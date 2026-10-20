SoCO｜牙科街症持續供不應求　單靠網上取籌無法治本

香港社區組織協會（SoCO）專欄｜連瑋翹

「愛護你一生的牙齒」是某連鎖牙科診所多年宣傳口號，也點出口腔健康對每個人的重要性。牙齒健康影響外表、儀容、交談溝通，乃至飲食和個人健康，從而影響整個身心機能；因此，任何年齡層的市民均要注重牙齒健康。近年政府強調推行基層醫療，牙齒健康亦屬個人健康的重要一環。



社區牙科計劃聚焦弱勢

為此，政府屬下的口腔健康及牙科護理工作小組曾檢討發展策略，建議訂立口腔健康行動計劃，針對不同人口組群推出各項口腔健康措施，當中建議引入「做窄做深」策略，即聚焦幫助較難獲得服務的弱勢社群，並提供資助牙科服務，而「社區牙科支援計劃」便屬其中一項措施。

社區牙科支援計劃由2025年5月底推出，並由衞生署負責，目的是增加為有經濟困難的弱勢社群提供獲政府資助的牙科服務，當局曾預計可提供現時政府牙科診所牙科街症服務的最少兩倍名額，即每年共約四萬人次；有32間非政府組織參與計劃，提供近80個牙科服務點，覆蓋全港十八區。隨着人口老化，牙科服務需求有增無減下，增加服務名額實刻不容緩。

非長者受惠人數有限

支援計劃對象包括：清貧長者(領取長生津的清貧長者)、體弱長者(領取社區照顧服務劵的體弱長者)、在職貧窮家庭(須符合醫療收費減免機制全額或部份減免)，以及無家者(須獲社工轉介)。如主診註冊牙醫評估後認為情況合適，參加者可獲得指定的資助牙科服務，包括：口腔檢查、緩解牙齒疼痛的藥物、X光檢查、補牙或拔牙及獲處方止痛藥，並每180日獲最多三個補牙或拔牙配額；每365日可接受一次洗牙及最多一顆牙齒的根管治療。計劃亦資助移除牙橋、牙冠及鑲配活動假牙。除符合行政費全數資助資格者外，補牙、拔牙及根管治療每顆收取50元行政費，洗牙每次50元，其他項目另按規定收費。然而，申請資格須依附指定福利、服務或醫療費用減免資格，令尚未進入相關支援系統的低收入人士可能被排除在外。

計劃實施一年多後，參考衞生署數據，直至今年8月中旬，約有逾三萬人(31,936)參加，當中以女性為多(60.6%)，在年齡分佈方面，絕大部份(95.2%)計劃參加者為長者，雖然長者牙科需要較高，但使用分佈與牙科街症呈現的需求迥異，值得研究非長者弱勢社群在參與社區牙科支援計劃時，是否遇到障礙。此外衞生署建議長者每年接受口腔檢查，並按需要接受洗牙等預防護理，《2021年口腔健康調查》亦顯示，社區長者約三分之二、即約59萬人沒有定期檢查口腔的習慣，其中費用是求診的重要障礙，突顯推廣預防護理之餘，亦須提供基層負擔得起的服務。計劃於2026年1月1日起新增洗牙服務，截至今年8月，約有1.8萬名參加者接受洗牙（佔57.0%）(表一）。服務推行僅約七個半月，未宜單憑使用比例評斷其預防成效；惟相對上述廣泛的預防護理需要，目前受惠規模仍然有限，當局須持續擴大服務覆蓋，讓更多基層市民能定期接受口腔檢查及按需要洗牙。

表一: 社區牙科支援計劃參加者獲資助牙科服務分類。， (資料來源: 衞生署)

其實社區牙科支援服務，與社區中長者牙科街症大排長龍，兩者有一定關係；牙科街症一籌難求，早年很多長者為獲牙科治療，風餐露宿輪候牙科籌額，其後政府將輪候服務改為網上取籌，讓市民透過網上登記系統、醫健通或智方便系統登記，不用再親身前往診所「鬥早」排隊，加上市民可透過系統查閱預約紀錄，若無法如期應診亦可利用「取消預約」功能騰空名額，並實施臨時超額抽籤，適度增加中籤名額處理緊急牙患，並引入候補機制，完成登記而未被抽中的65歲或以上長者會獲優先列入候補名單。上述各項措施某程度上改善輪候安排。然而，面對龐大牙科服務需要，增加服務名額才屬王道，惟問題不僅在服務總量，亦在資格門檻、地區分布及服務安排，令有牙科需要的人士未必能使用現有資源。

牙科安全網應包含非長者牙科需求

對於長者而言，牙科服務的改善，着實有效紓緩牙科街症需求。長者街症求診人數每季持續為3,000餘人，當中成功預約率由約五成，大升至最近八成，反映長者較以往更易獲得牙科街症服務(表二)。惟值得注意的是，同期非長者總登記人次持續下跌，成功預約率雖亦有增長，惟仍屬於兩至三成多的較低水平。由於季度接受服務人次由5,000人次增加至約6,000人次，反映服務量稍有增加下，服務供應側重長者，在服務供不應求下，非長者需要被放在較次要位置，同時社區牙科對非長者的支援亦較弱，略嫌顧此失彼。

表二: 2025年1月至2026年6月透過牙科街症服務網上登記系統登記的登記人次、接受服務人次及成功預約率。 (資料來源: 衞生署)

因應本地可負擔的牙科服務短缺，不少基層人士寧可回內地尋求牙科服務。其實低收入非長者人士不一定有申領醫療費用減免，尤其現時申領醫療費用減免過程需時，若有牙痛問題方始申請，實是遠水難救近火，當局應考慮擴大牙科服務安全網，將受助對象擴展至有申領在職家庭津貼全額或學生資助全額的受助人，增加牙科服務點，並資助有經濟困難的基層人士使用私營或非政府機構的資助服務，善用私營牙科服務，增加服務供應量，強化預防服務的財務投入，並加快落實地區康健中心的預防性口腔健康服務，公布人手、服務量及擴展時間表，並逐步擴大受惠範圍，提早發現牙患及鼓勵預防，長遠有助減低公共牙科醫療服務開支。

牙科地區資源服務不平均

另一方面，雖說全港十八區均有牙科服務點，惟服務點及名額分佈並不平均，以北區、南區為例，均只有一個牙科服務點，北都是以後主要經濟發展地區，人口亦會急增，反映個別地區服務供不應求，衍生跨區求診及輪候時間的問題。當然，運用非政府機構的服務名額，確實令各區服務名額不一，為此，當局應考慮設立外展牙科醫療服務車，停泊在長者較多的社區，便利服務點較少、名額較少的地區，減低服務名額不均問題，便利有牙科服務需求人士，增加服務可達性，並確保治療更及時。

總體而言，目前計劃服務名額甚少有待增加、參與人數低於預期、計劃宣傳不足、服務申請門檻頗高，需要各資助計劃的受助人才能符合資格、每次最多處理三隻牙太少、服務使用者以治療為主，有別計劃以預防目標等等，均有待當局逐一檢視和改善。

連瑋翹是香港社區組織協會幹事。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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