面在美墨邊境修築高牆、動用緊急狀態權力打擊非法移民，另一方面卻容許自家智庫與國會議員公然教導他國如何利用平民作為突破另一個主權國家邊境的武器。以色列因西班牙承認巴勒斯坦國而震怒，便縱容本國輿論呼籲以犧牲數萬非洲移民的安全與生命為代價，給西班牙一個教訓。凡此種種，在在說明對他們而言，邊境管控與人權保護從來不是普世價值，而是可以按政治需要隨時開關的大門。

一個國家倘若喪失有效維護自身邊境的法律與武力能力，不僅無法保護本國公民安全，也注定無法成為真正的人道提供者，因為混亂的邊境最終只會滋生出更多的偷渡、剝削與死亡。西班牙的教訓警示世人，任何不設篩選、不顧國力的移民政策，在面對地緣對手「移民武器化」（Weaponization of Immigrants）的「陽謀」時，都會瞬間淪為國家安全的災難。主權的完整性與法律的可執行性，才是保障人權最堅實的基石。當這道基石被意識形態與外部干預聯合侵蝕時，最先沉沒的，永遠是那些最弱勢的偷渡者。

作者李頴彰是執業律師，暨南大學國際關係學院政治學博士候選人。



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