劉暢｜胡塞武裝掀紅海航運變局　香港宜搶攻「戰時海事服務」

香港新方向劉暢博士專欄

九天，5,400平方公里。也門胡塞武裝發言人薩雷亞9月11日公佈西海岸戰役戰果：已經將沙特支持的部隊逐出塔伊茲、荷台達兩省六個地區，拿下摩卡港、祖巴卜和曼德海峽正中的丕林島，也門整個西岸盡入囊中。戰果數字或有宣傳水分，但路透社、半島電視台均獨立證實了丕林島易手和政府軍撤離。西方分析圈用了一個詞彙：Collapse——不是戰敗，是崩潰。



胡塞具備准國家形態

一個以家族姓氏命名的組織，外界向來以「民兵」「叛軍」「拖鞋兵」稱之，仿佛不過是另一支烏合之眾。但事實上，胡塞武裝是中東地區少有的、具備完整理論綱領、嚴密組織體系與正規軍事能力的政治軍事集團。

誤解始於名稱。該組織正式名號是「真主擁護者」（Ansar Allah），「胡塞」不過是創始家族的姓氏，外界却據此把它想像成部落武裝。事實上，其前身是上世紀九十年代興起的「青年信仰者」運動，以宗教復興起家，逐步發展爲一套動員體系。經歷多年戰爭，再藉與前總統薩利赫的階段性結盟，進入首都及國家權力核心。其崛起既有本土動員，也有對既有制度、軍事資源和政治關係的吸收。它是宗教外衣包裝下的現代型政黨，而深耕本土、貼近部落現實這一點，令它比許多靠外部輸血的代理力量更具韌性。從實際體量看，胡塞武裝早已超出地方武裝的範疇：其控制着也門約三分之一的領土，却集中了全國約70%、超2,000萬的人口，轄區內建立了完整的稅收、司法與社會治理體系，本質已是具備准國家形態的政治軍事實體。

作戰上，它也早已脫離流寇階段。其擁兵超十萬，列裝作戰艦艇、裝甲車、彈道導彈與武裝直升機，在與沙特常年交戰中繳獲大量美制裝備，對西方武器性能了然于胸。其戰術融合了游擊戰的靈活性與現代戰爭的遠程打擊能力，無人機、反艦導彈的區域拒止戰術運用嫻熟，作戰體系完備度不輸中東多數國家正規軍。

胡塞武裝何以節節勝利

胡塞的節節勝利，從內部看，胡塞武裝的凝聚力與執行力形成了對也門政府的降維打擊。也門政府本質上是沙特與阿聯酋扶持的鬆散聯合體，派系內鬥不斷，軍隊各自為戰，此前甚至發生政府派系間的武裝衝突。此次丕林島守軍未經激烈戰鬥便撤退，正是也門政府組織渙散的直接體現。反觀胡塞武裝，指揮統一、目標明確，閃電式推進體現了極強的戰役規劃能力，能快速將陸上控制轉化為海上封鎖能力。

從外部看，沙特與美國的戰略失策為胡塞武裝創造了戰略空間。沙特介入也門內戰近十年，始終依賴空襲而非地面推進，既無法摧毀胡塞武裝的根基，反而因平民傷亡激化了也門民眾的反抗情緒。其扶持的也門政府戰力低下，始終無法形成有效控制。而美國的戰略收縮則是關鍵變數：據報導，沙特王儲兩度致電特朗普要求打擊胡塞武裝，均遭拒絕。美國將戰略重心鎖定霍爾木茲海峽與伊朗本土，不願在紅海開闢新戰線，僅以百名顧問提供情報支援。這種「有限介入」的姿態，實質上為胡塞武裝控制曼德海峽放開了上限。

曼德海峽變局的全球影响

對沙特而言，這是國家安全與發展戰略的雙重危機。歷史上沙特依靠「東線霍爾木茲 + 西線紅海」的雙出口體系保障能源安全，東西向輸油管道日均輸送400萬至500萬桶原油，是其規避霍爾木茲風險的核心依託。如今霍爾木茲海峽承壓，曼德海峽又被胡塞武裝掌控，東西兩條出口通道同時面臨威脅，沙特能源命脈首次陷入雙向鉗制。

對美國而言，這是中東秩序與石油美元體系的侵蝕。傳統上，美國通過提供安全保障換取海灣國家的石油美元循環，支撐美元霸權與金融市場。如今美國無力保護沙特能源安全的現實，正在動搖海灣國家對美國安全承諾的信心。一旦沙特等國形成「安全不能完全依賴美國」的認知，石油美元體系的信任基礎將被削弱。與此同時，油價飆升將加劇美國國內通脹壓力，打亂美聯儲降息節奏，進而對美股、美債形成壓力，形成地緣風險向國內金融市場的反向傳導。

對全球經濟而言，能源航道的風險溢價正在長期化。曼德海峽控制權易手可能重構全球能源定價邏輯。布倫特原油突破每桶100美元只是開始，若雙峽風險持續發酵，油價衝擊120美元並非極端情景。航運成本、物流時效的上升將沿着產業鏈傳導，推高全球通脹粘性，迫使主要經濟體維持高利率更久，進而增加全球經濟衰退風險。

看得懂對手才能接得住變局

作為全球第四大國際航運中心與第三大國際金融中心，曼德海峽變局既是風險測試，也是轉型契機。香港要把自己做成「不確定性中的確定性」，其一，發揮全球第四大船舶註冊地和海運專項保險池的承保能力，承接倫敦戰爭險高價外溢的需求；其二，航道中斷必然帶來租約、繞航、貨損的海量糾紛，海事仲裁與國際調解院應主動承接這批「戰時法律服務」；其三，香港燃油價全球前列，若油價持續上升，宜預設觸發式續期機制，免得每次臨時立法、緩不濟急，中長期更要加快淨零發電。

胡塞武裝的崛起與曼德海峽的易手，本質上是中東舊秩序鬆動、本土力量崛起的縮影。當我們跳出「代理人戰爭」的簡單敘事，才能看清這場變局的深層邏輯——組織能力的代差、安全秩序的重構與全球供應鏈的再調整。對香港而言，唯有看清趨勢、主動佈局，方能在地緣波動的浪潮中，持續鞏固國際樞紐的競爭力。

作者劉暢博士是「香港新方向」總召集人，香港人才創業者協會執行主席，海南大學「一帶一路」研究院客座教授。



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