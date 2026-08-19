夏建芳｜香港定位思辨之五：2047年是「一國兩制」的終點嗎？

夏建芳專欄

《基本法》搭建的制度框架，既為香港帶來諸多發展便利，也讓不少市民心生焦慮。《中英聯合聲明》訂明，香港回歸後原有社會、經濟制度與生活方式維持五十年不變。計算起點為1997年，到期年份即2047年。《基本法》第五條亦有明文規定：「香港特別行政區不實行社會主義制度和政策，保持原有的資本主義制度和生活方式，五十年不變。」很多人都認為，1997年所說的50年期限，對應的時間節點正是2047年。



2047年後怎麼辦？

坊間對2047後走向看法各異。一部分人認為屆時一切維持現狀；另一部分人將2047視作制度分水嶺，覺得各項安排會全面調整；更多市民態度折衷，不盲目樂觀也不過分悲觀，心中存有各式疑問：我的子女依舊會被認定為香港居民嗎？名下房產價值能否穩定？出入境自由是否會受到限制？

這一連串大眾關心的問題，指向一處制度空白：無論《基本法》還是《中英聯合聲明》，都沒有針對2047年之後的長遠制度安排作出清晰界定。

三種主流構想與各自邏輯疑點

當下討論2047年後香港發展，大致分為三種主流觀點。

第一種，自動延續論。持這一觀點者認為，「五十年不變」只是制度運行起點，並非終止線，2047年之後現行資本主義體系、生活模式會自然延續。支撐理由有兩點：其一，一國兩制經多年實踐驗證，對國家、香港雙方均有利，沒有到期強行終止的客觀動機；其二，支持者常引用相關論述作依據：「五十年不變，一百年也不變。」

第二種，重新談判論。此類觀點把2047看作制度重組的關鍵節點，主張50年試行期滿後，中央政府與香港特區政府重新磋商長遠制度框架。背後邏輯為，50年屬制度試行週期，到期需要結合實際運行情況重新評估、調整規劃。

第三種，逐步融合論。該思路提出，2047年之後內地與香港的制度差距會持續收窄，香港現行資本主義制度不會瞬間廢除，而是在長週期內逐步與內地體制趨同；相關討論常搭配大灣區融合、兩地同城化發展敘事。

三類構想各有支持者，同時各自存在邏輯疑點。而回顧歷史規律可以發現，任何一套制度能夠長久落地，都離不開持續穩定的治理共識與政策意願。本文無意判斷三種構想哪一類最終成真，而是嘗試跳出時間線性思維，搭建一套全新分析框架，把討論重心從時間節點，轉移到制度實際功能。

從「何時到期」到「是否被需要」

前面三類觀點，共用同一個隱藏前提：單純把2047年當成一個時間截止點，認為抵達該年份就會觸發制度重大變動。但這一思考角度本身存在局限。

不妨換個視角審視，2047真正的核心議題不在年份，而在功能：香港作為跨境功能市場的獨特價值，2047年後能否繼續存在？只要這一價值不消失，配套對應制度安排，便契合國家、市場、全體居民的共同利益。這套分析邏輯徹底拋開「到期即改」的線性預設，核心聚焦「市場功能能否持續運轉」。

「三不變」與「三變量」

從功能視角拆分，2047年後的香港，存在三項長期不變要素、三項可變動態要素。

三個不變量：第一，區位地理條件固定，香港永遠是銜接內地與東南亞的天然流通樞紐；第二，普通法體系具備長期慣性，即便制度規劃調整，法律傳統也不會短期瓦解；第三，香港累積的國際網路不會一夜消失，歷代積累下與全球金融市場、國際商界的互信，屬珍貴社會資本。

三個變量：第一，制度開放彈性：能否維持資金自由流動、簡單低稅制、獨立司法，直接決定香港全球競爭力；第二，國家戰略需求：若國家長遠需要離岸國際金融樁點推進人民幣國際化，香港獨特制度優勢便會持續受到重視；第三，國際外部環境：全球地緣格局、跨國資本流動趨勢，會深度影響香港的整體功能價值。

由此可推導，從功能層面看，2047年後香港居民身份是否穩定，取決於三項客觀條件。

條件一：跨境功能市場持續運行。可供觀測指標包括：滬深港通日均成交維持高位、離岸人民幣存款規模平穩、駐港外資金融機構數量保持穩定。各項數據維持健康，代表市場根基仍在，居民身份就有堅實功能支撐。

條件二：居民各項權利維持穩定。可供觀測指標包括：資金跨境流通不新增限制、普通法司法獨立不受動搖、居民出入境自由維持不變。權利覆蓋範圍與落實力度，直接決定香港居民身份的實際價值。

條件三：身份歸屬感持續沉澱。可供觀測指標包括：港人赴內地置業、就業、就醫的便利度持續提升、跨境家庭數量穩步增長、年輕世代仍願意在香港生活發展。

以上三項條件無法自動實現，既需要高水準的制度設計，也離不開社會各界的共同努力。與其空想多年後的未知變化，不如持續關注每日可觀察的各項市場、民生指標。

居民跨地域適配已成現實

事實上，居民跨地域適配早已成為現實。截至2025年，定居廣東的65歲以上香港長者約十萬人；香港醫療券適用內地三甲醫院的範圍不斷拓寬，長者既可參加內地醫保，也能領取香港長者赴粵每月津貼，兩項福利疊加使用。

這代表香港長者可在中山、肇慶等地養老院生活，同時使用香港補助與醫療券、享用內地醫療床位與服務，兩套制度在同一個人身上實現銜接。

這正是「居民」定位的真實寫照。長者無需進行政治忠誠宣誓，也不用放棄香港居民身份，只需達到年齡、護理評估標準，就能在一國框架下的內地生活。這一現實印證香港本質是功能性市場而非封閉城邦，香港人是以市場參與者的身份，同時享受兩套制度帶來的便利。

歸屬感從何而來？不在法，在生活

一個人的歸屬感，來自三個維度的交疊：日常棲身生活的地方、實現自我價值的崗位、自身被社會需要的空間。如果你長期在香港生活、工作、納稅、就醫、養育子女，本身就是香港人，無需外界定義，也不用依靠條文確認。

如果你平日在深圳工作、周末回港陪伴家人，透過香港銀行收取外幣薪酬，日常使用內地移動支付，便同時兼具香港居民、大灣區居民雙重身份。多重身份並非認同混亂，而是多元選擇帶來的豐富性。如果你選擇移居倫敦、新加坡、溫哥華重新發展，依舊保有香港人的身份。如同散居各地猶太群體不改本源，從香港走向全球的人，依舊是香港人。

2047從不是發展終點，而是一則提醒：《基本法》主要談及居民，但居民同樣能形成深厚歸屬感；這份認同不來自法律授予，而是來自人們長久在這片土地耕耘生活。香港長遠走向，不取決於2047年某一次單一決策，而是取決於2047到來之前，全體香港人日復一日累積的發展根基。

本篇思辨的理論根基與工具邊界

本篇思辨的研究根基，來自前輩學者與實務精英的積累成果。

一、致謝三大理論地基

全球城市研究基礎：感謝Saskia Sassen學派，為本文「授權型全球城市」的修正思考提供啟發。

新制度經濟學基礎：感謝Douglass North、張五常等學者，交易成本理論是本文提出「跨境功能市場」的核心靈感來源。

一國兩制法理基礎：感謝歷代參與《基本法》起草、研究的學者。

二、向前人核心命名致謝

致官方、商界長期歸納的「視窗」「橋樑」「超級聯繫人」等定位概念。

前輩精準總結香港依靠流量利差發展的黃金階段，這些實務總結啟發本文觀察到，內地實力增強、外部環境收緊之下流量套利空間持續收窄，並由此推導香港升級為「合夥人」的長遠戰略路徑。

三、原創內容與工具邊界

本篇微小突破，是透過系統理論搭配函數V = f(S, B, A)，將前人法理、經濟概念整合為可動態觀測的一整套分析工具。

但任何比喻、數理模型都存在邊界：無法完全取代前輩豐碩研究成果，難以完整還原歷史細節，也不能消解香港內部多元群體的利益博弈；它僅是本文提供的一項觀測工具，用於推演香港各類發展可能性。

作者夏建芳是粵港兩地企業家，曾在內地媒體任職十年，廣東省作家協會會員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01專欄精選不同範疇專家，豐富公共輿論場域，鼓勵更多維度思考。

