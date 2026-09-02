悅心聲｜開學不只孩子的事　家長如何化解「開學焦慮」？

香港心理衞生會專欄｜黃基舜

新學年剛開始，作為家長在剛結束的暑假為孩子預備書簿文具、學生們也重新穿起校服、道路上有更多校巴穿梭往來，而各區學校亦重新熱鬧起來。新學年開學除了是一個重返校園的日子，也是需要孩子適應的一個過程，同樣是家庭需要重新調整生活節奏的時刻。無論家長或孩子，也需要應對伴隨「開學」而來的種種挑戰——焦慮與壓力。



開學季家長壓力大

筆者作為社工，也是一名家長，深明新學年孩子要適應，家長也同樣面對不少壓力，以下是一些家長們普遍遇到的壓力情況。

家長會有情緒與照顧壓力。新學年開始，代表生活節奏重新變得緊湊。家長需要調節或提醒孩子準時作息、完成作業、溫習測驗，也要與學校保持溝通聯繫。如果是雙職家長，這些事情更是加倍壓力。很多家長也會擔心孩子在學校的適應情況、學業進度、社交，也會擔心校園欺凌情況，導致自我出現失眠、焦慮、難以集中等身心反應。

經濟壓力也不容忽視。作為家長，既要為孩子預備書簿、文具、校服、鞋襪，以至電子學習等裝備。同時現今家庭也更着力栽培孩子多才多藝，課外活動費用、補習班費用，亦佔一定開支比例。還要安排交通和膳食費用，難怪都說養育一名孩子成年，動輒100萬元以上。對於基層家庭或多子女的家庭來說，無疑這些開支可能是一筆沉重的負擔。有些家長為了讓孩子不「輸在起跑點」，即使節衣縮食，也勉強支付額外的補習或興趣班費用。教育是長久戰，在有限的資源及時間限制下，家長盡力為孩子安排，了解孩子所需，其實已經很理想。

給家長的「開學」建議

家長應該幫助孩子適應開學的情緒。孩子面對開學的情緒及適應，因人而異，有人期待；有人焦慮；有人喜悅；也有人情緒低落。有些孩子不願返學，其實也是人之常情，情況就像一條橡皮筋，在暑假的時候沒被拉緊，放鬆了，到了開學的時候，重新被拉緊，自然要重新適應。同時，孩子也需要應對來自學業的適應及社交的焦慮。

作為父母，您一般會如何關心孩子在校的情況？會否問孩子：「今日在學校如何？」當孩子還年幼，或許孩子會直接告訴你在學校的情況；但當孩子已經長成中學生，可能只會簡單回應一句：「都係咁啦」、「無咩呀」、「唔好問啦」等。事實上，當孩子由小學升上中學，這個轉銜期是需要更多的適應。而整個中學階段也會面對不同的挑戰與壓力，包括：學業、社交及個人成長等。這些關鍵時刻，家庭需要成為孩子背後強大的後盾，家長又可以如何承載孩子的情緒需要？

如何為孩子開學作預備？

首先，要建立坦誠分享空間。選擇個合適的時間關心孩子在校的適應，所謂合適是指大家也能專注於傾談的時候，例如：晚餐期間、睡前時間。建議家長以更具體的了解，代替「今日返學怎樣？」這類廣泛提問。家長可向孩子了解「今日返學適應得如何？」、「今日有沒有開心事？有沒有搞笑事？」、「午膳時，哪位同學跟你一起？」、「你最喜歡什麼學科？」當孩子分享的時候，家長用心及專心聆聽，回應孩子當下的感受。

建立高質素的陪伴及支持也必不可少。當孩子分享在校的不適應或不愉快的事件，家長應避免表達「很快就能適應」、「間間學校都這樣」。家長可嘗試設身處地以孩子的角度想想、用心了解孩子現正面對的挑戰，並向孩子表達同理心，同時表達對孩子的支持。適時亦可與學校加強溝通、尋求與學校的合作，一同支持孩子。

其實，新學年就是求學階段的一個新里程，儘管前路有不少的挑戰，同時也夾雜我們陪同孩子成長的印記，但無論如何「辦法總比困難多」，只要您願意分享，我們隨時伴隨左右。

未來一年，香港心理衞生會將在此提供「悅心聲」空間，透過本會的專業社工、臨床心理學家、精神科醫生、學者等，與社會大眾一同細悅彼此心聲。

香港心理衞生會於1954年成立，是一個以推廣精神健康為宗旨的非牟利社會服務機構，現時已建立50多個服務單位。成立至今，本會一直秉持「精神健康 全民共享」為願景，致力提供優質服務，並通過舉辦不同的活動向社會大眾推廣精神健康知識和相關的支援方法，致力實踐推動您我關注精神健康的使命。

作者黃基舜是香港心理衞生會總主任(服務)。



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