李民斌｜外籍金融人才不斷來港　金融長遠發展尚待籌謀

李民斌專欄

香港入境事務處最新公布的資料顯示，外籍金融人才回流香港正成為趨勢——2025年批出外籍就業簽證31,278宗，其中金融服務業相關簽證按年上漲17%，創2022年以來新高。中環核心區甲級寫字樓出租率節節攀升，國際學校學位一位難求，也都印證了外籍人才不斷回流香港這一事實。



外籍金融人才來港量增

金融市場湧現全新機遇

值得注意的是，來港外籍人才中，以韓國籍人士數量領先。2025年獲批來港就業外籍人士中，韓國籍5,516人、日本籍3,689人，大幅超越英美。今年頭三個月，獲批就業簽證的韓國籍人才也超過1,000人。韓國籍人才來港，與其資本市場的超級行情有關。據報道，許多香港金融機構增設了韓股相關崗位，這也突顯出香港作為亞太資本樞紐的地位。

整體而言，香港金融市場湧現新機遇，是國際人才來港的主因。上半年，港交所累計87隻新股上市，集資額合共2,102億港元，按年分別攀升98%和92%。預計全年新股集資額僅次於納斯達克，高踞全球第二。香港作為全球領先的跨境財富管理中心，也為國際人才提供職業發展機遇。證監會報告顯示，去年香港管理資產規模創新高，達42.2萬億港元，較2021年的紀錄高出19%。

簡單低稅制極具吸引力

宜提升金融核心競爭力

簡單低稅制是香港吸引人才另一大誘因。有從事量化交易的來港外國人才表示，香港生活開支雖高，但稅務優勢大幅提升了實際收入。與此形成鮮明對比的，是一些司法管轄區對員工獎金徵收高達五成的稅款。所以一些外籍人才寧願降薪來港，雖然名義薪資減少，但低稅環境令實際可支配收入不減反增。為吸引全球頂尖基金、家族辦公室及資產管理公司落戶，特區政府還正透過修例優化稅收政策，以持續增強香港作為國際金融中心的競爭力。

國家「十五五」規劃支持香港鞏固提升國際金融中心地位。特區政府正在制定香港首個「五年規劃」，過程中應正視香港金融發展存在的問題和瓶頸，探索新機遇，提出新政策，設立新目標，從而進一步提升金融核心競爭力。

改善中小型股票流動性

加強監管與創新靈活性

以股票市場為例，當前流動性分化嚴重，資金高度集中於少數大型藍籌與科技股，中小型市值股票交投冷清，總成交額與全球頂級市場差距較大。五年規劃應推動改善中小型市值股票流動性，穩步提升主板整體交投，力爭在規劃期末港股日均成交額有較大提升，大幅縮小與主要競爭對手差距。財富管理方面，目前監管制度和產品創新的靈活性仍有待提升，能熟練處理跨國複雜家族信託與科技金融的高端人才供不應求，五年規劃對此宜提出對應舉措。

國際人才回流，顯示香港經濟韌性十足，其商業機遇、法律制度、稅務安排仍極具吸引力。但面對不斷變化的外部環境，逆水行舟，不進則退。香港應居安思危，定期審視各項政策措施，穩中求進。制定首個五年規劃給了香港總結和展望的契機，應當藉此做好長遠謀劃，鞏固提升國際金融中心地位。

作者李民斌是全國政協社會和法制委員會副主任，東亞銀行聯席行政總裁。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01專欄精選不同範疇專家，豐富公共輿論場域，鼓勵更多維度思考。

