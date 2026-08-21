劉暢｜朱雀三號成功回收——中國商業航天開啟中美競逐時代

香港新方向劉暢博士專欄

2026年8月19日，藍箭航天朱雀三號遙二運載火箭將鴻鵠03星送入預定軌道，其一子級其後在甘肅民勤以着陸支腿完成垂直軟着陸。這是中國首次實現入軌級運載火箭一子級陸地回收，也是民營商業火箭首次完成「入軌＋回收」的完整任務。若結合7月長征十號乙完成的海上網系回收，中國已在短時間內驗證兩種不同回收路線，形成國家隊與民營企業並行競爭、相互補充的格局。



朱雀三號對中國商業航天的三重意義

朱雀三號的第一重意義，是跨過了軌道級火箭回收的系統工程門檻。火箭升空只是能量管理問題，返回則同時涉及高速再入、氣動加熱、姿態控制、發動機多次點火、落點預測及末段精確減速。遙二在遙一經驗上簡化着陸動力方案，增加預示落點安控功能，並改進返回控制及熱防護，說明中國民營火箭已具備利用真實飛行數據迅速「試驗—歸零—改進—再飛」的工程能力。這種迭代速度，對商業航天的重要性不亞於單次成功本身。

第二重意義，是中國開始擁有與大型低軌星座相匹配的商業運力。藍箭公布的朱雀三號採用液氧甲烷、不銹鋼箭體及九台一級發動機；一次性、航區回收及返場回收模式的近地軌道運力分別為21.3噸、18.3噸和12.5噸，一子級設計目標為復用20次。這意味着它不只是技術驗證箭，而是面向批量組網的大中型運輸工具。液氧甲烷燃燒較潔淨、積碳較少，也較適合多次點火及縮短維護週期。

不過，回收並不自動等於低成本。真正的商業指標並非火箭能否回收，而是回收後要檢查多久、需要更換多少部件、同一箭體能否再次執行付費任務，以及全年能飛多少次。回收設備、返程運輸、檢測維修和為回收預留的推進劑，都可能抵銷部分節省。因此，朱雀三號下一個更關鍵的里程碑，是讓本次回收的一子級在可控成本下復飛，並逐步建立可預測的周轉時間、可靠性和保險紀錄。

在世界航天格局中走出自己的路

放眼全球，這一成功令中國成為繼美國之後第二個掌握運載火箭回收技術的國家，而且是全球唯一同時掌握海上網系回收（7月10日長征十號乙，全球首創）與陸地着陸腿回收兩條技術路線的國家。42天內雙線告捷，意味着可回收火箭這一人類運載火箭最尖端的賽道，未來很長時間將只有中美兩個玩家。

值得強調的是，把朱雀三號沒有照抄獵鷹9號的解決方案，它用液氧甲烷+不銹鋼走出了一條不同於SpaceX的技術路徑——這條路線被業界視為更適合高頻次複用的下一代方案。SpaceX自己的星艦也轉向了液氧甲烷+不銹鋼，某種意義上，朱雀三號在路線選擇上與SpaceX的下一代思路同向。客觀地說，世界可複用火箭的真正標桿仍是獵鷹9號，朱雀三號目前是從「0到1」的突破，從「能夠回收」進入高頻發射、反覆復用與規模化營運階段，仍然需要繼續努力。不過，朱雀三號的意義恰恰在於它讓中國商業航天從「追趕者」變成了「並跑者」。在低軌星座萬顆級組網的時代，運力與成本就是戰略資源——千帆、GW、鴻鵠等星座的「星等箭」瓶頸，急需朱雀三號這類可複用火箭來解鎖。

香港有機會成為「太空聯繫人」

當中美在太空領域形成雙寡頭競爭格局，全球合作與規則對接的重要性陡然上升。然而，中美戰略競爭的大背景讓雙邊直接合作困難重重——美國沃爾夫修正案禁止NASA科學家和工程師在未經官僚程序批准的情況下與中國同行進行任何接觸。在這種「規則真空+政治對立」的雙重困境下，香港的獨特價值被史無前例地放大了。誰能主導規則的起草、解釋與爭端解決，誰就掌握了太空秩序的話語權。而香港的特殊性正在於，它既是中國的特別行政區、能直接服務國家航天大業，又是中國唯一實行普通法、國際化程度最高、仲裁公信力受全球認可的司法管轄區。

這份「既是中國、又通國際」的雙重身份，使香港有條件成為中國參與乃至主導太空規則制定的制度性橋樑：既能對內輸出專業服務，又能在中美之間扮演降低誤判、促成技術性合作與建立「信任機制」的對話平台。正因如此，中美競爭愈是白熱化，香港這個「治理節點」的地位就愈不可替代。同時，如何把高不確定性的跨境航天生意，變成可預期、可融資、可執行、可解決爭議的交易，香港的優勢恰恰在此——它不是火箭的製造者，卻可以是太空秩序的「規則供給者」與「合作緩衝帶」。

朱雀三號證明中國商業火箭已從「能上天」走到「能回來」；真正的產業勝負，要看何時做到「能再飛、經常飛、商業化」。未來太空競爭主要在中美之間展開，決定勝負的也不只是火箭性能，而是誰能吸引更多國家、企業和市場加入自己的合作體系。香港恰恰可以在這場「規則博弈」中扮演重要角色，成為中國商業航天連接全球規則、資本和信任的治理樞紐——中美太空競爭愈趨激烈的背景下，這種橋樑角色只會更加重要。

作者劉暢博士是「香港新方向」總召集人，香港人才創業者協會執行主席，海南大學「一帶一路」研究院客座教授。



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