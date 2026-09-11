陳智思｜當世界文化在香港相遇——不只是盛事，更是國際信任

陳智思專欄

立秋過後，香港的文化日曆總顯得格外豐富。近年，我們總能見到俄羅斯秋季文化節、香港瑞士月、意大利秋「意」舞台文化節、日本秋祭、韓國十月文化節、KINO德國電影節等接連登場，加上康樂及文化事務署統籌的「亞藝無疆藝術節 Asia+ 2026」，展現以亞洲為主軸及一帶一路地區的多元文化，為城市注入多國文化色彩。



秋日文化盛事彰顯城市吸引力

傳統節氣與國際文化盛事交織，令香港的秋天成為一年中，文化能量最充沛的季節。

這些活動固然各有主辦單位及不同主題，但若把它們放在同一張時間表上細看，會發現香港在同一段時間之內承載如此多元的國家文化敘事，我相信是香港長年累積的一種吸引力，並非一種偶然。

我過去多次撰文提出，香港若要在新發展階段保持領先優勢，除了鞏固金融與專業服務的傳統基石之外，更要深耕以文化為核心的軟實力，並以大灣區為戰略腹地，面向亞洲、輻射全球。所以，國家在規劃中賦賦予香港「中外文化藝術交流中心」的定位，正是賦予香港加強國際信任與情感連結的重要支點。

今天，當我們把目光投向這個秋季文化節慶密集的現象，也應該用同一套思路去理解它的價值。

國家文化節是香港國際連結縮影

上述這一類的國家文化節，實際上是由長期在香港生活、工作並扎根的非華裔居民、社群組織及文化工作者，聯同駐港領事館和商會共同推動。他們舉辦活動，固然是分享自身文化、深化民間交流；但更重要的是，這些節慶持續培養香港一種深層而長遠的能力：讓不同文化背景的機構、社群和個人在同一座城市相遇和交流，並與香港市民建立真實而持久的連結。

因此，與其將這些節慶單純理解為外國文化的輸入，不如視之為香港多元文化社群共同塑造的城市生活。來自俄羅斯、瑞士、意大利、韓國等不同背景的在港藝術家、創科工作者、設計師及表演者，選擇以香港為基地策劃和舉辦文化活動，本身正反映他們對這座城市的信任與歸屬。這份信任並非由單一盛事所建立，而是植根於香港長年累積的國際網絡與開放的社會聯繫。

香港擁有多元的國際領事網絡，以及成熟的國際、內地和本地商會體系；加上便利的國際聯通、具規模的文化場地與媒體生態，以及雙語以至多語並存的城市環境，均為跨文化交流提供了重要基礎。因此，這些在港國際社群不僅能透過文化活動與本地市民建立聯繫，也能以香港為節點，連結大灣區、亞洲以至更廣泛的區域受眾。

從分散節慶到走向城市文化敘事

我的觀察就是，香港雖然舉辦不少這類文化活動，但問題不在於活動數量不足，而在於分散的文化能量尚未有效地整合為一個清晰、能讓市場和旅客辨識屬於香港城市特色的文化敘事。一位海外旅客若在10月抵達香港，未必知道同一時間有多少場國家文化活動正在進行；一位本地市民也未必意識到，自己身處的城市，正在同時上演着來自五、六個國家的精彩文化故事。

我曾提出，香港下一步的對外策略，應鎖定具經濟潛力、且與香港產業結構互補的城市，透過「文化結盟」機制，將文化合作與金融、專業服務、創科及旅遊等領域深度連結，從而構建更具韌性的城市夥伴關係。這一思路同樣適用於秋季舉行的多場各國文化節，它們更可成為香港拓展對外文化結盟的具體切入點。關鍵不在於將這些活動納入單一框架，或削弱各主辦機構的自主性；相反，香港需要做的是在保留各國文化特色和節慶主題的前提下，創造更多連結、協作與延伸效益。政府與業界可從幾方面着手。

要把這種潛力轉化為屬於香港的真正的軟實力資產，政府與業界可以從幾方面着手，例如：建立一個跨機構、跨領事館、跨場地的秋季文化活動日曆與地圖，讓市民與旅客能夠一目了然地看到整個季節的節目全貌。其次，應鼓勵跨節慶、跨文化背景的協作，包括促成不同文化背景的在港藝術家、策展人、文化工作者與社群共同創作、交流或舉辦工作坊，而非僅停留於單向展示各國文化，這類合作可讓香港逐步成為文化對話與共同創作的參與者。

同時，文化體育及旅遊局或香港旅遊發展局等相關政府部門與機構，可探討如何適度擔當協調和提供便利的促進者角色，有策略地把文化節慶與旅遊、教育、創科及社區推廣結合，設計具主題的文化路線和參與式體驗，並協助促成節慶主辦單位與本地大學、中小學、藝文團體及社區組織建立更緊密的合作。這不僅可讓文化節慶成為促進人際交流、共同創作和長遠連結的平台，也能讓旅客在觀賞演出以外，走進不同社區，感受多元文化如何融入香港的城市生活，體驗一個「國際文化活在香港」的秋天。

把「讓世界相遇」轉化為長遠軟實力

衡量香港軟實力及其作為文化交匯點的成效，關鍵不只在於舉辦多少文化節慶活動，更在於其能否持續發展，吸引不同文化背景的社群積極參與，並讓本地各界藉此拓展交流與合作網絡。同時，這些活動亦應促進年輕一代對多元文化的理解、尊重與包容，從而在長期互動中逐步累積跨文化背景社群的關係與信任。

香港的優勢在於其獨特的樞紐定位：面向國際、連接大灣區、立足亞洲；而「中外文化藝術交流中心」的定位，正為香港發揮這一優勢提供了重要方向。

在當前地緣政治關係日益複雜、國際關係不確定性增加的背景下，文化交流尤其能維繫人與人之間的理解、信任與連結。每逢秋季，多個國家的文化活動仍在香港同期舉行，既反映各方持續推動民間交流的意願，也說明香港依然具備讓不同文化安心相遇、彼此對話的條件。

作者陳智思是團結香港基金主席。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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