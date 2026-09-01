見聞見智｜千萬教育公帑成利益肥肉　底層青年只能吃殘羹冷炙？

見聞見智｜潘學智專欄

象牙塔沾滿銅臭，教人唏噓。廉政公署起訴港大副教授，指其涉嫌在批出逾千萬元資訊科技教育項目時，收受220萬元賄款。坊間高呼數字教育，官僚大灑金錢，但當教育初心缺席，再花哨的科技計劃也不過是利益群體眼中的肥肉。行政撥款如此大意，議事堂內同樣冷清得可憐。翻查新一屆立法會會期紀錄，圍繞青年主題、點名民政及青年事務局回應的口頭質詢寥寥無幾。從政者把青年的心事拋諸腦後，歸根究底，盡是重物輕人的思想惰性。時代藍圖畫得再恢宏，若不為青年預留發光發熱的舞台，終是一紙空談。



時代視野確立青年承擔

世界對青年的期許，格局開闊得多。8月12日是聯合國國際青年日，今年定下主題為「境遇各異，願景相通」。各國青年境遇固然千差萬別，渴望參與社會的心志卻驚人相似。聯合國明言，青年是推動全球永續發展與創新變革的關鍵領袖，這種倡議與國家戰略佈局遙相呼應。稍早前在武漢舉行的世界青年發展論壇，不僅發布《青年宣言》，國家推動的「全球青年發展行動計劃」更甄選青年主導的微觀項目，放心把年輕人當作社會問題的解題者來投資。

數字教育的真諦，在於讓青年運用科技去解難。兩項跨越文理的實踐，足見國家正借力民間，拆解發展樽頸。人文領域裏，青年技術團隊聯手蘇州與雲岡文物保護機構，運用圖像生成技術，高精度三維復原殘缺壁畫。這修復千年古蹟之餘，更將之轉化為中小學互動教學工具，文化傳承自此有了溫度。至於科學醫療，澳門與內地青年科研團隊攜手，開發生成式人工智能，助基層醫院改善胎兒超聲波成像與自動診斷。這番心血大幅降低偏遠產檢門檻，精準篩查先天疾病，科技惠民，莫過於此。

星洲計劃孵化社區創投

新加坡的管治，甚至懂得運用風險投資思維，在青年政策上敢於承擔試錯成本。星洲推行的「青年行動計劃」，不尚空談，直接下放資源。以索美塞地帶（Somerset Belt）為例，當局絕不閉門造車，反而破格諮詢逾9,000名青年，由他們親自勾勒社區藍圖。星洲政府更牽頭成立Youth CoLab（青年實驗室），每年撥出30萬坡元，交由15位青年領袖掌舵，自主營運這片鬧市核心。

憑藉官方資金與導師扶持，青年的實踐不僅限於公共空間規劃，更直接跨足前沿科技。當地的「*SCAPE」空間設有數位工作室，容許青年在此測試生成式AI在音樂、舞蹈視覺效果及多媒體藝術創作中的應用。政府的角色是給予安全空間，讓青年去嘗試、去實驗，快速失敗並強力反彈。青年在營運時也許會犯錯，但是從實踐中摸索商業與社會價值的平衡，有助培養青年的抗挫力。這套信任青年的資助模式，將社會資源視為全民惠澤的公共財產，嘗試打破利益固化的藩籬。

民間深耕大膽容錯

星洲放手讓青年試錯，香港卻任由精英階層披着高科技西裝，延續「分餅仔」的貪婪。一如港大案那條盤根錯節的利益鏈，底層青年往往只能吃殘羹冷炙。官方冷漠，幸而民間深耕不輟。中大學生得到逸夫書院「逸夢成真」計劃和新聞與傳播學院的小額資助，將迷惘的青澀歲月拍成微電影《格物大學》。沒有鋪張的排場，幾個年輕人扛起鏡頭，在校園的幽暗與破曉間摸索。作品更遠渡重洋，在國際獨立電影獎上奪得金獎。

其實，香港各大專院校每年不乏這類青年自發提案。可惜的是，曲終人散，資助一停，滿腔熱忱往往只能無奈止步。筆者擔任督導委員的「仁愛堂青年夢工場」，正是看準了這道缺口，兩年前開展「青年號」地區提案項目，決心陪着青年多走一里路。我們讓青年自主構思社區提案，歷經大半年街站洗禮，讓他們親身觸摸街坊的冷暖。只要摒棄家長式管治的傲慢，讓前線同工褪去官腔、化身平等的「同行者」，青年自會從被動的福利受助者，蛻變為積極的社區解題人。

信任青年設圓夢基金

參與提案的青年坦言，初時僅抱着一腔熱血的夢幻，落區實踐後，終能學會從社區的真實功能與痛點出發，不再只憑空想。更有一班原本在夾縫中迷茫的年輕人，感念前線同工的平視，不像高高在上的組織者，更像團隊裏的一員全天候陪伴。嶺南大學成效研究印證，參與者對社區的歸屬感躍升逾三成。我們看重的不是績效數字，而是一群失語的世代，因獲信任與資源灌溉，尋回建設社會的本分。

追夢，是香港青年的最大公約數。既然地區小額資助能激發龐大創造力，當局理應擴展此模式，設立「香港青年圓夢基金」。每年批出約百項個人或團隊資助，支持青年參與高水平國際會議、赴發展中地區扶貧考察，或發起原創社區項目。財金官員或會質疑試錯成本，但教育資源本為滋養潛能，比起將千萬公帑淪為學閥的貪腐溫床，不如化作小額活水，灌溉青年有血有肉的夢想。社會不應把青年當作問題去防範，而應相信他們是未來的答案。

作者潘學智是民思政策研究所研究總監，香港中文大學滬港發展聯合研究所助理所長。



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