SoCO｜三成基層兒童沉迷電子設備　立法規管社交媒體刻不容緩

香港社區組織協會（SoCO）專欄

隨着科技發展，電子設備已是生活中不可或缺的必需品：學習、與外間聯繫、獲取資訊、購物消費、娛樂消閒等，只要一機在手，一台電腦、甚或一部手機，彈指之間已可處理各項生活瑣事。本港電子設備滲透率極高，參考統計處有關互聯網和個人電腦普及程度的主題報告，在過去10年，10歲及以上人士的智能手機普及程度呈現上升趨勢，由2016年的85.8%逐步增至2025年的96.8%；當中10-14歲人士(91.3%)、15至24歲人士更近百分百(100%)；智能手機是上網首選、其次是平板電腦、桌面和手提電腦。



過度使用電子產品變本加厲

隨着絕大部份生活事項可透過互聯網完成，市民使用電子產品時間有增無減，甚至過度使用。青少年過度使用電子屏幕產品對健康造成不良影響，本地情況亦令人關注。衞生署早於2014年及香港大學於2017年展開研究，指出長時間使用電子產品損害兒童及青少年身心健康，例如： 近視，肥胖、專注力下降、出現網絡欺凌等。若不當使用網絡和社交媒體，更會將青少年暴露於私隱受侵犯、網絡安全、網絡詐騙與犯罪等風險。十年後的今天，情況未有改善，甚至變本加厲。

根據衞生署《學生健康服務2024/25學年周年健康報告》，2024/25年度有五分之三(60.6%)的本地中小學生每日花至少兩小時使用電子產品或互聯網作娛樂用途，高於2015/16年度的44%。電子設備深入生活每個環節，通訊、學習、娛樂休閒等均有機會使用電子產品。

基層學童沉迷電子設備

不少家長投訴子女一旦接觸電子設備便會過度沉迷、影響學習及親子關係的情況。兩會展開的《基層學童使用電子設備的情況問卷調查報告》，發現基層學童使用電子設備頻繁，受訪基層兒童平均每日使用電子設備的總時數達6.19小時，逾半兒童使用後出現「眼睛疲勞」(61.4%)、「手部疲勞」(30.7%)或「腰酸背痛」(24.8%)；出現「視力問題」(53.1%)、「睡眠不足」(40.2%)、「專注力障礙」(30.3%)，三成出現「上癮」 (29.9%)。過半數(52.0%)受訪學童每日玩樂時數已超過衞生署建議每日上限，三成二(32.3%)更達3小時或以上；受訪小學生比例為45.0%，稍微較全港學童比例高(41.8%)；受訪中學生為79.4%，稍微較全港學童比例低(81.1%)。

除了玩樂，學童亦多使用電子產品做功課、參與專題研習或與同學協作，高小及升中學生更會多用社交媒體與朋輩聯絡；周末、周日或學校假期使用時間更長。其中一個原因是基層學童資源匱乏，電子產品成為最廉價、便捷玩樂方式，兒童從中獲取樂趣，加上家長規管不多或管不到而經常使用。

六成國家引校園手機禁令

世界各地已陸續出台不同政策及法規處理兒童或青少年過度使用電子產品，限制兒童瀏覽網絡或社交平台，主要透過(1)限制校內使用智能手機、(2)規管接觸網絡內容(例如： 社交媒體)，以及(3)管控網絡遊戲三方面。聯合國教科文組織調查統計，全球近六成(58%)國家 (約114個)的教育體系在校園內實施手機禁令或限制。以法國為例，當地自 2018 年起已禁止小學和初中使用手機，今年9月起更將禁令擴大至高中層面，推行「無手機校園」試驗，學生到校後必須交出手機保管。

本港亦有個別中小學限制在校使用手機，惟各校處理不一；早前本港有中學向違規學生處罰記缺點，引起社會熱議；惟教育當局未有統一處理方法，只以校本管理為先，情況並不理想。在規管接觸網絡內容方面，澳洲由2025年12月起已禁止16歲以下的青少年使用社交媒體，為全球先行；英國亦於2025年7月實施類似年齡驗證要求，防止青少年接觸有害網絡內容。中國內地更深明青少年沉迷網絡遊戲的禍害，早於2021年9月起對未滿18歲的青少年實施實名註冊制度，將其周末(即周五至周日)及公眾假期的每日遊戲時間限制為1小時，實行網絡遊戲管控。

為何反對立法限制電子產品

然而，對於應否加強立法限制青少年使用電子產品，社會一直存有爭議。主要反對原因有三點： (1)禁令無效：一刀切禁令無法有效阻止青少年接觸不良資訊，無法解決根本問題；相反使他們轉向更冷門、更缺乏監管的平台，增加成為網絡掠食者目標的風險；認為社交平台存在善與惡，應教育兒童善用平台，提高安全意識，應透過「網絡過濾」與「裝置管理軟體」雙重保障，並培育資訊素養，確保學生在安全網絡環境下學習，並學會辨識防避網上騙徒，自覺地拒絕和遠離暴力、色情或違法資訊，建立健康數碼生活習慣。

(2) 過度保護：立法屬過度保護，削弱青少年「數碼免疫力」，若堅持將接觸社交平台的年齡不斷推遲，等他們成年後，在缺乏教育引導與輔導支援下，若遇到網絡欺凌或詐騙，反而更束手無策；加上社交媒體是現代獲取時事和學習新知識的主要管道，過度限制會剝奪年輕人接觸數碼世界的機會。

(3) 技術上不可行：建立精確的年齡驗證技術非常困難，且青少年輕易能繞過封鎖，禁令更像一種象徵性「虛假安全感」。實際作用不大，因使用者可透過不同技術手段越過年齡規定，包括： 虛報年齡、使用虛假照片掩飾兒童身份、其他電子偽裝技術。

立法與教育應相輔相成

其實立法與教育並不相悖，立法正是一重要途徑，教育公眾規管社交媒體平台，賦予其保護兒童免受不良訊息影響的法律責任。不少青少年亦分享，在使用社交媒體時，原來打算只看數分鐘，最終不由自主，瀏覽了兩、三個小時或更長時間，內心難以抗拒。因應社交媒體施行演算法推薦，導致兒童數碼成癮(digital addict)，如同「藥物濫用」，易產生持續高使用率與嚴重焦慮、造成心理困擾等問題。兒童難以抵抗數碼引誘，若無法阻隔有害內容，平台設計將使人沉迷。

為此，當局須加強社交媒體及網絡內容規管，要求社交媒體平台訂立措施保障兒童使用者 （如： 實名登記、使用時間、規管年齡，向平台施以法律責任）。香港應效仿其他地區經驗，立法賦予平台法律責任，有助預防有害內容與行為，減少網絡霸凌、仇恨內容，甚或假資訊嚴重發佈，識別不利兒童安全資訊，避免兒童身心健康受損。

勿「一刀切」全面禁止

雖然香港政府2026年7月表明現階段無計劃禁止青少年用社交媒體，但本會調查發現其實近八成(79.9%)受訪兒童同意本港立法規管兒童及青少年使用電子設備，而非僅僅提供自願性指引及校本方式處理學生在校園使用智能手機問題。對於法國以年齡為本的規管措施的意見方面，大部份受訪者認為3歲以下兒童應避免接觸任何屏幕、較多人認為11歲以下兒童不應擁有手機、甚至不宜為15歲以下青少年提供社交媒體帳戶。

為此，本港應參考中國內地的「青少年模式」、法國的年齡為本規管措施、英國的年齡驗證要求，以及澳洲的社交媒體禁令等國際經驗，設立社交媒體年齡限制至11歲，並按年齡實施分層式時間限制，而非「一刀切」方式全面禁止。政府應要求社交媒體平台就兒童保護設計承擔更明確的法律責任，平台亦要定期提交透明度報告，公布其對兒童使用者的風險管理措施及成效，讓監管機關及公眾能夠監察平台是否真正履行保護兒童的責任，加強網絡遊戲管控，向平台施以法律責任，降低兒童網絡成癮風險。

此外，教育局應制訂全港性的校園智能手機管理指引，訂定最低標準，最理想是一律不准用手機，放學才取回手機；課堂時間禁用智能手機以減少干擾學生上課，並提供安全存放設施，容許緊急情況下聯絡家人、午膳及放學時段的彈性安排等。

作者是香港社區組織協會（SoCO）和兒童權利關注會。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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