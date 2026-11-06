狄志遠｜弱勢社群無人幫，社工畢業無工開——社福為何深陷雙輸死局

狄志遠專欄

在辦公室實習的社工學生，近日向筆者表示，擔心畢業後找不到社工工作。這不只是學生的就業問題，也反映人才培訓與福利服務發展未能配合。院校如何招生、政府如何撥款及規劃服務，都需要重新檢視，不能讓學生獨自承擔後果。



社工職位與人才供應出現落差

過去幾年，社福界因移民及人員流失騰出職位，加上福利服務發展，增加了社工人手需求。但招聘情況不會一直維持，當人員流動及服務發展有所轉變，畢業生的就業機會也會受到影響。

社署《社會工作人力需求系統2025年報告書》預計，2025/26年度社工新增供應為1,569人，職位新增需求為1,341個；2026/27年度則分別為1,760人及1,460個。這不代表差額全部變成失業人數，但已反映新入行者面對的競爭壓力。

更令人關注的是政府削減福利機構撥款，按2025年公布的安排，較大型社福機構到2027/28年度的經常撥款累計減幅為7%，中小型機構則為3%。機構為應付削款，若減少招聘、凍結空缺，甚至「走一個少一個」，畢業生便更難入行，在職同工也可能承受更大工作壓力。

因此，不能只用市場競爭解釋社工就業困難。政府的資源安排，同樣影響機構能否聘請人手，讓畢業生有機會投入專業服務。

院校招生也要考慮學生出路

另一方面，院校培訓社工，也應認真考慮職位供求。若增加學額時，只看報讀人數，沒有充分評估服務發展及就業機會，便可能讓學生承擔規劃失準的後果。

社工培訓若長期超出職位需求，影響不只是畢業生暫時找不到工作。他們可能被迫轉行，所學未能運用；也可能為求入行，接受欠缺穩定性或不利專業發展的工作。學生付出了學費、時間與心力，最後卻難以踏入所選擇的專業，既是個人損失，也是人才浪費。

我們不能單憑供求數字，便斷言院校都是為了收益而招生。但若院校只重視增加學生帶來的收入，沒有認真考慮畢業生利益，便難免令人質疑，辦學與一般生意還有多大分別。

教育不只是提供一張資格證明，更應對學生的長遠發展負責。院校有責任檢討學額，清楚交代畢業生出路，不能只在招生時強調專業前景，卻把就業風險留給學生。

財政改善後削款安排應重新檢視

福利服務能否發展，政府的資源承擔十分重要。過去政府因財政壓力要求機構節流，現在財政狀況改善，原來的削款安排也應重新檢視。

2026/27年度《財政預算案》指出，2025/26年度經營帳目提前恢復盈餘，綜合帳目計及發債淨所得則大致平衡。這不代表所有財政問題已經消失，但至少說明，政府作出削款決定時的財政條件已有變化。

既然如此，政府是否應暫停尚未實施的削減，減輕機構壓力？不能財政困難時要求社福界共同承擔，財政改善後卻仍照原定安排削款，沒有重新評估服務需要。

財政紀律固然重要，但節流只是手段，改善市民生活才是目的。若只重視省下多少錢，卻忽略服務不足的代價，便容易把需要照顧的人，當成需要壓縮的成本。

善用社工讓市民生活得更好

社會問題日益複雜，殘疾人士的支援、精神病患者的復元、照顧者的壓力，以及貧困家庭的生活困難，都需要持續回應。機構沒有資源請人，不代表社會不需要社工，更可能是市民的需要未能轉化為有資源支持的服務。

政府以五年規劃推動經濟及社會發展，福利服務亦應有長遠方向。政府及政策局應按不同群體的需要，規劃服務容量、撥款與人手，再與院校的人才培訓配合，而不是一邊培訓社工，另一邊卻收緊機構的招聘空間。

我們並非為了社工就業而要求發展服務，而是社會確有需要，也有人願意接受專業訓練，便應讓兩者接連起來。不能一邊讓畢業生苦無入行機會，另一邊卻讓有需要的市民繼續等待。

院校要為人才培訓負責，政府也要對福利服務有更大承擔。善用社工專業，支援弱勢社群，讓人生活得更好，才是討論社工就業問題的真正出發點。

作者狄志遠是新思維主席，香港家庭教育學院總監。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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