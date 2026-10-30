陳智思｜APEC盛事之後——如何借力財金優勢，賦能本地文創生態？

陳智思專欄

首次在香港舉行的亞太經合組織（APEC）財政部長會議已圓滿結束。來自美國、俄羅斯、中國台北等21個APEC經濟體的財金官員，以及國際組織和夥伴機構代表聚首香江，就支持民生的財政政策、數字基礎設施融資、普惠金融，以及青年財金人才交流等議題交換意見。



將會議成果轉化為長遠發展資源

這是香港首次承辦APEC財長會議，也是香港公布首個五年規劃後迎來的首場國際級政府間高層會議，既展示香港的金融實力與國際化優勢，也深化區域合作，助力國家主場外交。

世界在香港對話，香港更應把握機遇，把各方提出的政策主張轉化為參與國際議程的切入點，把會議建立的聯繫發展為具體合作。香港要結合自身優勢，不只匯聚聲音，更要連接倡議、推動合作。而隨着會議落幕，我們需關注的是，香港如何承接此次高層次交流帶來的機遇，把國際關注與合作聯繫，轉化為推動香港長遠發展的戰略資源。

韓泰善用峰會帶動本地產業升級

回答這個問題，我們可參考過去一些城市和國家主辦APEC國際會議的經驗。

去年韓國APEC 2025的經驗，展示了如何把文化議題納入國際政策對話，並與城市發展相互連接。在城市層面，主辦城市慶州以「新羅文化遺產結合K-Culture」為發展願景，把本地文化IP、夜間經濟、特色飲食和會展旅遊納入中長期旅遊策略。 慶尚北道與慶州市亦以APEC為契機，提出普門旅遊區更新、文化設施建設及世界慶州論壇恆常化等延續項目，並探索文化遺產與數碼科技的結合。

在國際政策層面，韓國舉行APEC文化及創意產業高層對話，隨後發表的《慶州宣言》（2025 APEC Leaders’ Gyeongju Declaration），確認了文化及創意產業對經濟增長的貢獻，強調知識產權保障，以及數字科技和人工智能對文化產業的影響。文化因此不只作為城市特色向外展示，更成為各經濟體共同探討的發展議題，為深化政策交流與跨產業合作提供了切入點。峰會後，慶州市政府更提出設立「後APEC總部」，推動國際論壇恆常化、文化設施建設及會展旅遊區提升等項目。其特別之處，在於把國際文化議程與本地政策部署相銜接：一方面以城市的文化特色參與國際對話，另一方面透過持續項目，把國際關注轉化為文化外交，讓城市經濟和民生發展與國際合作相互促進。

泰國APEC 2022則展示了如何以共同政策目標，推動跨年度、跨產業的區域合作。2022年主辦APEC期間，泰國推動通過《生物、循環及綠色經濟曼谷目標》（Bangkok Goals on Bio-Circular-Green (BCG) Economy），把可持續發展融入APEC不同工作領域，為跨領域合作提供共同方向。 同年推出的APEC生物、循環及綠色經濟獎，則透過表彰具體實踐，讓不同產業可以借鑑相關經驗，並凸顯夥伴合作在落實綠色轉型中的重要性。

這種協作不只涉及環保產業，也可以連接文化創意與傳統產業。例如，2024年得獎的泰國品牌Folkcharm，把傳統工藝、社區發展和環保理念融入時裝品牌經營；另一得獎企業Nippan Intercrop則把農業廢料轉化為動物墊料和育苗介質，連接農業生產與循環製造。 這些案例說明，共同的政策方向可以為不同產業提供合作切入點，而國際獎項則讓相關模式獲得認可，成為區域內可供參考的實踐。

借力財金優勢賦能本地文創生態

上述例子的做法各有側重，但共同啟示是政府會利用這類高層次的國際會議戰略價值和影響力，借力推動跨文化、跨界別、跨產業的合作，並結合本地實踐，轉化為有持續性的城市長遠發展動力。

因此，對香港而言，今次財金會議值得借鑑之處，不僅在於高層次對話所建立的國際聯繫與凝聚的共識，更在於政府如何透過具體政策措施，積極發揮橋樑和推動者的作用，將這些成果轉化為民間文化機構、創作者及社會各界可參與的合作機會，並為本地金融與文化藝術發展引入資源。

會議固然不會直接處理所有文化議題，但融資、數字轉型和區域合作，均與文化產業的發展息息相關。香港可藉此契機，連接創作者、文化企業、金融機構及專業服務界，圍繞文化知識產權估值、版權管理、跨境授權及市場開拓等課題，探索與APEC夥伴共同開展研究、培訓及小型試點，為高層次交流建立具體的合作落點。

這些合作的成效，最終應體現在本地文化生態的成長。中小型藝團、獨立創作者和青年藝術工作者，應有更多渠道參與國際交流，並獲得來自本地和國際法律、會計、版權管理等專業服務支援，以及接觸合適資金和投資夥伴的機會。透過這些支援，創作者不僅可以把國際聯繫發展為創作委約、聯合製作、巡演或授權項目，也能在保障權益、管理財務和拓展市場方面提升能力，為持續創作建立更穩固的基礎。而合作產生的作品、知識與經驗，亦可透過公開演出、社區展覽、學校活動和數碼內容，讓市民接觸不同文化，為青年拓闊視野。

如此，高層次國際對話所建立的聯繫與凝聚的共識，能在會後延伸至不同產業與社群，在本地孕育新的合作與實踐。香港作為國際交流平台的價值，也將在這些持續深化的連結中得以彰顯，為城市的長遠發展開拓更多新可能。

作者陳智思是團結香港基金主席。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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