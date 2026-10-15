李頴彰｜新皇崗口岸時代：香港拿什麼留住市民的生活？

李頴彰律師專欄

隨着新皇崗口岸投入服務，公眾討論大多聚焦於通關效率提升、北上消費熱潮，以及粵港澳大灣區融合等議題。然而，若從城市發展角度觀察，這項基建工程的意義或許遠不止於促進港深人流往來，而是在重新塑造整個區域的生活版圖與城市競爭格局。



最能打動人的是城市整體體驗

在「合作查驗、一次放行」及「一地兩檢」安排下，旅客毋須重複辦理出入境手續，加上24小時通關運作，港深之間由邊界所產生的時間成本正進一步下降。過去，前往深圳往往需要預先規劃行程。今天，深圳正逐漸成為香港居民日常生活的延伸。無論是用餐聚會、觀賞演唱會及文藝演出、夜間消費、周末休閒，抑或跨境使用教育及醫療服務，北上早已不再只是偶爾為之的消費選擇，而日漸成為不少家庭的日常生活安排。

當愈來愈多港人選擇在深圳消費、休閒甚至度過夜晚時，問題已不再局限於價格差距。更值得關注的是，一座城市憑藉甚麼因素吸引人們停留更久，並願意將有限的閒暇時間留在那裏。隨着港深聯繫日益深化，兩地競爭的已不只是個別商戶或消費場所，而是整體城市體驗、公共生活品質與生活吸引力。

要理解這種競爭，或許可以先觀察近年一個耐人尋味的現象。隨着中國持續擴大免簽政策，愈來愈多外國旅客開始透過親身體驗重新認識中國。令人意外的是，許多外國旅客留下最深刻印象的，並非高鐵、人工智能、數字支付、無人機表演或摩天大樓，而是一些看似最平凡不過的日常生活場景。

在YouTube、TikTok、Instagram及其他社交平台上，其中一類最受歡迎的中國旅遊影片，正是「深夜散步」（China Night Walk）。來自世界各地的旅客拿着手機走進深圳、成都、長沙、西安及重慶的街道，記錄凌晨時分仍然營業的小店、人來人往的夜市、獨自慢跑的女性、帶着孩子散步的家庭，以及燈火通明的公共空間。

對中國居民而言，這些畫面或許普通得毫無新聞價值。然而正因如此，它們反而成為最具衝擊力的部分。影片留言區經常出現類似評論：「原來凌晨兩點仍然可以放心在街上散步」（I can't believe people are still walking around at 2 a.m. and nobody seems worried）、「原來女性可以獨自在深夜跑步」（Seeing women jogging alone after midnight was honestly surprising）、「原來公共空間到了午夜依然充滿人流」（It's 2 a.m., families are still outside, kids are playing, and people are just going about their lives）。

夜生活基礎在於公共空間的使用

這些反應所揭示的，並不單純是外國旅客對中國的好奇，更反映一個較少被討論的現實。過去數十年間，西方媒體談論中國時，焦點大多集中於經濟發展、科技競爭、政治制度及地緣政治。無論立場如何，中國往往被置於宏大敘事之中。然而，當普通外國旅客真正踏足中國後，他們帶回去的故事卻更多圍繞日常生活本身。他們發現自己可以在午夜後獨自在陌生城市步行，可以在夜市停留數小時而毋須時刻提高警覺，也可以自在地使用公共空間，而不需要不斷評估周遭風險。這些體驗看似微不足道，卻深刻影響一個外國旅客對城市的整體印象。

事實上，「你是否感到可以在居住城市或地區獨自在夜間步行而感到安全? 」（Do you feel safe walking alone at night in the city or area where you live?）並非一項普通的民意調查問題。聯合國在監測可持續發展目標第16項「和平、正義與健全制度」（Sustainable Development Goal 16: Peace, Justice and Strong Institutions）時，亦將相關指標納入評估框架。原因十分簡單。犯罪統計固然重要，但單靠犯罪數字往往難以完整反映一個社會的公共安全水平。一個地方即使犯罪率相對較低，居民仍可能長期感到不安。相反，某些地區即使面對特定治安挑戰，居民日常生活卻依然具備穩定的安全感。因此，市民對夜間獨自行走是否安全的主觀感受，不僅反映治安狀況，更反映制度運作效能、社會信任水平，以及城市治理質素。

從這個角度來看，這些影片之所以受到廣泛關注，其實並非偶然。外國旅客所讚嘆的未必只是中國城市本身，而是一種能夠自在使用公共空間的生活經驗。當街頭罪案、毒品問題、流浪人口聚集、公共秩序惡化及治安焦慮逐漸成為部分歐美大城市的公共議題時，能夠在深夜步行、乘搭公共交通或停留於公共空間而無需過度憂慮風險，本身已不再被視為理所當然。換言之，這些外國旅客驚訝的未必是中國特別安全，而是在比較之下，突然意識到自己原本居住的城市已經失去了某些曾經被視為理所當然的公共生活條件。

這亦為城市競爭提供了一個值得深思的視角。近年不少城市政府熱衷討論如何發展夜間經濟，希望透過夜市、文化活動、節慶項目及消費優惠刺激夜晚消費。然而，夜生活的基礎從來不只是消費活動本身，而是居民是否願意在夜晚持續使用公共空間。如果居民不願意在夜晚停留於公共空間，再多商場、再多餐廳、再多娛樂活動，都難以形成真正的夜間活力。相反，當人們相信自己能夠安全步行、安全乘搭公共交通，以及自在地停留於街道、公園和廣場之中，整個城市的夜晚自然會變得更長、更活躍，也更具吸引力。

從這個意義上看，中國部分城市近年的夜生活興盛，未必只是龐大人口或消費能力的結果，更與公共安全、城市治理及公共空間品質密切相關。當居民願意在晚上外出，願意在午夜後繼續留在街頭，並願意把夜晚視為日常生活的自然延伸，夜間經濟才真正擁有持續發展的土壤。

夜深以後公共生活仍能繼續

這正是新皇崗口岸投入運作後，香港需要面對的新課題。當跨境流動成本持續下降，深圳對香港居民而言，將愈來愈像另一個可供選擇的生活空間。人們最終比較的是，不再只是商品價格或交通便利程度，而是整體生活體驗。

客觀而言，香港至今仍然是亞洲乃至全球相對安全的城市之一。大部分市民即使深夜乘搭公共交通或獨自步行，亦鮮少面對嚴重治安威脅。因此，香港夜生活近年的收縮，並不能簡單歸因於治安問題。然而，安全只是基礎，並非全部。高昂租金、北上消費趨勢、人口結構變化、串流平台普及，以及消費習慣改變，正逐步縮短香港人的夜晚。當愈來愈多商舖提早關門，愈來愈多人選擇留在家中消遣，即使城市依然安全，公共空間也未必因此充滿活力。

正因如此，新皇崗口岸所帶來的挑戰，本質上並非交通競爭，也不僅僅是消費競爭，而是一場關於城市吸引力的競爭。當港深之間的時間距離被進一步壓縮，兩座城市真正比拚的，將是誰更能讓人願意停留、願意探索、願意把珍貴的閒暇時間留在那裏。近年大量外國旅客透過「深夜散步」重新認識中國城市，某程度上正提供了一個值得香港反思的視角。外國旅客最欣賞的並非天際線的高度，也不是商場的規模，而是一種能夠自在使用公共空間的感受。這種感受看似平凡，卻往往是一座城市最難建立、亦最容易被忽視的競爭力。

當愈來愈多香港居民開始把自己的夜晚交給深圳時，香港需要思考的或許已不只是如何留住消費，而是如何重新塑造一個讓人願意停留、願意漫步、願意探索，也願意在深夜仍然享受公共生活的城市。畢竟，真正繁榮的夜生活從來不只是燈光與商店，而是一座城市給予居民的信心：即使夜深了，生活依然可以繼續。

作者李頴彰是執業律師，暨南大學國際關係學院政治學博士候選人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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