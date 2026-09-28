劉暢｜中美八點共識奠定G2格局　攜手阻止世界走向毀滅

香港新方向劉暢博士專欄

今次中美元首華盛頓會晤，最值得記取的不是禮儀熱鬧，而是雙方歸納出的八點成果共識，並把兩國關係正式錨定在「基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係」之上。在紛繁多變的國際形勢下，這八點的意義遠不止於經貿減稅、禁毒破案、大熊貓赴美；它的底層邏輯，是兩個核武大國、兩大經濟體主動放下成見與短期私心，就「不打熱戰、不讓文明因誤判而毀滅」作出可執行約定。習近平主席一再提出，中美能否跨越「修昔底德陷阱」，開創大國相處新範式，關鍵正正在於把競爭裝進邊界、把分歧納入溝通、把合作列為主軸。



從雙方新聞稿的分類看，首條共識統領全域，第二類「禮樂」職能——贈送大熊貓、相互支持APEC與G20、重提二戰並肩作戰——是繼往開來、營造相互尊重的氛圍；第三類具體事務則在經貿、禁毒、人工智慧、伊朗核與國際水道等議題上各取所需。

歸根結底，八點共識這個框架的核心目標正是跨越修昔底德陷阱。這一陷阱的可怕，不在於「必有一戰」的宿命，而在於雙方被恐懼、猜疑與面子綁架，最終滑向無人想要的結局。以「尊重、公平、對等」為基石，正是要為這種最壞的慣性踩下剎車：你尊重我的核心利益，我對等回應你的合理關切，用制度化框架取代相互試探的野蠻衝撞。從這個意義上說，八點合起來，就是一個「不謀熱兵器對抗、先謀危機不失聯」的格局。這恰是中方要的空間——只要美國還想當規則維護者，而不是純然破壞者，就有得談、有得管、有得控制戰爭風險。

這也是習近平主席多次闡述的、兩個大國如何跳出「修昔底德陷阱」的核心邏輯。陷阱之所以是陷阱，在於守成大國與新興大國之間的恐懼與誤判會自我實現。破解之道，不是一方壓倒另一方，而是雙方都承認對方是世界秩序的一部分——中國不僅是現行國際秩序的受益者，更是構建者。這次共識的潛台詞，恰恰是美方對這一點的默認。中國明確表示不會落井下石，給美國頭腦清醒的政商科界人士吃了定心丸；美國則放下「從實力地位出發」的幻覺，接受以對等姿態談判。兩強各退半步，世界便向前一步。

然而，有共識不等於無鬥爭。自今年5月特朗普訪華以來，短短百餘日，美國政府的對華動作從未停歇：最高法院否決其以《國際緊急經濟權力法》徵稅後，特朗普轉而援引《1974年貿易法》第122條開徵臨時附加稅，並先後以「產能過剩」和「強迫勞動」為由發起301調查，對華加徵關稅；國土安全部炮製涉疆制裁清單，一次制裁43家中國企業；國防部發布新版1260H清單，阿里巴巴、比亞迪、百度等中國知名企業悉數上榜，清單由134家增至188家；財政部的SDN清單更是月月有新名單。這種「邊握手、邊出牌」的姿態，本質是投機：以最低成本的試探，換取最大的談判籌碼。中方對此不宜抱任何浪漫想像。事實上，反制工具箱也已經啟用——今年4月末，中方就美國財政部制裁恒力石化（大連）煉化等五家企業實施阻斷禁令，是《阻斷辦法》出台以來的首次動用。

「美帝國主義很傲慢，凡是可以不講理的地方就一定不講理；要是講一點理的話，那是被逼得不得已了。」——1953年，毛澤東主席在《抗美援朝的偉大勝利和今後的任務》中如是說。唯有堅決、系統、有威懾力的反制，才能擊退美方長臂管轄的路徑依賴，才能正告其「此路不通」。反制的意義不在於意氣之爭，而在於以鬥爭求團結、以鬥爭護穩定：中國只有證明自己是與美國平等的談判對手，才能真正讓「尊重、公平、對等」落到實處，而非淪為單方面的讓利。

「帶有競爭的和平」——或許正是今後中美關係的主旋律。這與中國一以貫之的政治定力一脈相承。中國從不追求畢其功於一役的終戰協議，而是把大國競爭看作一場考驗內力與定力的持久戰。八點共識只是開端，未來在APEC與G20等場合還會有更多細節磋商，也勢必伴隨更多打打談談、邊打邊鬥，不是消耗內力，而是鬥出新的養分田；打，不是打破枷鎖而已，更是打出發展的新天地。以十年之功，把咄咄逼人的對手管控到「鬥而不破」的境地，靠的不是一時的豪言，而是這份綿長而堅韌的戰略耐心。

中美此次會晤，各取所需，達成了某種程度的「雙贏」，但核心分歧仍有待長期化解。真正的收穫，是雙方共同築起了一道阻止文明滑向毀滅的防線，並在「尊重、公平、對等」的旗號下，開啟了G2共治——或更準確地說，兩強在競爭中求共存的歷史新局。接下來的路，註定是帶着競爭的和平、帶着纏鬥的合作。大國相處，從來不是一紙文書可以了結的事。能立下規矩，已屬不易；能在規矩之下持續纏鬥而不破局，才是真正的本事。

作者劉暢博士是「香港新方向」總召集人，香港人才創業者協會執行主席，海南大學「一帶一路」研究院客座教授。



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