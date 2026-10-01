思哲研究所｜大馬科技重鎮「八打靈再也」如何吸引港商投資？

思哲研究所專欄｜李冠儒博士

隨着全球供應鏈重組及東盟經濟圈的快速崛起，馬來西亞憑藉優越的地理位置、多元語言環境以及穩健的法治基礎，日益成為港商拓展東南亞市場的首選要地，也是港人旅遊的選項。然而，香港主流媒體鮮有介紹大馬特定區域及具體政策者，本研究所因此邀請李健聰國會議員介紹其選區——雪蘭莪州（Selangor）八打靈再也（Petaling Jaya，簡稱PJ）作為大馬創科重點區域的一些政策與港馬合作空間。PJ在首都吉隆坡及巴生之間，因此距離東南亞海運樞紐巴生港與吉隆坡國際機場均在一個小時車程之內。作為吉隆坡大都會區的核心衛星城市，PJ不僅擁有成熟的商業基建與極高的生活品質，更是雪州推動智慧城市與高新科技發展的重鎮。



港商可全面佈局東盟市場

大馬的發展方針與「香港一五」的創科內容有所重疊。在國家重點招商引資政策《2030年新工業大藍圖》（NIMP 2030）的推動下，大馬正全力發展半導體、數字經濟與AI、綠能電動車及生物醫藥等前沿產業。其中，鑑於PJ毗鄰吉隆坡與賽城（Cyberjaya），其數字基建極為完善，PJ的戰略地位因此很高。

PJ目前已是不少港資科技、電商物流、文創及餐飲品牌在大馬的落腳點。李議員特別歸納了政、商、產、學、媒五大維度的香港-PJ合作前景。在「政」的層面，他期待港企深度參與雪州智慧城市、綠色能源與數據中心的建設；在「商」的層面，PJ的優質中小企業希望借助香港頂尖的金融與貿易網絡共同「破圈出海」；在「產」的層面，晶片設計、半導體封測、數字經濟、人工智能、新能源、生物科技及低空經濟等均是合作重鎮，更可善用位於八打靈市的「東盟科技創新基地」作為落地對接平台；在「學」與「媒」的層面，港企亦可與馬來亞大學（UM）等頂尖學府展開產學研合作，並透過在地媒體打造東南亞本土化品牌。

東馬（沙巴與砂拉越）與西馬的政策差異也導致了他們與不同港企的相性有差異。東馬擁有獨立的移民與土地權，派駐人員需另行申請准證。港企應該按企業的情況選擇優先與東馬還是西馬合作。李議員指出：「西馬優勢在於科技、總部經濟與高端製造，東馬則擁有豐富的綠能、碳匯、農業與旅遊資源...港企完全可以以PJ為區域總部，靈活輻射東馬及廣闊的東盟市場。」

在稅務與僱傭法規方面，馬來西亞的公司稅率為24%，中小企業首60萬令吉應納稅所得額可享15%–17%的優惠稅率；居民個人所得稅率介乎0%–30%，非居民則統一為30%。聘請員工方面，企業須嚴格遵守《1955年僱傭法令》，為本地員工繳納約最低11%的公積金（EPF）、社保（SOCSO）及就業保險（EIS），每星期工時上限為45小時。

大馬為港資提供多元居留准證

對於進出口貿易，馬來西亞作為RCEP與《跨太平洋夥伴全面進展協定》成員，配合《香港-東盟自由貿易協定》，絕大多數港馬之間的貨物均可享有關稅減免優惠。至於PJ，港企可善用PJ鄰近的地理優勢，同時享受馬來西亞工業發展局（MIDA）為出口導向型企業提供的出口增值稅務豁免及推廣費雙重扣稅等多項便利配套。

針對東主、董事及家屬的長居需求，港企負責人不單在大馬可透過自身公司擔保申請為期2至5年且可續簽的就業准證，還可透過大馬高端簽證（PVIP，即「高級預估頂級簽證」）、第二家園計劃（MM2H），或馬來西亞數位經濟機構（MDEC）推出的「DERantau數位遊牧民族簽證」與「科技創業者准證（MTEP）」等多元途徑取得長期居留權。

若港商獲發最高級別的特優就業准證（EPI，月薪達10,000令吉或以上）或高層就業准證（EPII，月薪介乎5,000至9,999令吉），其配偶及21歲以下未婚子女均可順理成章申請家屬准證隨行生活。在這項安排下，子女可直接就讀當地高質素的國際學校，配偶若在當地順利獲取僱主聘用，亦可直接向移民局申請轉換工作許可，可在大馬長期生活，便於港商往返港馬之間。

在企業設立與股權結構上，港人可在大馬順利成立私人有限公司（Sdn Bhd）。除金融、零售分銷、石油天然氣及媒體等敏感領域外，絕大多數行業均允許100%外資持股，在PJ這個科技重鎮亦無額外特殊限制。儘管法律並未強制要求外資公司必須聘用本地員工，但適量招聘本地人才有助於順利取得營業執照與就業准證，而外資公司在申請時實繳資本一般建議達到50萬至100萬令吉（約88萬至176萬港元）。

MD資格為港企帶來多項優惠

獲得「Malaysia Digital」資格的香港企業更可享有5至10年的所得稅豁免及外籍人才配額便利。香港企業要取得有關資格，需要兩個步驟。

第一步是設立大馬註冊的Sdn Bhd，並確保其業務範疇涵蓋AI、大數據、雲端、軟體開發、半導體設計或（和）綠色科技等。公司的初始實繳資本最低僅需1,000令吉（約1,760港元），若後續打算同步申請所得稅減免，實繳資本則建議達到50,000令吉。

第二步是線上提交申請與審核。企業透過馬來西亞數位經濟機構（MDEC）的官方平台提交商業計劃書、財務預測與技術架構，並繳納1,080令吉的審查費。通過MDEC的線上簡報與跨部門委員會審核後，即可在數週內獲頒MD資格證書。

取得資格後，企業只需在12個月內滿足在當地僱用至少兩名月薪5,000令吉以上的科技人才、以及每年營運支出達50,000令吉等基礎承諾，即可全面啟用MDEC的eXpats綠色通道加速為港籍高管辦理工作准證，並鎖定5至10年的所得稅豁免等核心優惠。

最後，容本研究所特別感謝李健聰議員分析，期待本港各界得以對馬來西亞特定區域的產業潛力與投資環境建立起更全面、客觀的認識，以便港馬攜手開闢互利共贏的嶄新篇章。

作者李冠儒博士是思哲研究所青年事務教育總監。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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