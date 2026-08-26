奇妙的揭發者｜香港不缺人才，而缺《人才發展白皮書》

胡恩威專欄｜奇妙的揭發者

政務司司長陳國基日前（8月21日）親自主持「教育、科技和人才委員會」，把教育局、創新科技及工業局、勞工及福利局拉到同一張桌上，這本身就是一個重要信號：香港終於意識到，人才政策不能再「九龍治水，各管一段」。然而，聚頭只是起點。香港人才政策真正的挑戰，不是「搶人」不夠多，而是欠缺一幅完整的人才地圖、一套全生命周期的培育邏輯、一個對接大灣區的生態視角，以及一份能定期向社會交代的數據白皮書。本文嘗試從人才委員會的歷史脈絡、數據治理、創科與人工智能、文化創意、教育源頭五個面向，評論這場人才政策改革的可能與局限，並提出結合國家「十五五」規劃的定位思考。



從「搶人才」到「育人才」

香港人才政策並非今天才起步。《2022年施政報告》提出「搶人才」，設立「人才服務窗口」，翌年成立「人才服務辦公室」，推出高端人才通行證計劃，一度掀起申請熱潮。但那時的政策邏輯仍是「輸入導向」：缺什麼，就從外面補什麼。直到《2024年施政報告》宣布成立由政務司司長領導的「教育、科技和人才委員會」，香港才第一次把人才培育、科技創新、教育政策放在同一個平台上統籌。這個委員會的誕生，標誌着政策思維從「搶人才」轉向「育人才、用人才、留人才」的系統工程。

然而，歷史背景也提醒我們：香港的部門架構長期以職能分工為主，教育歸教育、勞工歸勞工、科技歸科技，跨局協調往往靠高層會議，缺乏制度化的數據支撐和評估機制。這個「教育、科技和人才委員會」若要真正發揮作用，就不能只靠政務司司長的權威，更需要一套可持續的治理工具——那就是定期發表「人才數據及政策白皮書」。

人才數據白皮書的必要性

今天的人才政策，散落在不同政策局和部門：教育局管基礎教育、大學與持續進修；勞福局管輸入勞工、展翅青見、僱員再培訓；發展局管建造業人才與工程師；保安局管入境簽證及科技人才入境計劃；文體旅局管文化、體育、旅遊人才；商經局管創科與貿易人才；甚至漁農署也有自身的農業漁業技術人才政策。這種分散並非全無道理，因為人才本來就分佈在不同產業。但問題是，各局各有各的計劃、各有各的數據、各有各的審批標準，彼此之間缺乏一幅整合的「人才地圖」。結果是，某一類人才過剩，另一類卻嚴重短缺；年輕人埋頭進修，畢業卻發現市場不需要；企業急需人手，政府卻說不清哪裏有供應。

人才委員會要做的第一件事，不是再推出幾個新計劃，而是建構一個全方位的「人才數據圖譜」，並以白皮書形式定期向社會公布。這個圖譜不應是靜態的人才清單，而是一個動態、跨部門、可查詢的數據平台，讓政策局、院校、企業甚至求職者都能像使用地圖一樣，看到不同產業、不同層次的人才缺口與流向。

人才大致可以分為四個層次：第一是政治領導與最高端領袖人才，數量最少，但決定城市方向；第二是中層專業與管理人才，例如金融合規、工程項目經理、創科產品經理，是產業骨幹；第三是技術技工，例如建造、檢測、維修、安老護理等實操型人才；第四是服務型人才，包括零售、餐飲、旅遊、物流等。不同產業對這四個層次的需求完全不同：建造業需要大量技工和中層項目管理，創科需要高端研究人才和中層工程師，金融業則偏重高端及中層專業。如果沒有一張按產業、按層次、按年齡劃分的動態圖譜，人才政策就只能是「頭痛醫頭、腳痛醫腳」。

更重要的是，這張地圖必須嵌入大灣區，並與國家「十五五」規劃對接。國家「十五五」規劃（2026至2030年）已經發布，核心關鍵詞包括高質量發展、新質生產力、科技自立自強、人才強國。香港作為特別行政區，不能置身事外。人才委員會應主動研究「十五五」規劃中的人才戰略，特別是粵港澳大灣區國際科技創新中心的定位，提出香港的人才角色：哪些領域做原創研究、哪些領域做應用轉化、哪些領域做專業服務。這幅「人才地圖」不應只看香港本土的數字，而應把大灣區的產業鏈和人才池一併納入。河套深港科技創新合作區已經提供了想像空間：香港做研發、深圳做轉化、東莞做製造，人才流動必須打通。如果人才委員會只盯着香港700萬人，而看不見大灣區8,000多萬人的腹地，就會錯過真正的戰略機遇。

因此，建議人才委員會每年發表一份《香港人才發展白皮書》，內容包括：各產業人才存量與缺口、教育產出與就業匹配度、輸入人才計劃成效、未來五年人才需求預測、政策檢討與調整方向。白皮書應公開數據來源、方法論，並接受立法會、學界和公眾監督。唯有如此，人才政策才能從「經驗決策」轉向「數據決策」，從「部門本位」轉向「全社會共同參與」。

香港要向內地學什麼？

香港創科的困境，向來不是沒有研究，而是沒有產業。五所世界百強大學、自由港、知識產權保護，這些都是優勢；但資本偏愛金融地產，土地昂貴，應用場景少，導致科研成果難以落地，人才畢業後流向金融或海外。相比之下，內地人工智能與創科產業的崛起並非偶然：國家中長期科技規劃提供連續政策，「新一代人工智能發展規劃」明確方向，高校大規模擴招AI專業，企業實驗室與產業應用緊密結合，再加上龐大數據和應用場景，形成了一個完整的生態。香港當然不可能照搬舉國體制，但有一點必須學習：內地的人才政策是嵌入產業政策之中的，用產業需求牽引人才培養，而不是讓教育部門關起門來辦教育。

「十五五」規劃進一步聚焦人工智能、量子科技、生物製造、低空經濟等前沿領域。香港要對接國家戰略，就必須回答一個問題：在這些領域中，香港能扮演什麼不可替代的角色？筆者認為，香港的優勢在於基礎研究、國際標準、知識產權保護和跨境資本流動，適合做「前沿科學的策源地」和「國際人才中轉站」。但這需要大量中層應用開發人才和行業融合人才，而不只是頂尖科學家。

人工智能不是一件普通工具，而是未來產業競爭的基礎設施。但基礎設施再先進，最終要由「會用AI的人」來駕馭。香港需要的AI人才，至少有三類：一是基礎研究人才，人數不多，但決定前沿突破；二是應用開發人才，大量中層工程師，把演算法變成產品；三是行業融合人才，懂得把AI放進金融、醫療、法律、物流等具體場景。香港目前的問題是，大學AI研究頂尖，但中層應用開發和行業融合人才嚴重不足；科技人才入境計劃門檻高、審批慢，不利快速組隊；中小企業無力自行培訓。人才委員會若只聚焦「引進頂尖科學家」，而忽略大量中層工程師和行業應用人才，AI生態仍然難以成形。

建議上，香港可以參考內地「揭榜掛帥」的經驗，由企業提出真實問題，政府資助解題團隊，讓人才在實戰中成長；同時設立「AI人才快速通道」，不只引進博士，也引進有產業經驗的工程師和產品經理。大學課程亦應改革，商學院、醫學院、法學院都應把AI素養列為必修，因為未來的金融人才、醫療人才、法律人才，都必須懂得與AI協作。更重要的是，政府要帶頭開放數據和應用場景——智慧城市、醫療、交通、公共行政——讓AI人才有地方落腳、有問題可解。人才如水，若無用武之地，終會流向別處。

從「東方好萊塢」到「創意樞紐」的香港文創

香港文創曾有過輝煌，電影、音樂、設計一度領先亞洲。但近20年，產業鏈斷裂，人才北上或轉行，韓國的經驗值得借鏡：2001年成立文化內容振興院，把人才培育、內容開發、海外推廣串成一條龍；日本靠職人精神和版權產業深耕細作；內地近年結合科技與市場，遊戲、動畫、網絡文學迅速出海。國家「十五五」規劃亦將文化數字化、文化出海列為重點，香港應思考如何成為中華文化國際傳播的「轉譯站」和「版權交易中心」。

文創不是「軟實力」的裝飾，而是真真實實的產業，需要綜合型人才——既懂創意，又懂技術，還懂市場。香港的文創人才政策，分散在文體旅局、商經局和教育局，缺乏專門院校和產業園區，年輕人普遍視文創為興趣而非職業。人才委員會應把文創列為重點產業之一，設立「文創人才培育專項」，支持技術主導跨媒體敘事、IP開發、數字藝術、遊戲設計；同時與大灣區合作，香港做創意前端、版權交易和國際發行，內地做製作和市場。引進韓國、日本、歐美的導師和評審，建立國際標準，也是提升水平的捷徑。文創人才需要的不是單一技能，而是跨界整合能力，這正是香港教育最缺乏的一環。

幼兒教育與職業訓練的資源錯配

人才政策不能只顧「搶人才」，更要「育人才」。教育的最終目的，不只是為經濟輸送人力，而是培養優秀公民。但香港的教育資源配置，長期向大學傾斜，幼兒教育卻最被忽視。幼兒期是大腦發展、社交情緒、好奇心、抗逆力的關鍵期，是人才素質的「第一公里」。然而，香港幼稚園師生比例偏高，教師薪酬偏低，課程偏學術化，操練多於探索。優質可負擔的幼兒教育，既能培養未來人才，也能減輕家庭的育兒壓力，間接鼓勵生育。一個城市若連孩子的起跑線都不願投入，談何人才？

「十五五」規劃提出建設教育強國，強調學前教育普惠發展。香港作為國際城市，更應把幼兒教育列為人才戰略的根基。人才委員會應協調教育局、勞福局和社福機構，訂立幼兒教育發展專項，包括提高幼師薪酬、改善師生比例、推動藝術遊戲為本學習，並把幼兒教育納入人才數據白皮書的監測指標。

職業訓練方面，展翅青見、持續進修基金、資歷架構等計劃繁多，但資源分散，重證書輕能力，與產業需求脫節。不少課程「為開而開」，學員完成後仍難就業；技工社會地位低，家長不願子女讀職專。人才委員會應把持續進修基金與人才數據圖譜掛鉤，只資助緊缺技能和未來產業課程，加入就業率考核；同時提高技工薪酬與社會地位，推動應用學位，讓「動手」與「動腦」同樣受尊重。人才政策也必須與家庭政策聯動：育兒假、住房支持、幼兒教育津貼，讓人才「敢生、能養、願留」。

人才如水，政策如渠；渠成水到，生態自成。教育、科技和人才委員會的成立，是從「九龍治水」走向「一渠活水」的起點。但真正的改革，需要一幅動態人才地圖、一套定期發表的數據白皮書、一個對接國家「十五五」規劃和大灣區的生態視角，以及一種對人的長線投資。人才不是冷冰冰的數字，而是一個個有好奇心、有尊嚴、有創造力的公民。唯有從幼兒期的第一公里到職場的每一公里，都有人願意深耕，香港才能不止於「搶人才」，而成為「育人才、用人才、留人才」的國際人才樞紐。而這一切，都需要一套公開、透明、持續更新的制度作為支撐——《香港人才發展白皮書》，正是打開未來之門的鑰匙。

作者胡恩威是全國港澳研究會會員，江蘇省政協委員，進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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