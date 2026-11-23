2026年亞太經合組織（APEC）第33次領導人非正式會議即將於11月18日至19日在深圳拉開帷幕，國家主席習近平與亞太多個主要經濟體領導人齊聚一堂，提倡建立「世界灣區經濟合作聯盟」，並和美國總統特朗普及俄羅斯總統普京舉行峰會，隨後發表《中俄美元首和平宣言》。深圳全城沸騰之際，一河之隔的香港呈現出了一種抽離。



深圳主場沸騰

香港旁觀抽離

這種反差，早在不久前香港舉行APEC財長會議時的波瀾不驚中，便已初露端倪。平情而論，香港人不可能對於這場國際盛事毫無感覺，只是在面對曾經被視為「小老弟」的深圳一躍成為國家主場外交的核心舞台時，或多或少陷入一種難以言說的不知所措，夾雜着不適、疑惑與懵懂——面對時代巨變，當深圳已經昂首代表着中國的「現在」，甚至定義着新興經濟體的發展方向時，仍在散發「過去」榮光的香港，應該如何安放自己的位置？

很多分析指出，國家選擇深圳作為2026年APEC領導人非正式會議的舉辦城市，絕非偶然的地理安排，而是道路自信的戰略宣示。國家主席習近平也歡迎晚宴上說得很直白：「我曾講過，看千年的中國去西安，看五百年的中國去北京，看一百年的中國去上海。今天，我想對大家說，看五十年的中國就來深圳。」1978年「改革開放」以來，深圳只用了40年的時間，就從一個邊陲漁村，蛻變為具有全球影響力的科技創新和先進製造業中心。這本身就是「「中國特色社會主義」和「中國式現代化」最具有說服力的縮影，可以讓亞太主要經濟體領導人親眼見證「深圳奇蹟」背後的「發展秘訣」——開放、創新、合作，實現了有效市場和有為政府的高度結合，形成了科技創新和產業升級的強大閉環。

彰顯道路自信

遞出中國方案

在全球化遭遇逆流、單邊主義抬頭的當下，2,000多名政商代表、115家世界五百強企業共同發表《深圳倡議》，圍繞開放包容、創新增長、互聯互通、合作共贏四大領域，為亞太工商合作搭建共同行動框架。習近平更在主旨演講中提倡成立「世界灣區經濟合作聯盟」，以此深化各大灣區交流互動，探索亞太經濟合作全新路徑。這既展現了中國取得太大經濟議程主導權，更以深圳的治理實績向世界遞出一份超越西方範式的「中國方案」。

反觀一河之隔的香港，面對這場盛事，顯得較為平靜。相信不少市民甚或治港群體心中都曾閃過一絲複雜的念頭：昔日需要香港透過資金、技術和管理經驗「扶持」的深圳，何以能在短短40年間超高速發展，代表國家承辦如此高規格且具歷史性的國際峰會？

舊範式顯疲態

新動能領風騷

每每思考及此，我們必須承認，以國家在亞太地區的戰略定位而言，這次APEC峰會選址深圳而非香港，確實是更為契合的選擇。香港確實仍是全球數一數二的國際金融中心，經濟基礎雄厚，社會繁榮穩定；但與此同時，香港的經濟結構和發展邏輯，在很大程度上仍然依賴於傳統的地產、金融及轉口貿易模式。從歷史發展維度來看，香港當下的「成功」，正是西方自由放任市場經濟的範例，但那已經是某種輝煌的「過去」。當世界進入以產業鏈重塑和新質生產力作為主導的新時代，那套範式難掩疲態和局限。相較之下，深圳正是無數新興國家和發展中城市爭相借鑑學習的對象，它代表着充滿活力的「現在」。

這番舉世驚嘆的成就，源於國家持續不斷的刀刃向內、深化改革——深圳自然是當之無愧的主角，而才剛開始邁出改革步伐推動社會轉型的香港，確實難以完全承載這份時代寄託。看清了「過去」和「現在」的落差，香港社會所需要反思的，就不再是「為什麼我不能代表國家主辦APEC峰會」，而是應該更進一步自我拷問：當下一個APEC或同等級別的國際盛事再次來到中國時，香港有沒有魄力和底氣，去爭取成為代表中國的「未來」？

破除本位焦慮

共築港深都會

破題的關鍵，在於重新認識香港發展的悖論，包括和周邊地區尤其是深圳的競合關係，從而構建創新的「樞紐型經濟」。香港呼喊「融入國家發展大局」和「港深合作」多年，但社會內部特別是政商精英當中始終存在着一種隱性的「優越感焦慮」，習慣於居高臨下地審視深圳，把它當成產業轉移的腹地；而當深圳經濟總量（GDP）自2018年起超越香港，部分人又將港深關係簡化成為「此消彼長」的零和博弈，甚至對「港深經濟融合」抱有種種不安和抗拒。這種狹隘的本位主義思維，正是阻礙香港前行的最大絆腳石。

事實上，港深之間從來不是「非此即彼」的替代關係，而是「中國式現代化」進程當中兩個不可或缺的切面。深圳展現了中國在體制機制創新、科技自立自強以及產業鏈整合上的強大內生動力；而香港則保留了普通法制度、國際化營商環境、自由港地位以及聯通全球資本的獨特優勢。將這兩個切面緊密拼接在一起，世界才能看到一個立體、豐富且完整的現代化中國。香港若能跳出「一城一地」的格局，敢於開拓「港深大都會」的想像——以深圳的創科產業體系作為動能引擎，以香港的優越人才稟賦和制度基礎設施作為全球跳板，完全可以產生「一加一大於二」的化學反應，重新贏得中國「未來」的資格。

莫再消極內耗

亟需自我覺醒

某程度上，「沒有反應」比「激烈反應」更值得警惕。「激烈反應」尚且意味着關注與思考，而「沒有反應」則往往源於思維的惰性和行動的消極。面對深圳的熱火朝天，如果香港繼續保持某種「事不關己」的抽離，甚至在「自我安慰」中逃避深層次改革的衝擊和結構性轉型的陣痛，恐怕只會在時代洪流中被加速邊緣化。須警惕，今天的香港，已經沒有太多時間可以喘息甚至折騰了。全球經濟格局正在經歷百年未有的深度調整，周邊城市群的競爭也日趨白熱化，國家對香港的期許，早已從單純的「經濟貢獻」，轉向更深層次的「制度創新」和高水平的「對外開放」。無論是北部都會區的建設、創科產業的培育，抑或是諸多民生痛點的破解，都需要特區政府與社會各界展現出破釜沉舟的改革意志。

APEC峰會在深圳的舉行，讓我們照見了鄰居的朝氣，也照見了自身的遲疑。但願它能給予我們當頭棒喝，鞭策香港盡快完成從「迷茫旁觀」到「主動入局」的自我覺醒。