彭韻僖｜提升社交媒體素養　慎防跌入情緒陷阱

彭韻僖專欄

踏入數碼傳播年代，網絡資訊無孔不入，改變大眾接收資訊與表達情緒的方式，亦無形之中影響青少年心智發展。社會一直關注學業壓力、家庭關係對青年情緒的影響，卻往往忽視：每一段網絡文字、每一句留言、每一次資訊轉發，都具備強大的心理影響力，足以左右脆弱年輕人的價值觀與情緒選擇。



網絡資訊的模仿效應與保護效應

國際心理傳播學界一直透過兩大經典效應，解讀網上內容與情緒行為的關係，亦能完美解釋現今香港青年面對的網絡危機。

第一是維特效應（Werther Effect），簡單而言，就是「模仿效應」。當網絡或社交平台過度細緻地發布負面極端事件、披露過程細節、渲染悲劇情緒，心智未成熟、情緒脆弱的年輕人，容易潛意識模仿，將負面行為視為解決問題的方式，無形間觸發危險的模仿行為。

第二是帕帕根諾效應（Papageno Effect），即是「保護效應」。與維特效應相反，若網上傳播內容理性克制、着重講解困境可以解決、提供求助渠道、傳遞希望與支援，就能夠穩定負面情緒，為陷入迷茫的年輕人帶來正向引導，發揮保護與疏導作用。

這兩種心理機制告訴社會一個極為真實、卻常被忽略的真相：網絡從來不是無傷大雅的虛擬空間。一句隨手的負面留言、一段未經審視的悲劇細節、一條帶有引導性的極端資訊，足以對情緒受困的年輕人造成難以挽回的影響；反之，一句鼓勵、一段正向分享、一個適當的提醒，亦能夠挽救情緒、阻止悲劇發生。

正因如此，無規管的社交媒體生態，對未成年兒童及低齡青少年的傷害最為深遠。15歲以下兒童心智尚未建立完整判斷力、情緒自控力薄弱、極易受網絡氛圍牽引，是網絡負面資訊的最高危受影響群體，亦是全港最需要被保護的一群。

15歲以下群體受負面影響最大

為了以科學數據拆解問題、協助社會對症下藥，香港報業評議會早前聯同香港大學社會科學學院葉兆輝教授團隊及香港賽馬會防止自殺研究中心，開展針對本港網絡生態、網上資訊傳播與青少年情緒行為的權威研究。

是次研究得出極為清晰且值得全城警惕的核心結果：社交媒體碎片化、無把關、隨意曝光細節、充斥負面煽動言論的內容，會直接誘發青少年負面模仿，其中以15歲以下未成年群體受到的負面衝擊最嚴重、最深遠。

過往社會很多研究只停留在數據分析與論壇探討，最終淪為紙上談兵，無法真正改變青年成長環境。因此，我們選擇以是次研究作為基礎，推動切實可行、落地到位的社會行動，真正解決網絡資訊荼害青年的深層問題。

重要培養負責任資訊傳播者

未來我們的重點工作，會集中在基層教育與青年培育兩大方向。

第一，持續走進全港中小學，深耕校園媒體素養教育，教導學生分辨真假資訊、認識網絡言論的代價、明白傳播自由必須建基於社會責任，從小建立正確的資訊接收與發布觀念。

第二，我們將聯合義務工作發展局，系統性培育新一代青年。我們不追求設立浮面的傳媒職銜，核心目標是培養每一位年輕人成為「負責任的資訊傳播者」。 讓青年透過義務服務與培訓，明白自己的每一次轉發、留言、分享，都牽連着社會氛圍與他人情緒，學識自律、學識關懷、學識守望身邊有需要的人。

網絡治理與青年保護，從來不是單靠機構監管可以完成。唯有全民提升媒體認知、人人自律傳播、社會互相守望，才能徹底走出網絡情緒陷阱，為香港下一代建構更安全、更溫暖、更健康的成長環境。

作者彭韻僖是全國政協委員，香港報業評議會主席，香港律師會前會長。



文章僅屬作者個人意見，不代表香港01立場。



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