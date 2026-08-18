思哲研究所｜中企深入東南亞屢受阻：出海如何從准入到融入？

思哲研究所專欄｜Kenson Yeoh

近期，中國電商巨頭「拼多多」在馬來西亞引發熱議。一副從中國包郵到馬來西亞的耳機只需2.63令吉（約5.05港元），部分日用品比本地商店便宜近八成，被當地商家諷刺連棺材也能跨境包郵。對不少消費者而言，即使商品偶爾貨不對辦、品質一般，只要價格夠低仍「值得一試」。社交媒體上甚至有人直言，不要再讓本地商家如同「吸血鬼」般利用拼多多賺取高價差。當地零售業者則認為，跨境平台以超低價直接連接中國工廠與馬來西亞消費者，但本地商家承擔的運輸、倉儲和營運成本很難壓到同一水平。一旦數令吉包郵成為消費習慣，受到影響的就不只是個別商店，原有的批發和零售體系也可能被重新洗牌。



利益爭議不是道德問題

拼多多爭議遠遠不只是一次價格戰，還隱含着東盟國家愈來愈常見的話題——如何看待中國。近年，中國企業在東南亞的角色正從投資者、承包商和供應商，逐步延伸至電商、汽車和消費市場。當外資開始直接與本地企業爭奪同一批顧客，東道國看待外資的方式自然也會有所改變。

爭議升溫之際，中國駐馬來西亞大使館經商處公使銜參贊孫淑強公開回應，認為企業應順應市場規律，以開放心態面對競爭，並稱國際合作不應「端起碗吃肉，放下筷子罵娘」。他同時提到，中馬合作建立在互利基礎上，不宜一方面享受合作成果，一方面又抱怨中國企業。

這番話已令原本圍繞價格的商業爭議添加了政治色彩。雪州班達馬蘭州議員梁德志呼籲政府加強管制拼多多；公正黨務邊國會議員陳家興要求在建立更完整的跨境反傾銷制度前暫停拼多多營運，也提及應從應用商店下架它。到了8月，拼多多和Temu對當地中小企業的影響也正式進入國會討論。目前馬來西亞政府並未直接把低價等同於「掠奪性定價」，但強調會着手調查成本和補貼方式，並將在近期提呈新的電子商務法案，重點處理海外平台在馬來西亞沒有實體時的責任和執法問題。而在民間，能觀察到許多對華中立的本地人認為「吃肉罵娘」的說法暗示中馬合作不對等，對有關論述表達了不滿。

其實馬來西亞對境外電商的監管改革早於此次爭議。早在2022年，政府便修改低價跨境商品的稅務制度；自2024年1月起，售價不超過500令吉（約960港元）的海外網購商品統一徵收10%銷售稅，達到銷售門檻的境外賣家也需要向海關註冊，以縮小海外電商與本地商家之間的稅負差距。換言之，拼多多所引起的爭議讓跨境電商的監管與本地市場需求之間的矛盾放大。「吃肉罵娘」論引起的爭議正在於此，畢竟在大部分本地人看來，中馬經貿往來是一筆雙方均有收益的生意，根本不存在誰給誰一碗飯的問題。

商家對競爭提出質疑，政府重新訂立規則，本來就是市場擴大後正常出現的利益調整，把這些反應理解成「不知感恩」，商業問題便很容易被轉化成身份政治，對中國不利。馬來西亞投資發展局主席扎富睿（Tengku Zafrul bin Tengku Abdul Aziz，曾譯東姑·扎夫魯）也直接指出「中國企業進入」已成本地民眾較為關注的議題之一。追根究底，當中資「熱錢」快速進入馬來西亞市場，被急速改變的競爭生態必然萌生政策問題。

東盟開始設定市場邊界

拼多多在馬來西亞遇到的阻力並非孤例，中企熱錢進入印尼、越南和泰國後都曾導致當地調整政策。2023年9月，印尼政府禁止社交媒體平台直接從事電商交易，TikTok Shop一度被迫停止服務，其後透過收購本土平台Tokopedia重新進入市場。翌年，印尼又在Temu尚未形成規模前要求Google和Apple阻止其應用程式上架。時任通訊部長布迪（Budi Arie Setiadi）公開表示，Temu讓消費者直接連接中國工廠的模式屬於「不健康競爭」，政府要保護的是數以百萬計的中小企業，即使Temu考慮通過投資本土平台進入市場，也可能受到限制。

越南則從註冊和稅務入手。2024年，越南政府要求Temu和Shein完成本地註冊。然而，Temu未能在期限前完成程序後被暫停營運。同期，越南國會通過要求外國電商平台繳納增值稅的修法，政府也着手取消價值100萬越南盾以下進口商品自2010年以來享有的免稅待遇，提出的理由同樣包括深度折扣、假貨風險以及本地企業面對的不對等競爭。

泰國面對的則是另一種問題。過去數年，泰國以補貼和稅務優惠吸引中國電動車企業設廠，BYD、長城、長安、哪吒等企業累計投資超過30億美元。到2025年，中國電動車品牌已增至18個，部分品牌降價超過20%。泰國2024年汽車內銷下降26%，跌至15年低位，汽車出口亦下降8.8%；市場低迷本身與信貸收緊等因素有關，中國品牌快速增加的產能則進一步加劇價格競爭。當前，泰國傳統汽車市場已出現減產，部分零部件企業關閉；廉價中國商品對傢俱、電子、服裝、汽車和鋼鐵等行業的壓力也在增加。

上述政策並不能簡單總結為東南亞開始「反華」。本質上是東南亞面對中國企業愈來愈深入本地市場後，東道國對外資進入方式和本地利益必須進行的調整，否則他們將會失去人心。

2026年上半年，中國對東盟進出口4.34萬億元（人民幣），增長了18.2%。「中間產品」（Intermediate Products）仍是雙邊貿易主體，新能源汽車、電池等製成品則加快進入東南亞市場。原有的產業鏈合作之上，開始疊加愈來愈明顯的本地市場競爭。

從進入市場到融入市場

回到馬來西亞，2026年實施的新投資激勵框架，不再單純以投資規模判斷項目價值，當地就業、供應鏈聯繫和人才培養都被納入評估。政府關心的問題已從「有多少投資進來」，逐步延伸至這些投資最後能為本地留下甚麼——慢慢開始更重質而非量。

拼多多爭議必須要被慎重處理的原因，在於它把這個問題推到了普通人的日常生活。大型基建、工業園或製造業投資，往往能以工廠、就業和產能來說明合作成果；可跨境電商帶來的收益則首先體現在更低的商品價格，受到壓力的卻是本地零售、分銷和中小商家。當外資對本地經濟的影響愈直接，社會對其成本與收益的計算自然也會越細。而這，正是東盟對華經貿關係正在出現的新特徵。中國企業已深入東盟，那麼雙方關係更難用投資額和貿易額衡量。市場准入之後，還有就業、產業、消費者利益與本地企業生存空間等更具體的問題。這些爭議未必意味着合作降溫，反而說明中國資本已從「外部投資」傳統進入當地經濟內部，是深度經濟合作的表現。

深度融入後，市場准入已不是唯一問題，企業在當地經濟中的位置也會受到更多檢視。拼多多在馬來西亞引起的爭議，正是這種變化的一個縮影。若仍以「吃肉罵娘」理解這些反應，就容易把正常的反應及利益調整看成對中國的忘恩負義。這種「施惠者心態」容易引起爭議，因為東盟國家歡迎中國投資也不代表要放棄保護本地利益，中國企業獲得東盟市場，最好的方法是讓東盟國民認為這是對等且友好的合作關係，而非施恩。如何定義有關關係，其實決定下一階段中國與東盟合作的質量。而隨着香港駐吉隆坡經濟貿易辦事處正式在8月11日開幕，港馬合作進入新階段，香港各方也不妨從拼多多的案例中理解本地人的需要、感受，確保港馬合作在將來不會陷入一種「吃肉罵娘」的爭議。

作者Kenson Yeoh是「思哲研究所」特約研究員，馬來西亞人，雲南民族大學外國語與南亞東南亞學院馬來語專業講師。



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