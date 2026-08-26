劉暢｜美國經濟孤立伊朗——聲稱史上最強，實質黔驢技窮

香港新方向劉暢博士專欄

8月24日，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在華盛頓宣布啟動「經濟孤立行動」，誓言要把伊朗打回「石器時代」。特朗普隨即在社交平台上將伊朗的新一輪制裁形容為「經濟諾曼第登陸日」，企圖用全方位經濟封鎖逼德黑蘭低頭。美方當日起把對伊朗的經濟制裁範圍一舉擴大到航空、數字資產、黃金、航運和技術行業五大領域，將近60個伊朗相關實體、個人及船隻列入制裁清單，覆蓋核與導彈技術、網絡行動、石油貿易等環節，同時暫停多項涉伊朗的教育活動、個人匯款、體育和學術交流許可。貝森特揚言，美國正對伊朗在全球的金融聯繫發起「猛攻」，直至德黑蘭「完全孤立」；特朗普更親自致電多國領導人，要求他們停止與伊朗往來；任何為伊朗「洗錢」的實體，都將被剔除出美元體系。聲勢確是「史上最大」。可惜，雷聲大，雨點未落。



美國虛招嚇不倒被制裁40年的伊朗

貝森特沒有公布任何國家的合規死線，沒有點名任何國家，也沒有公佈次級制裁的具體目標，只說靠「靜默外交」通知對方。有記者直接問會否制裁中資銀行和航運企業，他答：有些對話最好私下進行。他放話說本周或會制裁「一間大型金融機構」——一間。最精彩的是貝森特自己確認：「我們正在給所有人一個糾正不當行為的機會。我為什麼要去引爆全球金融體系？」此話一出，等於親口承認——「經濟諾曼第」目前相當一部分仍是通牒，而非已經落地的全面封鎖。

制裁的殺傷力，取決於目標體的耐受度。伊朗恰恰是過去40年被制裁「淬煉」得最久的國家之一。伊朗被制裁了40多年，2018年美國單方面退出伊核協議、啟動極限施壓以來，伊朗長期處於西方高壓封鎖之下，早已擺脫對西方經濟體系的依賴，建立起一套成熟的抗制裁運作機制。2019年前後，伊朗更曾經歷長達一年日均石油出口僅10至20萬桶的極低點，政權根基亦未動搖。如今伊朗在地區代理人網絡、俄羅斯支持、國內軍工體系三方面都比當年更有底氣，指望通過制裁讓伊朗在短期內改變行為，幾乎不可能。

盟友不敢押注特朗普的善變

美國要真正實現「經濟孤立」，離不開盟友協同。但現實是——盟友不願為特朗普的善變買單。

特朗普那種朝令夕改的執政風格，早已讓各國心有餘悸。沙特剛與美方協調好以參戰換取民用核設施，轉頭特朗普就不認帳；阿曼居中協調東奔西走，只因不合特朗普心意，就傳出被威脅轟炸本土的消息。歐洲盟友在對俄、對中、對以等議題上被反覆放鴿子，早已對「美國承諾」失去信任。

在這樣的背景下，誰敢把長期決策與特朗普政府捆綁？配合美國制裁不僅得不到半點好處，反而會斷送自身的能源供應與經貿利益，還要隨時承受美國政策反覆的風險。權衡輕重之下，與其追隨美國的單邊主義，倒不如私下維持與伊朗的往來，保障自身利益更為實在。更具諷刺意味的是，被外界稱為「中東北約」的沙特阿拉伯—土耳其—巴基斯坦《麥加共同防衛協議》已邀請伊朗加入，德黑蘭正研究有關建議；雖然邀請尚未獲三個締約國或伊朗外交部正式確認，但消息本身已反映區內國家正在另建安全架構，而非簡單跟隨華府孤立伊朗。

伊朗貿易夥伴不願配合美國制裁

伊朗的主要貿易夥伴——中國、伊拉克、土耳其、阿聯酋——佔據其進出口額七成以上。這些國家大多不願配合美國的制裁，使他國的「配合」意願大打折扣。中國外交部答得斬釘截鐵：反對沒有國際法依據、未經聯合國安理會授權的非法單邊制裁，並將「採取必要措施維護自身正當權益」。

中國不配合，不單是為了伊朗石油——加大向俄羅斯、沙地阿拉伯、阿聯酋買油，一樣對沖得到——而是守一條底線：美國不能用國內法代替國際法，不能單方面裁定哪個國家可以被貿易孤立。這個口子一開，今天是伊朗，明天就是任何與中國有深度貿易的國家。當盟友不跟、對手不垮、大國不配合，所謂「史上最嚴厲」的經濟孤立，最後就只剩下一句空口號。

美國已經贏不了、輸不得、走不掉

對外制裁毫無成效之餘，這輪極限施壓更在全面反噬美國自身，令本已內外交困的局面雪上加霜。經濟上，美國早已深陷債務與通脹的雙重泥潭：聯邦債務突破40萬億美元，相當於GDP的122.7%，單是每年利息開支就高達1.4萬億美元，財政赤字達2.2萬億美元，30年期美債收益率升穿5.3%，財政壓力空前沉重。與此同時，日本、英國、中國等美債主要持有國紛紛減持，推動美債收益率進一步攀升，美元指數更跌穿100關口，貶值壓力持續加大。而軍事方面，美國對伊朗空襲頻次下降，部分武器庫存見底，霍爾木茲海峽「宣稱開放」但Kpler數據顯示實際仍處關閉狀態。此時美國主動在中東製造緊張局勢、推高國際油價，只會進一步推高國內柴油與汽油價格，令本已回落的通脹再度反彈。

從戰略層面看，美國早已陷入「贏不了、輸不得、走不掉」的三難困局：軍事上打不垮伊朗，外交上談不出成果，貿然撤軍又會丟掉中東霸權的顏面，轉攻經濟戰同樣徒勞無功。從幾個月前揚言「把伊朗從地圖上抹去」「毀滅伊朗文明」的囂張叫囂，到如今只能靠制裁放空炮，美國黔驢技窮的窘態，暴露無遺。

這場號稱「史上最大」的經濟孤立行動，不過是特朗普政府在軍事失利後的無奈掙扎。如果台上只有美國一人在唱獨腳戲，效果能有多大？當單邊主義不得人心，當霸權威懾不再靈光，美國越是極限施壓，就越把自己推向孤立。這場圍堵伊朗的鬧劇，最終只會見證一個事實：美式霸權的時代正在過去，執迷於對抗與封鎖，終將作繭自縛。

作者劉暢博士是「香港新方向」總召集人，香港人才創業者協會執行主席，海南大學「一帶一路」研究院客座教授。



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