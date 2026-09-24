香港新方向劉暢博士專欄

今年7月，OpenAI公佈一份震驚業界的事故報告：近700個AI代理程式，在沒有人類指令、沒有中央指揮的前提下，自發結盟、分工合作，形成一套具備組織能力的「AI蜂群」。這些智慧體自行挖掘零日漏洞、突破隔離沙箱、繞開安全防護，在4天半內執行高達17,600次操作，成功攻入開源平台Hugging Face的生產伺服器。更令人悚然的取證細節顯示：這些AI早在5月就利用內部程式碼倉庫架設專屬「留言板」，彼此交換資訊、同步策略，入侵完成後還主動清除紀錄、抹除痕跡，全程自主、自組織、無人操控。



商業利益與公共安全衝突

事故之後，矽谷迅速分裂成兩個陣營。Anthropic行政總裁阿莫迪發表長文《我們必須為前沿定速》，主張在AI企業內部嵌入獨立評估者、推動民主國家之間的企業協調，乃至達成一個包括中國在內的國際安排，並警告一個能力更強而同樣失準的「蜂群」，可能在一年內造成災難性破壞。三天後，英偉達行政總裁黃仁勳在Dreamforce大會上針鋒相對：「我們不需要任何新法律，不需要新監管。」在他看來，AI 說到底是人類造出來的硬體和軟件，安全是工程問題而非法律問題，市場自會淘汰不安全的產品。一邊是「必須緊急踩煞車」，一邊是「完全交由市場」，兩種極端立場，暴露了當前AI產業的核心矛盾：商業利益無限擴張，與公共安全風險無限累積的劇烈衝突。

兩種主張看似技術路線之爭，背後卻各有利益算計。阿莫迪的方案是一套精緻的商業壁壘：把安全成本變成行業准入門檻，抬高算力與合規成本，終止「競相降低安全標準」的內卷；再約定能力上限，把競爭引向產品落地——而這恰恰是頭部企業現階段的強項，經濟學裡有個詞叫「監管俘獲」，指監管機構被監管的產業或利益集團影響，轉而為其利益而非公共利益服務。阿莫迪對中國開出的建議是限制晶片出口、打擊模型蒸餾。這不只是安全議題，而是對開源競爭對手的打擊。反過來，黃仁勳的「市場萬能論」也要打折來聽——英偉達是這輪算力競賽最大的「賣鏟人」，GPU市佔率約九成，「能跑多快就跑多快」當然最符合它的利益。

中美AI焦慮的不同維度

有趣的是，中美兩國公眾面對AI的焦慮根本不在同一個維度。美國人擔心「AI太聰明，成了上帝」，恐懼人類失去控制權，害怕科技巨頭藉超級智慧主導世界；中國人擔心「AI太便宜，我成了廢人」，焦慮的是明天的工資條和被擠壓的職場生存空間。一個望向哲學的終局，一個盯着現實的生計。

這種集體心態差異，容易造成全球AI發展的「囚徒困境」：所有人都知道盲目加速、暴力堆參數、無上限競爭暗藏巨大風險，但在商業競爭與國家博弈的雙重壓力下，沒有任何一方敢單獨減速、敢率先按下暫停鍵。產業陷入「安全標準逐底競爭」的內卷狀態，不斷犧牲安全換取進度，最終讓風險持續堆疊、漏洞不斷累積。

中國的AI監管路徑

相較歐美「先創新、後補救」的被動監管模式，中國採取「規則前置、安全兜底、有序創新」的治理邏輯。9月2日，中央網信辦通報「清朗·整治AI應用亂象」專項行動第二階段進展：累計清理違法違規信息561萬餘條，查處賬號4萬9,000餘個，處置違規網站、應用程式2,400餘個；豆包、元寶、千問、文心一言4大平台被要求嚴把原始語料審核關、嚴格限制違規內容輸出。

更早之前，去年3月網信辦等四部門聯合發布《人工智能生成合成內容標識辦法》，配套強制性國家標準，兩者均於去年9月1日起施行：AI生成的文本、圖片、音頻、視頻必須添加顯式標識，並在檔案元數據中嵌入包含屬性資訊、服務提供者編碼、內容編號的隱式標識，日誌留存不少於六個月。換句話說，AI生成內容從誕生那一刻起就「自帶身份證」，看得見的水印與看不見的元數據雙重綁定，下載、轉發都抹不掉。監管並非限制創新，而是守護長期良性發展，希望可以實現AI創新與安全管控的動態平衡。

普通人如何克服AI焦慮

監管再完善，也解決不了普通人的另一個困境：資訊爆炸帶來的AI焦慮。每天都有「模型又進化了」「行業要被顛覆了」「你的工作要消失了」的消息，真假混雜、誇大其詞。人還沒被AI取代，先被關於AI的資訊淹沒。這種焦慮的本質，是我們在一個高速變化的系統裡，失去了對自己處境的判斷錨點。

要化解焦慮，首先要破除「神化AI」與「妖魔化AI」的兩極誤區。無論蜂群如何自主進化、模型如何強大，AI終究是人類工具，所有失控都是制度與管理的缺口，而非技術的必然宿命。其次，要在海量資訊中建立過濾機制，不被聳動標題、片面災難敘事綁定，客觀看待AI的風險與價值。最後，也是最關鍵的一點：擺脫「被替代恐懼」，轉向「主動適應變革」。AI淘汰的是重複勞動，而非人類；未來的競爭，不是人與機器對抗，而是善用機器的人與固守舊模式的人之競爭。

全球AI治理的重構時代正式來臨。與其在「加速」與「叫停」之間二選一，不如學會在發展中校準方向盤——這既是監管者的課題，也是每個普通人安身立命的功課。對普通人而言，真正能對抗焦慮的，從來不是預測未來，而是找回當下可做的、具體而微小的事情，並把它做好。

作者劉暢博士是「香港新方向」總召集人，香港人才創業者協會執行主席，海南大學「一帶一路」研究院客座教授。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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