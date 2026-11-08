馮志豪｜修課碩士盲目擴招　恐致加劇「文憑通脹」

馮志豪教授專欄

近年香港高等教育出現一個頗明顯的變化，就是全日制修課式碩士課程持續增加，尤其是一年制課程，擴展得特別快。隨着本地適齡學生人口回落，不少院校在本科收生上開始承受壓力。相比之下，修課式碩士開辦較具彈性，多採自負盈虧模式，收生對象又以非本地學生為主，於是逐漸成為部分院校的重要收入來源。從院校營運角度看，這種發展不難理解。不過，當課程規模在短時間內迅速膨脹，討論便不能只停留在財政效益和收生數字，還是要回到研究生教育本身，看看它的質素、功能和定位是否正在改變。



研究生教育須維持應有層次

修課式碩士在香港原本有其相當清楚的位置。它不同於博士訓練，也不應等同一般短期職業進修課程。既然屬於研究生教育的一部分，要求便不應只停留於知識傳授，而是要進一步訓練學生的閱讀能力、分析能力、理論理解和專業判斷。若這些部分不斷被壓縮，碩士學位的學術含量自然會受到質疑。

近年部分熱門課程收生增長很快，有些課程由原來數十人增至數百人。在這種情況下，教學模式很難不跟着改變。原本適合用研討、討論和密集互動方式進行的課程，往往會慢慢轉向大班授課。學生人數上升，課程時序又緊，評核密度高，教學人員未必有足夠空間維持研究生課程應有的深度。若院校同時要依賴較多兼任教師或短期教學支援吸納新增班額，課程質素能否長期維持，便值得認真檢視。

當然，大班授課不一定等於教學質素下降，兼任教師也不一定不能勝任。部分業界人士具備豐富實務經驗，對應用型課程尤其重要。不過，個別教師能否勝任，和整個制度能否長期支撐高質素教學，始終是兩回事。收生擴張若遠快於全職師資、教學支援和評核能力的增長，即使前線教師十分投入，整體教學效果仍然難免受壓。

另一個較少被公開討論的問題，是評核標準會否在規模擴張下逐步鬆動。修課式碩士多屬高收費課程，學生背景也相當多元，語文能力、學術準備和專業基礎不一。當課程要在極短時間內完成教學、評核和畢業程序，院校與教師是否仍有足夠條件維持一致而嚴格的學術要求，外界難免會有疑問。倘若一年制碩士最後被視為一種修業期短、回報快、門檻相對寬鬆的學歷選項，受影響的便不只是個別課程聲譽，而是香港研究生教育整體的公信力。

課程供應與就業結構未必相互配合

除了教學質素，修課式碩士的快速擴張也牽涉畢業生去向。近年非本地畢業生留港安排有所放寬，客觀上令更多修課式碩士學生把香港視為升學及就業地點。這項政策自有吸納人才的考量，但能否達到預期效果，仍要看本地勞工市場是否有足夠和合適的職位招聘這批畢業生。

香港眼前面對的，不只是人手不足，而是不同產業和工種之間供求並不平衡。有些領域長期缺人，例如部分技術工種、工程相關專業、基層醫療服務，以及某些創科範疇。另一方面，不少修課式碩士課程卻集中於商業、管理、市場學、人文社科等較普遍的學科範圍。院校擴張最快的課程類型，未必正是本地經濟最需要的人才類型。課程供應如果主要由收生需求帶動，與產業結構之間又缺乏更細緻的配合，學歷供應與職位需求之間便容易出現落差。

這種落差也會加深社會對文憑通脹的憂慮。碩士學位持有人持續增加，不代表學歷本身一定能轉化為就業優勢。對僱主而言，學歷固然重要，但很多時候更看重應徵者是否理解本地制度、熟悉行業運作、掌握實務溝通方式，並能在具體工作環境中與同事協作。部分一年制課程學生在港修業時間短，即使具備不低的學術資格，對本地法規、職場文化和專業語境的掌握，仍需時間累積。課程若和職場之間缺乏更有機的連接，學歷提升未必能有效轉化為職業發展機會，求職競爭和心理落差反而可能加劇。

修課式碩士擴張背後的制度誘因

討論修課式碩士擴張，不能只看個別課程是否辦得成功，還要看到背後的辦學邏輯。當院校面對財政壓力，而修課式碩士又能帶來相對可觀和穩定的收入時，這類課程自然容易成為優先發展項目。問題在於，當研究生教育逐漸承擔起補充財政的功能，院校是否仍能單純按教育判斷處理收生規模、師資配置和課程定位，便值得反思。高等教育當然不能完全脫離資源現實，但如果研究生教育過度受營運考量牽動，便容易由學術進修安排變成以規模為主的課程供應。

另一點值得留意，是院校之間可能出現愈來愈明顯的同質化傾向。某些課程類型若因市場需求大、行政安排相對容易、開辦成本較可控制，而成為各院校爭相擴張的重點，研究生教育供應便可能長期集中於少數熱門範疇。從院校角度看，這樣做自有原因；但從整體高等教育發展來看，未必理想。當不同院校在相近領域反覆複製課程，競爭焦點便容易由學術特色和培養質素，轉向收生規模和市場包裝。這對研究生教育層次的建立，未必是好事。

所以，修課式碩士的發展不宜單靠市場反應來衡量。市場當然重要，學生需求也不能忽視，但研究生教育畢竟不是一般消費產品。它既涉及院校的學術判斷，也關乎公共利益。當課程規劃過度受短期收生和收入表現牽引，院校便可能慢慢失去對研究生教育方向的主導能力。

研究生教育擴展須回到質素與定位

眼前較值得討論的，並不是應否支持修課式碩士發展，而是這類課程究竟應放在甚麼位置。院校在開辦及擴展課程時，應更審慎處理收生規模與師資配置之間的關係，避免研究生教育一步一步滑向過度本科化的大班運作。質素保證不應只停留在文件和程序，更應落實到實際教學條件，包括全職教學人員的師生比例、課堂形式、評核安排、專題或論文要求，以及畢業生去向。對具自我評審資格的院校而言，由於課程審批主要建基於院校本身的內部機制，如何在較大辦學自主之下維持足夠嚴謹的質素要求，尤其值得社會關注。院校若願意在這些方面提高透明度，也有助減少外界對課程質素參差的疑慮。

與此同時，課程發展方向也應更講求差異化。香港若要建設國際專上教育樞紐，不表示所有院校都應集中開辦最容易招生、成本較低的通用型碩士課程。較可持續的做法，是按院校本身的學術基礎和香港整體發展需要作較清晰分工，把資源投放到真正具備專業需求和長遠價值的領域。若不同院校長期集中於少數熱門範疇，反覆複製相近課程，只會加劇同質化競爭，對學生、院校和社會都未必有利。

香港高等教育一向以國際化和學術質素見稱。修課式碩士可以是整個體系的一部分，前提是它仍然服從教育本身的要求，而不是反過來由市場規模塑造研究生教育應有的樣貌。面對本地生源減少、院校財政壓力上升和人才政策調整，發展研究生教育本來可以理解。但當修課式碩士逐漸成為制度性依賴，討論便不能只停留於收入、收生和品牌效應，同時也要正視它對學術標準、勞工市場銜接，以及香港高等教育長遠發展所帶來的影響。

若香港希望把研究生教育做得更穩固，下一步便不應只問還可以招收多少學生，而是要更認真追問，這些課程究竟希望培養甚麼人，提供甚麼層次的學習，與香港的產業和社會有何實質關係。這些問題若長期沒有好好處理，規模愈大，隱憂只會愈多。

作者馮志豪是香港能仁專上學院協理副校長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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