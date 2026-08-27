馮志豪｜生死教育之四：別再善意隱瞞　將「臨終自主」還給病人

馮志豪教授專欄

在香港與一般華人社會的病房臨床場景內，醫護人員與社工經常面對極為相似且深刻的一幕場景，就是當一位高齡長者被確診為器官末期衰竭或腫瘤時，家屬往往會壓低聲音、焦慮地要求護士或醫生：「千萬不要把真相告訴老人家，他承受不了的。」——家屬認為，將殘酷的預後隱瞞起來，讓長者在不知情中安心度日，就是子女應盡的保護責任與孝道。然而，這種出於愛護與孝心的「保護性隱瞞」，卻常常將前線醫護與社工推入倫理困境：一邊是病人身為個體對自身健康與臨終選擇的知情權，另一邊則是華人家庭深刻的保護本能與親情羈絆。



保護性隱瞞反而加劇病人痛苦

隨着香港相關臨終決策法律框架逐步完善，成年人在精神能力健全時預先表達醫療意願的權利已愈見清晰。如何在華人家族集體決策的文化土壤中，推動「個體自主」概念的在地化，並重新定義「品質孝道」，成為醫護與社工團隊迫切需要破解的實務課題。

在傳統華人家庭結構中，個人的自我往往是嵌入在家族關係之中的「關係型自我」。孝道文化將子女視為父母臨終保護的第一責任人，家屬普遍相信，直接宣告噩耗會奪走病人的希望，甚至加速其生理衰退。因此，隱瞞病情常被視為一種「善意的謊言」或道德責任。

然而，大量臨床經驗與過往文獻均顯示，過度的保護性隱瞞往往帶來適得其反的後果。當長者感受到身體機能日漸衰退，卻被困在家人與醫護共同築起的「資訊高牆」內時，他們並非毫無察覺，而是被迫配合家人演一場「彼此假裝無事」的戲。這種孤立感與對未知的恐懼，往往直接加劇了現代「紓緩治療之母」桑德斯醫生（Cicely Saunders）所提出的「全人痛苦」（Total Pain）。

全人痛苦涵蓋生理症狀、心理恐懼、社會角色流失，以及存在層面的精神焦慮。當病情被刻意隱瞞，長者失去了交代後事、與家人解開心結、表達臨終意願及進行生命回顧的寶貴時機。這種資訊的剝奪，往往使長者在生命末期陷入更深層的存在焦慮，難以達致「善生、善終、善別」的和解。換言之，家屬原本出於保護的善意，最終未必真正減輕病人的痛苦，反而可能令其在沉默中承受更大的孤單與不安。

社工應成為「個體自主」與家庭的橋樑

西方生物倫理學的核心之一，是「個體自主權」，強調個人獨立決策、不受他人干擾。然而，若在華人臨床情境中硬套這種單一個人主義式的理解，要求醫護人員強行向病人單方面「開誠布公」，往往會引發家屬的強烈反彈，甚至破壞醫療團隊與家庭之間的信任。

正如美國Dartmouth College衛生政策和臨床實踐研究所的埃爾溫教授（Glyn Elwyn）及其團隊在「共享決策」（Shared Decision Making）模型中所強調的，臨床決策絕非單向的資訊傳遞，而是一個建立在信任、溝通與相互依賴基礎上的協商過程。在其所引伸的「關係自主」框架中，個人的自主權並非建立在孤立的個人意志之上，而是在親密關係與社會互動中共同建構而成。

在華人臨終情境中，關係自主提供了一個極具啟發性的視角。長者的決策意志固然重要，但家庭的參與和理解往往亦是其安心表達與作出選擇的重要前提。前線社工與護士不宜將家屬簡單視為阻礙病人自主的對立面，而應將其定位為需要被理解與引導的臨終照顧共同參與者。

在此意義上，社工與護士的角色，不只是捍衛抽象的自主原則，更是在「保護性隱瞞」與「知情尊嚴」之間擔任橋樑，協助家庭從二元對立走向有溫度的對話。研究亦指出，華人長者在面對死亡議題時，往往偏好較為含蓄的「間接溝通」，或借用第三方故事作為橋樑。故此，前線同工可以透過故事、經驗分享，或在較自然的家庭互動中，溫和探詢長者的價值偏好，從而替家屬卸下「說出真相便等於傷害」的道德重擔，引導家庭從被動隱瞞走向共同面對。

「孝道」應從延長生命走向尊嚴維護

傳統觀念常將「不惜一切代價搶救」或「維持呼吸脈搏」誤視為盡孝，這在現代高科技醫療環境中，往往演變為對「無效醫療」的執念。插喉、心肺復甦及長期依賴維持生命機器，雖然延伸了生物學上的生命，卻往往極大化了病人的生理痛苦，並剝奪其最後的言語溝通與尊嚴。

對末期患者而言，臨終照顧的核心目標，不應只是無差別地延長生命，而是維持生活品質與個人價值的契合。對不少病人而言，生活品質的定義高度依賴其主觀感受，例如能否保持意識清醒、能否與家人溝通、能否在相對少痛苦的情況下走完人生最後一程，而非單純依靠客觀生理數據來衡量。

因此，專業團隊應倡導將傳統孝道重構為「品質孝道」。所謂品質孝道，是指子女將關注點從「不惜代價延長父母的生命」轉向「減輕父母的痛苦、尊重其真實意願，並維護其生活品質與尊嚴」。當子女明白，尊重父母真實的臨終價值選擇、避免無謂的侵入性折磨，本身才是更高層次的敬愛與盡孝時，家屬對於放棄無效搶救的罪疚感，才有可能真正得到鬆動與釋懷。

讓臨終對話回到家庭關係之中

隨着法律框架日漸完善，臨終照顧的討論不應只被理解為一紙文件或一項程序安排，而更應被視為一個充滿人文關懷的家庭溝通歷程。只是，關於預設照顧計劃如何具體推展、如何建立會診機制、如何運用決策輔助工具等實務路徑，社福與醫護界近年其實已有不少討論。

因此，當前更值得專業團隊反思的，或許不是「還要不要再多一套工具」，而是我們如何真正走進家庭的文化心理結構，理解保護性隱瞞背後的焦慮、愧疚與孝道壓力，並協助家屬把「愛」從資訊封鎖轉化為陪伴病人面對真相的勇氣。

換言之，前線同工的任務，不只是處理資訊披露的技術問題，而是透過專業敏感度與關係工作，讓家庭有機會重新思考：甚麼才是真正對病人好的安排？甚麼才是真正尊重父母的方式？唯有當這些問題被放回家庭關係、文化脈絡與價值選擇之中，我們才有可能讓自主不流於口號，也讓孝道不淪為對痛苦的延長。

以愛之名將自主與尊嚴還給病人

「為你好」不應成為剝奪病人知情與自主選擇的枷鎖，而孝道也不應被簡化為對生物學生命的盲目堅持。在香港推動生死教育與臨終自主的道路上，我們不需要摒棄華人傳統中的親情與家庭連結，而是要透過對「保護性隱瞞」的反思、對「關係自主」的理解，以及對「品質孝道」的重構，將家屬的愛與病人的尊嚴更有機地結合起來。

身為社工與護理同工，我們的使命，是成為家庭溝通的堅實橋樑，協助家屬從「保護性隱瞞」的焦慮中逐步鬆綁，共同傾聽長者心底最真實的聲音。唯有當每一個生命都能在家人充滿愛的理解與尊重中，有機會表達自己對生命最後一程的價值與選擇，我們的醫療與社福體系，才稱得上具備真正的文明高度與人性溫度。

作者馮志豪教授是香港能仁專上學院協理副校長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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