李頴彰律師專欄

2026年亞太經濟合作組織（APEC）領導人非正式會議在深圳舉行期間，西班牙的政治分析師、經濟學家、作家及YouTuber阿梅西利亞博士（Dr. Santiago Javier Armesilla Conde）在實地考察深圳後，於社交平台分享觀察與感受。他直言，希望西班牙也能擁有如深圳般的發展活力與經濟動能。相關言論持續於網絡世界傳播，這份感慨逐漸被濃縮成一句極具象徵意義的話語：「希望我的祖國，也有一個深圳。」



紙上濾鏡難敵親身所見

空中外賣重塑對華認知

這句話之所以引起廣泛關注，並不只是因為它出自一位西方學者之口，更因為它折射出一個值得深入探討的現代化課題。當一位首次踏足中國的外國觀察者，不再透過媒體報導或政治評論理解中國，而是選擇以親身經歷作為觀察起點時，究竟是什麼樣的城市現實，足以促使其重新思考既有認知，甚至重新評估中國的發展道路？

要理解這種衝擊感的來源，首先必須區分兩種不同的認知模式。長期以來，不少西方社會對中國的理解主要建立在新聞敘事、公共討論與宏觀數據之上。這些資訊雖然具有參考價值，但終究較為抽象。相比之下，當外國訪客真正進入中國城市後，他們所面對的是日常生活中的具體體驗。城市是否高效運作，公共交通是否便利，基礎設施是否完善，數字技術是否真正提升生活品質，往往比任何理論論述更具說服力。深圳令不少海外訪客感到震撼，正是因為他們接觸到的不是一套抽象敘事，而是一套可以被直接感受的現代城市運作體系。

其中最具代表性的例子之一，是低空經濟在日常生活中的實際應用。當市民或遊客在公園透過手機購買飲品，數分鐘後由無人機完成配送時，表面上看到的是一項創新服務，但其背後真正值得研究的，卻是支撐這項服務正常運作的系統能力。從無人機製造、通訊網絡、空域管理到支付平台、物流調度與監管制度，每個環節都必須相互配合，相關技術才能從概念展示走向普及應用。

歐美空心難解轉化困局

深圳全鏈鑄就產業壁壘

因此，深圳最令人印象深刻的地方，其實不是擁有某項領先技術，而是具備將技術迅速融入現實生活的能力。這也是理解深圳發展模式的關鍵。

世界從來不缺乏科研成果與創新構想。許多國家擁有一流大學、世界級研究機構以及優秀的人才資源，但科研突破未必能夠順利轉化為市場產品，更未必能夠形成具有規模效應的新產業。問題往往不在於創新本身，而在於缺乏將創新轉化為現實生產力的機制。

深圳的特殊之處，正在於其建立了一套高度集成的創新生態系統。在這個體系之中，創意構思、產品設計、零部件供應、生產驗證、市場測試及商業推廣之間形成緊密聯繫。工程師提出新的產品概念後，可以在短時間內找到供應鏈夥伴完成樣品開發。企業根據市場反饋作出調整時，也能迅速重新組織生產資源。這種高效率協作能力大幅縮短了技術商品化的時間，亦降低了創業與創新的成本。

更重要的是，深圳並未在產業升級過程中放棄製造業基礎，而是維持研發與製造之間的緊密聯繫。過去數十年間，部分成熟經濟體逐步將製造環節轉移至海外，把發展重心集中於金融服務或高端研發。然而，研發與製造的分離亦帶來新的問題。當工程師遠離生產現場，創新與實踐之間的距離便會拉大。當關鍵供應鏈過度依賴外部配置，產業韌性亦可能受到削弱。深圳則選擇讓創新與製造在同一空間內相互促進，使技術想法能夠更快完成驗證，並形成持續迭代的能力。這種模式所帶來的競爭優勢，並非單一企業可以創造，而是整個產業生態共同作用的結果。

高壓快跑莫忘民生冷暖

技術狂飆須顧長者鴻溝

然而，深圳今天的地位並非偶然形成。外界經常以「從小漁村到國際都市」描述深圳的發展歷程，但這種敘事實際上過於簡化。一座世界級創新城市的形成，需要長期的制度建設、基礎設施投資、產業積累與人才集聚。深圳過去數十年的發展大致經歷了出口產業發展、製造業聚集、電子產業崛起、科技企業成長及創新資源集中的不同階段。每一階段都為下一階段創造條件，最終形成今天所見的綜合競爭力。

從相關經濟數據中，亦能看到這種累積所產生的成果。深圳不僅已成為全球最具活力的城市經濟體之一，更在無人機、工業機械人等先進製造領域建立起龐大的產業規模。這些數字真正反映的，不只是經濟總量的增長，而是一種持續將創新轉化為產業能力的系統實力。

當然，任何成熟的分析都不能只關注成就，而忽視其面臨的挑戰。作為高增長城市，深圳同樣面對住房成本高企、生活壓力上升等問題。大量人才持續流入固然增強了城市活力，但也推高了居住成本。與此同時，高度競爭的創新環境雖然有利於產業發展，卻可能對個人生活帶來壓力。如何讓更多人分享發展成果，而不只是承擔發展成本，將是未來城市治理的重要課題。

另一項值得關注的問題，是科技發展與社會包容性之間的平衡。數字服務提升了公共效率，但部分長者仍可能因數碼能力不足而面臨適應困難。真正成功的現代化，不應只是技術層面的進步，更應確保不同年齡與不同背景的群體都能從發展之中受益。同樣地，人工智能、大數據與低空經濟的快速發展，也對法律制度和監管體系提出更高要求。只有當創新能力與治理能力同步提升，科技進步才能真正轉化為長期公共利益。

深圳硬核把科技變生活

香港軟實以制度連世界

從更宏觀的角度觀察，深圳對世界最大的啟示或許並非某項具體技術，而是一種值得研究的發展邏輯。它所展現的並不是單純的經濟增長，而是產業政策、創新能力、基礎建設與公共治理之間的協同作用。當這些因素相互支撐時，便有可能形成持續而穩定的發展動能。這也是為何不少海外訪客在親身考察後，對深圳產生與過往截然不同的印象。

因此，「希望我的祖國，也有一個深圳」之所以引起全球共鳴，真正觸動人心的並不是對某座城市的讚美，而是人們對更高效率、更好治理以及更多發展機會的共同期待。深圳受到國際關注，不在於它已經完美無缺，而在於它展示出一種具有參考價值的可能性，說明現代化不只是財富累積的過程，更是一種將科技發展、產業升級與公共福祉結合起來的能力。

若將視野進一步擴展，這種思考其實不應只停留於深圳一座城市。中國不同城市在各自歷史背景與發展定位下，均形成了具有研究價值的發展經驗。作為國際金融、航運及專業服務中心，香港長期扮演連接中國與世界的重要橋樑，在法治建設、國際化程度、專業服務與全球網絡聯繫等方面積累深厚優勢。深圳體現了創新驅動與產業升級的活力，香港則展現了開放連通與制度優勢的重要價值。兩者並非彼此競爭，而是在不同層面共同構成中國現代化進程的重要篇章。

正如今天愈來愈多海外訪客因深圳而重新思考自身國家的發展方向，亦期待有朝一日，當更多人真正理解香港的歷史角色、制度優勢與國際功能後，能夠由衷地說出另一句同樣具有份量的話語：「希望我的祖國，也有一個香港。」

當越來越多外國觀察者開始透過親身體驗而非既有印象認識中國時，真正值得關注的便不再是一句流行語本身，而是這些城市如何以不同方式回應現代化進程中的共同挑戰，以及世界各國如何在新的時代條件下，探索屬於自己的現代化答案。

作者李頴彰是執業律師，暨南大學國際關係學院政治學博士候選人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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