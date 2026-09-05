夏建芳｜砸千億建盛事舞台，還要靠30年前巨星獨撐大局？

夏建芳專欄

近年特區政府大力發展文化產業與盛事經濟，千億重資築就多個城市文旅地標，西九文化區、啟德體育園、郵輪碼頭等大型項目，相繼落戶維港黃金地段，為香港鋪陳了國際領先的文旅舞台。



千億築城與千人文創

超前基建亦倒逼着本地文化內容與軟實力急起直追。數據顯示，西九文化區2024/25財政年度營運赤字擴大33%，達7.69億港元，常規收入同比下跌18%。這恰恰提示我們：宏大的文旅地標要發揮最大經濟效益，不能僅靠外來的星光。

時光回撥至30年前的1995年。作為當時香港文創主力，成立年餘的香港演藝人協會，會員不足千人，主力人員約四五百人，核心骨幹不足百人。這批文創從業者，在缺乏大額政府資助的環境下，創造出極強的文化影響力與經濟效益。據國際唱片業協會（IFPI）數據，1995年香港實體唱片本地銷售額高達16.8億港元；成龍電影《紅番區》本地票房收穫5,691萬港元，成功打入北美市場。流行文化產業不僅支撐數萬家庭生計，亦對外輸出雄厚文化軟實力。

啟德新張，老將撐場

啟德體育園2025年3月新張啟用，商業盛事成績亮眼：憑Coldplay、SEVENTEEN、周杰倫等藝人演唱會帶動，啟德主場館首年門票銷量達125萬張，總票房折合14.9億港元，單場館年度演唱會票房居亞洲首位。

但從社會層面審視，場館內的本土文化內容情況不容樂觀。啟德開幕演出，倚重劉德華、林子祥、葉倩文等資深藝人撐場，其中劉德華、葉倩文已年過六旬，林子祥更是年過70，這一方面顯示他們藝術生命常青，另一方面折射出香港文創後繼乏人。

當前香港最具全城共鳴和海外號召力的本土藝人，依舊是30年前已成名者，如成龍、周潤發、譚詠麟和四大天王等，還有離世多年的張國榮、梅艷芳、黃家駒、陳百強等。反觀1995年，劉德華、周星馳僅30出頭，《百變星君》、《烈火戰車》等本土電影票房均突破3,000萬。周星馳那部當時不受待見，如今被華語文化奉為經典的《西遊記》（內地稱為《大話西遊》），同樣誕生於1995年。

近年來，香港影視演藝行業代際發展停滯，雖有本土偶像與獨立音樂人試圖掀起風潮，但多耽於在地共鳴，在承接國際化、跨地域號召力上，依然面臨巨大瓶頸。現今各大文旅舞台，仍在消費30年前積澱下的經典IP，無論資深藝人還是新生代，能拿出的核心內容，依舊是早年積累的文化資源。

30年IP，飄零在雨中

30年前，香港文化IP熠熠生輝，既有時代機遇的加持，也有因社會認同而生出的階級流動空間。當時的演藝圈，不僅草根願意參與，大量世家子弟、知識分子也積極投身，何寶生、陳慧琳、麥浚龍等人便是例證。

這反映當年流行文化擁有強大的階級整合能力。百億家族後代願意參加歌唱比賽和演藝訓練班，足以證明演藝行業在當時不僅代表名利，更是實現個人抱負，引領時代潮流的黃金舞台。

對比現今，文創產業吸引力持續下滑，演藝產業的人才向上流動出現斷層，當年草根翻身、精英投身的雙向人才流入格局不復存在。

千億舞台，獨缺新聲

1995年，香港流行文化僅憑數百名核心文創骨幹，就撐起星光璀璨的產業金字塔。香港如今擁有舉世認可的文旅宏偉基建，啟德體育園更獲《時代雜誌》評為2026年全球最佳遊覽地之一，可真正能夠站上這個國際舞台、代表香港發聲的新一代藝人，依舊芳蹤難覓。

當然，今日香港已不可能也沒有必要復刻1995年的香港，但若要將硬件盛事轉化為長遠文旅效益，1995年依然是一個很好的參照物，那就是人：人才是文化產業最核心最寶貴的資源。

為了更好地落實香港作為中外文化藝術交流中心的定位，讓啟德和西九這套完美的文旅基建發揮最大效益，政府文化產業政策有必要從築城轉向系統而精準的人才孵化。

文化系統要從築城轉向人才孵化

首先是要參照建設千億基建的選址設計、施工驗收程序，統籌資源，搭建本土藝人培育機制，建立選拔、孵化、海外輸出的完整產業鏈。

其次是參照運營千億基建的思路，推動公私合資培育新人，設立精準激勵機制：對有志投身行業的年輕人，入行前期提供穩定生活資助和專項培訓，一旦作品或個人影響力打開區域及國際市場，立即重獎。

當然，流行文化的核心生命力在於其不可預測的創造力與野生感，政府哺育體系是為其遮風擋雨的「溫室底座」，而非限制其生長方向的「鋼絲網」。

培育藝人、打造原創IP投入不菲，但長遠經濟效益十分可觀。特別在現有千億基建投入完畢，卻面臨營運赤字、邊際效益遞減時，增撥資源培育新一代本土文創力量，讓香港這套完備的文旅「新槍」，配備富有競爭力的全新「彈藥」，十分必要。

作者夏建芳是粵港商人，曾任大灣區某地政協委員、市作家協會副主席。



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